"Lorca vuelve a ser discriminada tras la última revisión del mapa de riadas propuesta por el Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Segura". Ángel meca, edil de Desarrollo Rural, Infraestructuras y Pedanías, se mostraba así de contundente en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se daba cuenta de las últimas novedades referentes al mapa de Zonas de Flujo Preferente.

En concreto Meca, informaba de que tras la revisión efectuada, a pesar de haberse eliminado 1.601 hectáreas del mismo, en la Región de Murcia se han añadido 744, de las que 246 corresponden al municipio de Lorca. "Es lamentable que el Ayuntamiento se entere de estas cosas por la prensa" afirmaba el edil, que aseguraba que desde los organismos promotores del mapa no se han puesto en ningún momento con el Consistorio lorquino.

"Son muchas las llamadas de los vecinos, pero desconocemos dónde afecta esta revisión. No obstante, lo que sí se sabe es que las últimas respuestas a las alegaciones se hacen con conclusiones genéricas. La propia Confederación reconoce que todo esto se podría evitar con la construcción de las presas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, y el Canal de la rambla de Biznaga. Amplían el problema, pero no abordan la solución", explicaba el edil.

A este respecto, Meca señalaba que se convocarán reuniones con los vecinos afectados una vez se conozcan las áreas afectadas. Por su parte María Hernández, edil de Urbanismo, afirmaba que el proceso judicial iniciado en el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Lorca para reclamar la revisión de la delimitación del dominio público hidráulico de los cauces que transcurren por el término municipal de Lorca y que desembocan en el río Guadalentín continúa adelante. "Entendemos que los criterios técnicos utilizados no son los más adecuados ni acertados" precisaba la concejala.

En este sentido cabe recordar que el pasado mes de enero se promovió un estudio de la zona, que resultaba en que al menos el 60% de los terrenos declarados como ‘Zona de Flujo Preferente’ por parte del Ministerio de Transición Ecológica no deberían haber recibido tal calificación. Del mismo modo, según Hernández en febrero la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. "Estamos en contacto para preparar una estrategia conjunta para reclamar un plan que se ajuste a la realidad Hidrográfica de nuestra zona", señalaba la concejala.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha solicitado un encuentro con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, para conocer de primera mano la situación. "Si nos están reconociendo que a nivel técnico se puede solucionar esta problemática con las presas y el canal de Biznaga, no entendemos por qué no se dota de presupuesto esas partidas y sí se perjudica a los vecinos", abundaba la responsable de Urbanismo. "Estamos perdiendo una oportunidad única, como la que nos ofrecen los fondos Next Generation, para poder acometer estos proyectos. Se está poniendo por encima el 'retorno económico', cuando lo importante es la seguridad de la gente que está aguas abajo", expresaba Meca.

Con la adición de las 246 hectáreas, Lorca es uno de los municipios más afectados de la Región. "Esta situación está generando mucha inseguridad en Lorca tanto en la venta de parcelas como en las intenciones de construir. En las zonas inundables sí se puede construir, tomando medidas; en las zonas de flujo preferente no se puede hacer nada más allá de plantaciones, por lo que es vital que se revise el mapa. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación debe establecer objetivos para reducir los daños, no causarlos" finalizaba Meca.