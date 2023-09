Decenas de actividades para los más pequeños transforman la Ciudad del Sol durante los días de Feria en un gran ‘parque de juegos’ en el que niños y niñas de toda la zona pueden disfrutar de una gran variedad de eventos especialmente programados para ellos.

En el caso del recinto ferial del Huerto de la Rueda, casi un centenar de atracciones hacen las delicias de los más jóvenes, entre los que el Ayuntamiento de Lorca ha repartido 80.000 bonos de descuento. Un espacio que, un año más, se adapta a las personas con diversidad funcional gracias al ‘día sin ruido’, que desde el lunes hasta hoy ha permitido montar en las atracciones sin luces ni ruidos estridentes. Otra de las iniciativas instauradas en pro de la inclusión ha sido la de garantizar la gratuidad de los recorridos a los acompañantes de los niños con necesidades especiales.

Además, durante los domingos de Feria se están llevando a cabo en el Huerto de la Rueda sendos espectáculos para el público infantil, con el objetivo de fomentar la participación de familias completas en las festividades.

Del mismo modo, en la tarde de ayer casi 4.000 pequeños acudieron junto a sus padres y abuelos a la explanada del antiguo convento de La Merced para participar en el espectáculo ‘Cantajuego’. El concierto del Grupo EnCanto acudía a Lorca dentro de una gira solidaria, organizada con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos para Cáritas Interparroquial, pues el precio de la entrada no era ni más ni menos que ese: un alimento no perecedero.

Pero esto no es todo, la cultura y la tradición también tienen un hueco en el programa infantil de la Feria 2023. 'Lorca, ciudad de cuento' volverá a celebrarse esta tarde a las 18:30 en la puerta de la Biblioteca Pilar Barnés. Tras veintisiete ediciones, el evento hará las delicias de pequeños y mayores gracias a las diversas leyendas, historias, narraciones y relatos que se contarán en uno de los actos más veteranos de cuantos se celebran con motivo de la Feria de Lorca.

Asimismo, el próximo domingo se volverá a celebrar el ‘Encierro Infantil’ organizado por el Club Taurino de Lorca. Durante el mismo, toros hinchables permitirán a los más pequeños divertirse de esta forma tan original, recorriendo las calles de Lorca y empapándose así de una tradición muy arraigada en toda la geografía nacional.

Este encierro infantil se ha convertido ya en una tradición dentro de la programación de la Feria. El chupinazo y la posterior salida de los “astados” están previstos a las 12:00 horas. El trayecto partirá desde la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Lorca (coso de Sutullena), recorriendo: la Alameda de la Constitución, calle Presbítero Emilio García, tramo de calle Lope Gisbert, calle Alporchones, Corredera y Álamo, hasta finalizar en Plaza de España, donde continuará la animación infantil.

Además de los tradicionales pañuelos que se repartirán entre los asistentes, al terminar el recorrido habrá otras muchas sorpresas y regalos para los niños y niñas que asistan. Un encierro que, una vez finalizadas las obras de la Plaza de Toros el próximo año, invertirá el sentido del recorrido para concluir en el mismo coso de Sutullena, según indicó la edil de Festejos, Mari Huertas García.