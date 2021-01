El año de la pandemia

ENERO

El 20 de enero, fiesta grande por excelencia, y como desde hace 32 años, este diario publica un suplemento extraordinario, de 40 páginas, con todo lo que hay que saber sobre nuestro pueblo, y al mayor nivel artístico y cultural. En esta ocasión, con un regalo de bandera, un 'happy box', y con una leyenda muy afortunada, que dice: «Quiérete tanto como te quiere la persona que más te quiere».

Y con un programa de actividades, muy ambicioso y variado que, pese a las inclemencias del tiempo, antes o después, pudo llevarse a cabo, en su mayor parte, si se exceptúa la procesión del primer día, que se suspendió por la lluvia. Pero que el resto de actos, para compensar, alcanzó muy especial lucimiento y con tonos apoteósicos, en aquellas acciones más populosas, como pudieron ser el desfile de carrozas o la degustación de gachasmigas en Las Piezas, o las tildadas como singularmente más emotivas, como la lectura del 'Fervorín'. Por vez primera en la historia a cargo de una mujer, y más concretamente, en la voz de Rita Buendía López, expresidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, Jesús Nazareno y Cristo Yacente, que cautivó, como se esperaba.

El día 23 de enero, el diario La Opinión edita un suplemento especial, sobre las denominaciones de origen de los vinos más representativos de la Comunidad Autónoma de Murcia: Jumilla, Yecla y Bullas. Y, sobre este último, en el que está integrado el vino originario del campo de Ricote, precisamente, al que se califica, muy pomposamente, como el 'ADN del Noroeste', puede leerse lo siguiente: «La uva Monastrell va impregnada al 100% en el ADN de cada vino de la denominación de origen de Bullas. Es por eso que en cada gota de este tesoro líquido queda fuertemente marcada la inconfundible identidad de este fruto de color azul–viloláceo. La Monastrell es la madre de los vinos del Noroeste y proporciona una gran personalidad a cada botella gracias a la abundancia que hay en ella de componentes químicos que otorgan propiedades beneficiosas para el organismo».

A lo que habría que añadir el texto que viene en la etiqueta del Señorío de Ricote, como más específico de nuestra tierra, que dice: «Con el vino Señorío El Ricotí, Bodegas Berrandino ha querido homenajear al 'Valle de Ricote' de donde procede. Es un vino bien estructurado con mucho cuerpo y aromas persistentes que recuerdan las frutas frescas y frutos secos que en él se crían. El color rojo cereza le da el sello de calidad y personalidad que solo la luz del Valle puede imprimirle».

Según información , publicada con amplitud, en todos los medios de comunicación social, el día 30 de enero, nuestro cantante por antonomasia, el entrañable Blas 'Chiqui' Cantó, presentó 'Universo', la canción con la que participará en Eurovisión 2020, que se celebrará el 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos) y que, según se ha hecho público, a los cuatro vientos, se trata de un 'midtempo' que explora el techno pop; una propuesta personal con la que pretende reconciliarse metafóricamente con su 'yo interior'. Añadiendo sobre el particular, por si no había quedado suficientemente claro, «que tenía algunas canciones favoritas sobre la mesa, pero no me sentía del todo seguro. 'Universo' llegó a mi de forma mágica», subrayó nuestro paisano, que valoró 50 propuestas antes de decantarse por este tema. Finalmente, y como información complementaria, Eurovisión contará este año con la participación de 41 países, incluyendo los regresos de Bulgaria y Ucrania. Mas aliciente imposible; ya nos estamos mordiendo los labios.



FEBRERO

La Comunidad reúne en una web todos los datos de los municipios. La plataforma de libre acceso abarca desde la demografía hasta el mercado de trabajo (Día 3)

Una vez más, Manuel Muñoz Zielinsky, el día 15, y en su habitual sección de fin de semana, titulada 'El itinerante sabatino', habla de Ricote. En esta ocasión, con una fotografía del Huerto de Celestino y las Pastoras, y con el bar de moda Gin Toñi's, como telón de fondo, con el siguiente texto: «Ricote. Para los aficionados, especial. Al entrar o salir del pueblo, a pesar de ser tierra de vinos».

