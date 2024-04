Reclaman a Adif que salve más de 300 árboles en Lorca

"Salvaje". Así calificaba este lunes el alcalde de Lorca la operación de tala de árboles que la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias tiene prevista en Lorca de cara a la ejecución de las obras del soterramiento de las vías férreas. "Nos sorprende que a día de hoy se prevea esto en lugar de apostar por la conservación", abundaba Fulgencio Gil.

Y es que, según las estimaciones municipales, trescientos árboles de la zona de las Alamedas desaparecerán durante el proceso de ejecución de las obras. "Estamos hablando de especies tan destacadas como Palmera Washingtonia, Arce Blanco y Pino Carrasco. Planteamos, como alternativa a la motosierra que pretende Adif, el trasplante de estas especies a terrenos municipales", señalaba el primer edil. En concreto, el denominado como 'Escudo Verde' contempla la aplicación de un tratamiento previo a los árboles para minimizar el riesgo de muerte de los mismos, y su posterior trasplante.

Una de las zonas más afectadas era la de la plaza de toros, que Gil visitaba esta mañana junto a los ediles de Desarrollo Local y Grandes Infraestructuras. / L.O.

"Tenemos que esforzarnos para que no se pierda ni un solo árbol. Nuestra propuesta se planteó con suficiente antelación para proceder al trasplante atendiendo a las necesidades de tiempo y forma de cada una de las especies", insistía el alcalde. Preguntado acerca de la posibilidad de plantear el proyecto en una reunión con la empresa pública, Gil Jódar la descartaba casi por completo, ya que la comunicación entre las dos entidades no está siendo tan fluida como debería. "Por lo visto Adif prefiere comunicar sus decisiones a través de otros cauces que no son los legítimos", expresaba en relación con las últimas modificaciones del proyecto a su paso por Tercia, que hacía públicas el Partido Socialista local.