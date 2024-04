El remanente de tesorería del Ayuntamiento de Lorca se utilizará amortizar deuda, pagar facturas pendientes y realizar inversiones

La economía protagonizaba el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Lorca de este mes de abril. Y es que, con 15 votos a favor de PP y VOX, uno en contra de Izquierda Unida y la abstención del PSOE, se aprobaba una modificación de crédito, mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con remanente líquido de tesorería, por un importe de 12,4 millones de euros. En concreto, se destinarán 6,3 millones de euros a amortizar la deuda y casi 3 a pagar 624 facturas pendientes, puesto que también se daba el visto bueno a un reconocimiento extrajudicial de créditos.

"Todo esto se ha podido hacer gracias a la excelente situación económica que dejó el anterior equipo de Gobierno" señalaba a este respecto Isidro Abellán, concejal del Partido Socialista, que acusaba al alcalde de Lorca de haber estado mintiendo "durante meses" acerca de la situación económica municipal. Asimismo, el edil socialista afirmaba que "solo el 15% de las facturas incluidas en el reconocimiento extrajudicial de crédito corresponde a la etapa de Diego José Mateos como alcalde"; mientras que Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, achacaba a los socialistas "casi el 70% del importe del mismo".

Abellán comparecía antes de la celebración del Pleno. / Daniel Navarro

Por otro lado, con la modificación de créditos se destinarán 1,3 millones de euros a inversiones en pedanías; 510.000 euros para diferentes gastos de festejos; 40.000 euros en el servicio eléctrico; 100.000 euros en un contrato de seguridad privada; 200.000 euros en sentencias del personal o 100.000 euros en la concejalía de Cultura, según detallaba la edil de Economía y Hacienda, Belén Pérez, durante el pleno.

"La gestión y contención del gasto ha permitido que se liquide en positivo el presupuesto de 2023, con un importe de 12.413.895,88 euros, cuando el año anterior la cifra era de poco más de 3,4 millones de euros. Y el remanente de Tesorería alcanza un resultado positivo de 12,4 millones de euros, cuando el anterior era de 5,5 millones de euros", detallaba la concejala, quien señalaba que estos resultados eran fruto de "la gestión y contención del gasto y el enorme esfuerzo de los servicios Económicos y Financieros y de todas y cada una de las concejalías".

La Sanidad también en el foco

Otro de los temas que se ha tratado durante la sesión ha sido la situación del Área III de Salud, a la que pertenece Lorca. Como viene siendo habitual, el Partido Socialista reclamaba mejoras a la Comunidad Autónoma, mientras que el Partido Popular señalaba al Gobierno de la nación como responsable de la situación. "Su principal excusa es asegurar que no hay dinero y que no hay médicos para sustentar el Área III de Salud. Pero realmente, ¿no hay dinero? Se van a gastar 34 millones de euros para ampliar un estadio de fútbol de Murcia. Pero según ellos no hay dinero para mejorar las condiciones sanitarias en la Región de Murcia", señalaba José Ángel Ponce, viceportavoz socialista.

Por su parte, la concejala popular Belén Díaz acusaba a la formación liderada por Mateos de votar en contra a una enmienda para poner en marcha un Plan Nacional de medidas urgentes y efectivas para paliar la falta de especialistas médicos que sufre la Sanidad, argumentando que "el Gobierno regional ha diseñado un plan de choque dotado con 2,4 millones para reducir listas de espera en el Área de Salud de Lorca, destinado 1,3 millones para realizar mejoras en el Hospital Rafael Méndez, el incremento de la plantilla de Atención Primaria, el inicio de las obras de ampliación del Centro de Salud de San Diego y la redacción del proyecto para la construcción del Centro de Salud de San Cristóbal".