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ricote aprobó por unanimidad una moción presentada por la concejal de Somos Región , María Victoria Martínez, de apoyo a la actividad ganadera en el municipio (Día 15)

Por medio de un decreto de la Alcaldía, el ayuntamiento de Ricote ha contratado los servicios de un despacho de abogados (la empresa ACAL), para asesoramiento en materia jurídica, económica y urbanística, de momento, hasta que se incorpore un nuevo secretario, ya que desde septiembre del pasado año, existe vacante esta plaza. Esta medida, como era de esperar, ha sido criticada por la concejal de Somos Región, María Victoria Martínez Lajarín, que estima esta medida desproporcionada, por su elevado coste, cifrado en 16.000 euros. El alcalde, por su parte, alega que no puede haber un vacío de poder durante tanto tiempo y, además, que resulta imprescindible para defender adecuadamente los intereses del pueblo. (Día 18)

El día 29 de febrero, el diario La Opinión, como todos los años por estas mismas fechas, edita un suplemento extraordinario, de 28 páginas, con el siguiente título: 'Especial Proyectos de la Región', y que en su portada reza: «La llave del progreso. Los municipios de la Región arrancan el año con novedosos proyectos que incidirán de forma directa en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos». Y que, en sus páginas interiores, por lo que concierne a cada una de las localidades, en la nuestra, se destaca: «Ricote y la Comunidad invierten en el arreglo de caminos rurales. A finales de 2019 comenzaron las obras de mejora del Camino de Cañada Gil, dañado tras la DANA, y de la Bermeja Alta».

Este mismo día, en la Iglesia de San Sebastián y después de la Santa Misa, se presentó el Cartel, Programa y Pregonero de la Semana Santa 2020. La confección del mismo, ha correspondido este año, a la cofradía Virgen de los Dolores, San Juan y el Señor Resucitado. Y, más concretamente, en su artista de cabecera, en un trabajo espléndido, que ha merecido todos los parabienes, José Antonio Sánchez Saorín 'Peri'. El acto fue ambientado, musicalmente, por el pianista Luis Alberto Díaz Abellán, ya conocido en la plaza, por su brillante ejecutoria y gran virtuosismo y las palabras de presentación estuvieron a cargo de Jacinta Guillamón Saorín y Ana Sánchez Guillamón, madre e hija, quedando todo en casa, con destellos sobresalientes y gran dominio escénico.

Y el pregón , al que se alude, será pronunciado esta vez, por el joven cofrade, miembro distinguido de la Banda de Cornetas y Tambores, de la expresada Cofradía, desde su niñez , como tambor y actual abanderado, Francisco Moreno Torrano. Licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, afincado en esta ciudad, donde ejerce como subdirector comercial en el Grupo Cortefiel, y cuya actuación tendrá lugar el día 28 de marzo, sábado, a partir de las 20 horas, en la parroquia. Y que dado su excelente palmarés, y pico de oro, sus palabras son esperadas con impaciencia inusitada.



MARZO

El día 6, como todos los santos días del año, me echo al coleto, el diario La Opinión. Y, entre otros muchos artículos, me leo con avidez el firmado por la abogada Elena Pajares Llanes, titulado 'Feminismos' (en su ya clásica sección y tan celebrada 'Mamá está que se sale') y del cual me quedo con el último párrafo, que literalmente dice: «Yo digo lo mismo que el juez Emilio Calatayud: toda la vida luchando contra el botellón, para que ahora estas feministas salgan con el lema 'sola y borracha quiero llegar a mi casa'. Luego, se enfadan porque ni siquiera las mujeres les tomemos en serio». No soy mujer, pero como si lo fuera o fuese; es un criterio que comparto.

