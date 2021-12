El equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos ha decidido asumir la gestión y la coordinación de los tres espacios jóvenes municipales, los centros 585m2, La Nave y El Palmar, que hasta ahora y desde hace cerca diez años han estado bajo el control del Consejo Local de la Juventud de Murcia. Por ello, la Concejalía de Igualdad, Juventud, Cooperación al Desarrollo, que dirige la edil socialista Teresa Franco, no renovará el convenio suscrito con el Consejo y que expiraba el próximo 31 de diciembre. Según ha podido saber esta Redacción, en virtud de ese convenio, la entidad recibió para el año 2021 cerca de 100.000 euros.

A partir de este momento, explica el Ayuntamiento en una carta remitida al Consejo de Juventud, la gestión será realizada por técnicos municipales especializados en la gestión sociocultural, y bajo la dirección técnica de la Concejalía de Juventud, con la misión de continuar “la positiva labor realizada” por el Consejo y que esos espacios “tengan unas líneas de funcionamiento técnico similar a otros equipamientos de proximidad repartidos por el municipio, como los centros culturales, auditorios, museos, centros de visitantes, o teatros”. Teresa Franco quiso en su escrito agradecer “sinceramente” la aportación del Consejo todos estos años, y recordar que esos espacios “estarán abiertos” a sus propuestas y actividades siempre que les sean necesarios.

Entre los motivos que han desencadenado esta decisión, Franco explica que para ella “es fundamental fomentar la participación juvenil en nuestro municipio” y que en multitud de reuniones manifestó al presidente del Consejo, Jesús Alcolea, que “transparencia, participación, igualdad y democracia, iban a ser las palabras claves para mi gestión”.

“Creo que con el modelo de gestión que vamos a poner en marcha, que no va a menoscabar en ningún momento el servicio a la juventud sino todo lo contrario, el asociacionismo juvenil de esta ciudad va a ganar”, sostiene Franco, que señala que desde el primer minuto le trasladó a la dirección del Consejo juvenil que era necesario realizar acciones en conjunto “pero no quisieron seguir mis directrices”. Como ejemplo, la edil señala que propuso en diversas ocasiones “ir de la mano con el Consejo y que diversas asociaciones formaran parte del Consejo Local, todo en aras de reactivar el asociacionismo, que desde mi punto de vista está muy parado y creía que esta era una manera de conseguirlo, pero no han querido”. Por otra parte, la edil asegura que su Concejalía ha solicitado en muchas ocasiones documentación sobre su gestión, “ellos me decían que no era posible, que eso era como meterse en casa de alguien, y querer saber las cosas más íntimas de su casa”. En cualquier caso, la concejal cree firmemente que la decisión adoptada es “valiente y no nos puede temblar la mano; comprendo la ansiedad que puedan tener y entiendo que la comunicación de esta decisión llega a final de año, pero entramos en plazo y es legal”.

"Echan por tierra todo el trabajo de la última década"

La decisión ha sentado como un jarro de agua fría en el Consejo Local de la Juventud. “En una maniobra sin aviso previo ni voluntad de negociación. El equipo de Gobierno municipal está imponiendo un modelo que aparta a la juventud de la cogestión de estos espacios de participación juvenil”, señala el presidente de esta entidad, Jesús Alcolea. Aseguran que hasta ahora, con más de una década de funcionamiento en colaboración con las administraciones, “se ha logrado la participación de miles de jóvenes de todo el municipio, incluso durante la pandemia y el confinamiento, donde la actividad no se detuvo y se sacaron decenas de iniciativas y talleres online”, explican en un comunicado. Tras esa decisión, solo ven un matiz ideológico y político sin argumentos. “El Ayuntamiento pretende eliminar la participación de los jóvenes y de las asociaciones juveniles en la toma de decisiones de la gestión de estos centros, para que ahora su gestión dependa de los políticos”, afirman.

"Se cargan los centros juveniles, porque van a meter a tres personas de una lista que no tienen ninguna experiencia en juventud", indican desde el Consejo. Sobre la recriminación de la edil ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información, explican que en las reuniones de seguimiento del convenio "preguntaban información privada, cuántas asociaciones tenemos o los nombres de la gente que las forman".

Entre otras consecuencias de la remunicipalización de los espacios, desde el Consejo señalan que “más de 60 profesores y monitores que realizan más de 130 talleres y cerca de 50 asociaciones que utilizan estos espacios, aún no saben cómo van a poder funcionar el próximo curso”. Además, ahora mismo hay cinco trabajadores directos, "que se van al paro el día 1, se quedan en la calle", informan.

También recuerdan desde el Consejo que existen varios informes municipales que concluyen que el modelo que ha funcionado hasta ahora, con subvención, es más rentable que municipalizar el servicio. Entienden que el modelo por el que ha apostado la edil Teresa Franco está abocado al fracaso. "Tenemos un ejemplo muy claro en La Nave, que durante un tiempo se municipalizó, y tras esa experiencia los técnicos municipales redactaron varios informes en los que se reconocía que se gestionaba mejor mediante el convenio con nosotros", afirman fuentes del Consejo.

Los espacios jóvenes, recuerdan, son un lugar de referencia para miles de jóvenes murcianos, “no solo de la capital, también de las pedanías”. La Nave situada en Puente Tocinos, ha sido “durante décadas un espacio referente para los jóvenes de la pedanía”. Los jóvenes de El Palmar “tampoco saben ahora si podrán utilizar el espacio joven”, lamentan.

“Mientras el Ayuntamiento permite el mantenimiento de numerosas máquinas y casas de apuestas junto a colegios, institutos y espacios deportivos, el Consistorio toma a las bravas los centros juveniles para expulsar a los jóvenes de su cogestión”, sentencian desde el Consejo. También recuerdan que diversos congresos y jornadas han reconocido la labor de esta entidad murciana en la gestión de estos centros públicos, “como espacio de participación ciudadana, colaboración interasociativa y cogobernaza, y con esta estrategia el equipo de gobierno tira por tierra todo el trabajo realizado durante la última década”.

El Consejo también lamenta que con la no renovación del convenio se perderá también la tarjeta 'Murcia Total', una tarjeta que ofrecían de manera gratuita, con descuentos en aparcamientos, en salas de cine y otros eventos. Desde su puesta en marcha, hace casi diez años, se habrían repartido cerca de 13.000 tarjetas. "Es un recurso que depende del Consejo, y como tenemos la sede en uno de estos espacios, ese recurso desaparece", detallan.