Belén Molina Miñano (de la que todo el mundo habla maravillas y con razón), hasta ahora, concejal de Urbanismo, Obras, Educación, Agricultura, Medio Ambiente e Igualdad, del ayuntamiento de Ricote, y miembro del PP, renuncia a su cargo. Con esta dimisión y el abandono del edil Francisco Guillamón González, producida el pasado mes de noviembre, que pasó a la situación de no adscrito, el alcalde Rafael Guillamón Moreno, como en la película de Gary Cooper, se encuentra 'sólo ante el peligro'. A partir de aquí caben todas las especulaciones. Tirar de la lista, para que pasen a ocupar sus puestos nuevos miembros de la Corporación, y con la suma de los representantes de Ciudadanos y Somos Región, gobernar en mayoría.

Como hasta el momento presente, tal como se produjo en el Acto de Investidura, con apoyos puntuales de unos y otros, según la coyuntura. O, abiertamente, entregar el poder al PSOE, que fue la lista más votada, y con cuatro escaños. Aunque cabrían otras soluciones, mucho más razonables, si se pusiesen encima de la mesa, abdicando de sus diferencias políticas, y hasta personales, el sentido de la responsabilidad y la vocación de servicio al pueblo, que es lo que realmente importa; como sería un gobierno de concentración local o de Unidad.

'Consensuando', por años, aunque sea ante notario, la figura del alcalde, y asignando a cada uno de los nueve concejales, un área o atribución concreta, de la que tuviesen que rendir cuentas estrictas al vecindario. Cosas más difíciles se han visto, y con mucha grandeza de miras, en toda la órbita nacional, y con resultados muy satisfactorios. ¿Y por qué no en Ricote? (Día 14).

Con la que está cayendo, y por si faltaba algo, noticia bomba y de primera página en todos los periódicos de España, con textos parecidos a éste (diario La Opinión, de fecha 16-03-20): «Felipe VI renuncia a la herencia de Juan Carlos I y le retira la asignación. La decisión llega tras varias informaciones sobre la participación del rey emérito en fundaciones opacas. Tras saber de la donación de 65 millones, el monarca fue al notario para renunciar a ella. El jefe del Estado quiere cumplir su compromiso de que la Corona preserve una conducta íntegra y transparente. El rey Juan Carlos habría creado la fundación Lucum, radicada en Panamá, para recibir la donación saudí».

Información, a la que habría que añadir, la inventada por el ingenio popular, como aquella difundida a través de las redes sociales, en la que se afirma que la Monarquía se tambalea, por culpa de la 'corinavirus'.

El Ayuntamiento de Ricote empieza a pagar facturas atrasadas, por importe de 27.585 euros, correspondientes a los años 2011-2018, gobernando el PSOE. Este reconocimiento de crédito extrajudicial, que afecta a 49 prestaciones de suministros y servicios varios al Ayuntamiento, durante el citado periodo, ha sido aprobado merced al voto favorable del alcalde, Rafael Guillamón Moreno, y los cuatro votos restantes, necesarios para formar mayoría, del PSOE (Día 16).

Como el coronavirus continúa me voy a permitir una pequeña licencia personal. Me parece muy bien, todas las medidas adoptadas por el Gobierno Central, sobre este grave asunto. Pero considero excesivo que, después de explicar con detalle, el contenido del Real Decreto, sobre la Declaración del Estado de Alarma, una y otra vez , y casi todos los santos días, tenga que salir a la palestra, necesariamente, el presidente del Gobierno, como si fuese 'el parte' del antiguo régimen.

Conectando en directo, y a la mejor hora del día, con todas las cadenas televisivas de España a su exclusivo servicio personal, que, a todas luces, resulta una exposición desmedida, que raya con creces lo políticamente correcto. Pero lo que es, realmente exasperante, es que al final de cada párrafo, y como si fuese una cantinela, para darle mayor énfasis a su discurso.

De una forma machacona e insistente, emplee por sistema, su clásica muletilla: españoles y españolas, nosotros y nosotras, trabajadores y trabajadoras, diputados y diputadas, autónomos y autónomas, hijos e hijas, presidentes y presidentas de la Comunidad, etc.

Como muestra bien evidente de que vivimos en un régimen democrático e igualitario (como si lo hubiese inventado él) hasta en la gramática; que no reconoce ni la propia Real Academia de la Lengua Española. Además de cansino y reiterativo, me parece tan ridículo, que casi me da vergüenza oirlo, como simple ciudadano. Y, desde luego que, en esos términos, en nada me representa ¡Dicho queda!

A lo largo del presente año, por fín, el ayuntamiento de Ricote tendrá un cuerpo de Policía Local propio, integrado por cuatro agentes. Hecho que ha sido posible gracias a una moción presentada por el PSOE y aprobada en Pleno, con el apoyo del resto de grupos políticos. Lo que supone que, a partir de ahora, no habrá que desplazarse a las localidades vecinas de Archena, Abarán o Blanca, para tramitar las correspondientes denuncias.

Y que, desde que el campo, ha aumentado la construcción de viviendas, y por tanto su mayor número de habitantes, como justo correlato, el incremento de robos ha sido sensiblemente superior. Servidumbres propias, habría que decir, del mejor nivel de vida y el desarrollismo, aunque parezca paradógico; pero así es la vida y los hechos cantan€ (Día 18).

A instancias del concejal no adscrito, Francisco Javier Guillamón, y con el apoyo de todos los grupos con representación municipal, el Ayuntamiento saca a concurso el contrato de cesión del albergue de Charrara. (Día 21).

Desde la desaparición del Círculo de Lectores, del que he sido socio durante más de cincuenta años, ando un poco desubicado. A falta de esta referencia bibliográfica, para mi muy importante, recurro con frecuencia a los buenos oficios de mi librero de cabecera, Diego Marín, para que me recomiende algún libro de su gusto y que, naturalmente, compro en su sancta santorum, en la calle de la Merced. Y, el último de ellos, precisamente, ha sido: 'La última llave. Retorno a Sefarad, la patria añorada', de Manuel Enrique Mira.

Hoy tocan dos citas literarias, o referencias cultas, leídas últimamente, durante nuestro obligado confinamiento. La primera: «Sólo cuando la vida te pone en situaciones adversas te das cuenta de tu verdadera fortaleza» (José Mujica); y la segunda: «El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada» (Bécquer), que es una preciosidad.

Los cuatro grupos políticos, que integran el gobierno municipal, en su afán por proteger al mayor nivel, 'La Olivera Gorda', nuestro árbol más emblemático, se enzarzan en una discusión bizantina, que no ha conducido a nada útil. Somos Región, Ciudadanos y el edil no adscrito, proponen su declaración expresa, como monumento natural. Y, por el contrario, el PP y el PSOE, señalan que está suficientemente protegida, al amparo de lo establecido, en la Ley 14/2016. Efectivamente, tal como se indicaba desde este mismo suplemento (Especial del 19-1-2019, página 8), aunque con otra argumentación legal. En este caso, al amparo de lo establecido en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia, número 69, de 7 de Noviembre de 2016. De la misma manera, que no es preciso una declaración individualizada, de los Escudos Heráldicos, Piedras Armeras, Castillos, etc, para su declaración como BIC, a tenor de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 16 /85, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. A veces, con preguntar, bastaría€ Y, si no, consultar al despacho de Abogados contratado (ACAL), que para eso está. Día 28.



ABRIL

A cuento de la pandemia que padecemos, acabo de leer una información en La Opinión, rotulada 'Historias del Coronavirus', de la mano de Paco López Mengual ('La vida en pos-it', 3 abril de 2020) que me ha sobrecogido. Refiere, que en 1981, un escritor estadounidense, llamado Dean Koontz, publicó una novela de ficción, titulada 'Los ojos de la oscuridad', en la que se cuenta que el Partido Comunista de China, llevaría a EEUU una extraña enfermedad, provocada por un virus, de efectos letales, que solo afecta a los humanos, y que tendría lugar en el año 2020, cuarenta años más tarde. Estos, precisamente, que estamos viviendo ahora y tan amargos. Y, cuya situación real, creada por unos laboratorios farmacéuticos de Wuhan, es calcada a nuestro momento presente. De mayor predicción, si cabe, que muchas de las obras de Julio Verne. ¿Cómo se le queda el cuerpo?

Con dos días de diferencia, nos dejan dos colaboradores de lujo de este suplemento extraordinario. El día 8 de abril, María García López (hija de Sebastián de Alejo), redactora de temas costumbristas, y siempre con gran hondura espiritual, a la edad de 70 años. Y el día 10, a los 87, Moisés Guillamón Salcedo, el más veterano de nuestro ilustradores, y de más fino humor, a los que deseamos, desde aquí, la paz que merecen y larga vida en el recuerdo.

El día 15, y en el diario La Verdad, es entrevistado nuestro querido paisano y amigo, Miguel Ángel Garrido Guillamón (con 59 años y prejubilado de Telefónica). En la sección 'Héroes cotidianos' y con los siguientes titulares: 'El conductor infatigable de los sintecho'; «Trabaja como voluntario en la Fundación Ambulancia del Deseo que, desde el confinamiento, asiste a personas sin horar», y «muchos ven en el traslado a un albergue una oportunidad para empezar algo nuevo y encauzar sus vidas». Un ejemplo admirable, como tantos, de solidaridad y altruismo, que conmueven.

Del confinamiento, a través de mis lecturas, estoy sacando muchas experiencias positivas. Ayer tomaba nota de una de las citas más célebres del sacerdote y Premio Nobel de la Paz 1964, Martín Luther King. Aquella que dice: «Si supiera que el mundo acababa mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol».



MAYO

El día 3 de mayo y coincidiendo con 'el Día de la Madre', la famosa escritora madrileña Julia Navarro (autora de libros tan renombrados, como 'La Hermandad de la Sábana Blanca', 'La Biblia de barro' o 'Dime quien soy yo'), escribe un artículo en la revista 'mujerhoy', titulado 'Y el mundo se paró', del que entresacamos el siguiente párrafo: «Creíamos que estábamos camino de ser DIOSES y el coronavirus nos ha devuelto a nuestra verdadera DIMENSIÓN: solo somos seres humanos. Quizá el mundo se tenía que PARAR para que lo recordáramos». Escritora, por cierto, hija del periodista cordobés, Felipe Navarro García 'Yale' (que era cojo) íntimo amigo de mi 'reprimo', Moisés Guillamón Salcedo, con el que se veía muy frecuentemente en Madrid, para jugar al billar, en los bares y clubs aledaños a la calle de San Bernado y Glorieta de Quevedo.

No sé ustedes, pero yo que estoy medio sordo (hipoacúsico bilateral al 50%, si lo prefieren) no entiendo ni una palabra, por más que ponga el volumen de la tele a tope, a ninguna de las declaraciones del famoso doctor, D. Fernando Simón (Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias) Vamos, que no le oigo ni un pijo...

Por una razón u otra, desde el 3 de febrero al 15 de mayo (festividades de San Blas y San Isidro, respectivamente) no hemos subido desde Murcia a Ricote. Durante todo este tiempo y al día de hoy (18 de mayo) han fallecido en España, por coronavirus, 27.650 personas y en Murcia, 145; con 100.493 y 270 afectados, según el caso. Sin embargo, en Ricote, no ha muerto nadie, ni siquiera un anciano, de muerte natural, ni tampoco infectados. Por este motivo hay quien piensa, y con razón, que, tal vez, dicha circunstancia se deba, a la intervención milagrosa de San Sebastián. 'Especialista', como se sabe, en la peste y otras grandes catástrofes y ésta lo es y de órdago. En cuyo caso, habría que comunicárselo urgentemente a Roma, para que tomase buena nota, y lo aupe a un pedestal más alto en el santoral. Aunque, para nosotros, en su banda tradicional y en su pechera de soldado, ya luce la insignia de oro.



JUNIO

Coincidiendo con el Día de la Región, igualmente, el cantante ricoteño, Blas Cantó, presenta su libro, 'Historia de una estrella sin nombre', bajo el sello de Ediciones Martínez Roca. Grupo Planeta 2020, de 192 páginas y al precio de 16,90 euros, que leeremos con verdadera fruición.

Una buena noticia para los vecinos de Ricote. Gracias a una moción, presentada por Francico Turpín García, concejal de Ciudadanos, que fue aprobada por el PSOE y Somos Región, con las abstenciones del PP y la concejal socialista María del Carmen Yepes. Se trata de ampliar el periodo de pago (del Impuesto de Vehículos y la tasa por recogida de basuras) que correspondería abonar, del 27 de mayo al 27 de julio, que se prolonga hasta el 27 de septiembre; ¡menos da una mata! Un pequeño 'respiro', para mejor conllevar las secuelas del maldito coronavirus (Día 14).

En el Pleno Extraordinario, celebrado el pasado lunes, día 18, juró su cargo de concejala del PP, Nieves Garrido Guillamón, de 38 años y Técnico- Administrativo de profesión. Quien sustituye a Belén Molina Miñano, que renunció a su cargo , en el pleno del mes de mayo. Y dándose , como caso curioso , la paradoja que, ha corrido tanto la lista, dando tantos 'píqueles', que ha ascendido de golpe seis puestos en el escalafón. Pasando, del 9º de la candidatura , y último, a ocupar el número 2, en la práctica, y persona de total confianza del Alcalde. Ya que que los cinco candidato anteriores, cuatro mujeres y un hombre, han renunciado ocupar la vacante de Belén Molina y el 'no adscrito' (Francisco Javier Guillamón ) a la hora de sumar votos, no cuenta.



JULIO

Un nuevo camino morisco para unir Murcia con Ricote. La Fundación Pedro Cano, acoge el día 5 la presentación del Proyecto Camino Morisco del Valle de Ricote de la asociación Ruralmur. Al evento acudieron el alcalde de Blanca, Pedro Luis Molina, y la concejala de Turismo, Ana Belén López. Además, en el acto estuvieron presentes la consejera de Turismo de la Región de Murcia, Cristina Sánchez, el pintor blanqueño, Pedro cano, el presidente de Ruralmur, Antonio Manuel Céspedes y varios alcaldes de los diversos municipios del valle de Ricote.

Los seis municipios del Valle de Ricote (Abarán, Blanca, Villanueva, Ulea, Ricote y Ojós) reciben 1,3 millones para el Plan de Obras y Servicios (Día 27).



AGOSTO

Atienden a un policía local por un golpe de calor cuando patrullaba a mediodía. Acudió a su médico de cabecera, quien confirmó el diagnóstico inicial y por el que ha estado seis días de baja (Día 10).

Medalla de honor del pueblo francés de Nébian, con el que el municipio está hermanado, que recibe de parte de la concejal francesa, el alcalde Ricote, Rafael Guillamón (día 17).

Ante el abandono generalizado de muebles y enseres en la vía publica, el Ayuntamiento se ha visto obligado a emprender mano dura, para evitar tales desmanes, que tanto desdicen de un pueblo civilizado (Día 26).



SEPTIEMBRE

Como consecuencia de su alojamiento de la localidad, y de estar sin uso 'práctico', roban mobiliario y cobre en el albergue La Calera, cuyas obras están todavía sin adjudicar oficialmente (Día 4).

Investigan a dos vecinos locales por poner un cepo que hirió a una mujer (Día 23).



OCTUBRE

El día 10, por casualidad, leo en la Revista Lecturas, que ha muerto la madre de Rambo, muy cerca de 100 años. Y, entre sus virtudes, se destaca, por boca de sus tres hijos, que trabajó de corista, de trapecista, de peluquera, hizo lucha libre y fue la primera mujer con un programa de gimnasia en televisión. Y, por si faltaba algo en su currículum, ya en su madurez, se convirtió en una excéntrica astróloga que leía el futuro en los pliegues del culo€ ¡Siempre se aprende algo!

Un proyecto piloto aplicará tecnología de 'smart city' en ocho pueblos menos poblados, entre ellos Ricote (Día 29).

Licitan las obras de los viales dañados por la DANA por 1,4 millones. Así lo anunció el titular del departamento, José Ramón Diez de Revenga, ante los alcaldes afectados, en visita a la zona afectada y cuyas actuaciones comprende, las vías que unen Abarán y Blanca (RM-514), Ojós y Blanca (RM-520) y la zona conocida como El Salto de la Novia, en Ojós (RM-522), las cuales sufrieron serios daños a consecuencia de la DANA del pasado año. (Día 30).



NOVIEMBRE

El PSOE estudia una moción de censura para lograr la alcaldía. Tiende la mano a la oposición para apartar a Guillamón, a quien acusan de que estaba en causa de inelegibilidad cuando se presentó a los comicios. Ciudadanos y Somos Región se muestran dispuestos a negociar, pero ponen condiciones (Día 14)

Jesús Ortega López, gerente del restaurante 'El Sordo', con un titular en primera página ('Seis meses de pérdidas; es terrorífico') y que remite a páginas interiores, con más amplia información, enuncia: «Es un drama económico y psicológico» y «pide eliminar las trampas y la letra pequeña de las ayudas». (La Verdad, día 17).

Más tarde, el día 14 de enero de 2021, como símbolo de la protesta organizada por Hostemur, en la misma puerta del Palacio San Esteban, se erige en el principal protagonista de la manifestación, tal y como se ve en la imagen, blandiendo dos grandes tapaderas que hacía sonar como si fueran platillos. Dando el 'cante' al mayor nivel reivindicativo, que ha impactado por medio mundo; pues para estas boutades, dado su gran carisma, se las pinta solo.

Somos Región daría su apoyo al segundo del PSOE, Rubén Carrasco Miñano, como alcalde. Ana Aroca, portavoz de los socialistas, asegura estar dispuesta a echarse a un lado y traslada la propuesta a la ejecutiva regional (Día 17).

Ricote y Ojós entran en el proyecto 'Life' para revalorizar su patrimonio forestal (Día 20).

El día 28 fallece en Murcia, a la edad de 91 años, Antonio Sánchez Alcántara, apodado 'El Nene del Ricoteño', del que no tenemos noticia alguna ¿Nos pueden aportar algún dato?

Entre los colaboradores de este periódico, y los hay buenísimos, uno de mis preferidos ha sido siempre Enrique Nieto. Y si no, tomen nota de la siguiente perla humorística, publicada el día 29 de noviembre, en su ya clásica sección Apuntes del Natural: Ella es ella. -Una mujer va por la calle con un niño de la mano. El crío debe tener alrededor de 6 años y lleva a su espalda un macuto bastante grande. Obviamente, acaba de recogerlo del colegio. El niño dice: «Tita María, ¿me llevas tú la mochila? Es que pesa mucho. La mamá me la lleva cuando viene a recogerme». La mujer le responde: «No, hijo, no. Lo único que me faltaba es cargar con tu mochila. Tu madre es tu madre y yo soy yo». ¿Qué os decía? ¿No es para matar al zagalico del demonio?



DICIEMBRE

El 1 de diciembre fallece en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, a la edad de 78 años, nuestra querida y admirada paisana Joaquina España López, abuela del cantante Blas Cantó. Con amplia difusión en todos los medios y, muy especialmente, en las redes sociales, de las que entresacamos dos titulares muy emotivos. 'Blas Cantó roto de dolor por la muerte de su abuela a causa de la covid' y «Jamás nos imaginamos la vida sin ti. Me duele el corazón».

Excelente noticia para el Valle de Ricote. El 1% Cultural financiará seis proyectos en la Región con 3,5 millones, entre ellos la conservación del yacimiento arqueológico del Salto de la Novia. Ubicado en el término municipal de Ulea, y para lo que el Ministerio de Transportes aporta el 73% del presupuesto total de la actuación, que asciende a 108.816,30 euros (Día 16).

Y por si fuera poco, lo pasado hasta ahora, en mil campos aflictivos, despachamos el año con una moción de censura municipal, que tendrá lugar el próximo 15 de enero, a partir de las 12 de la mañana. Presentada por el PSOE y Somos Región, para desbancar al alcalde popular, Rafael Guillamón Moreno ¡Tan urgente que no han podido esperar a que pasasen las Fiestas!. Y en cuyo acto será proclamado, si no se vuelven atrás, Rubén Carrasco Miñano.

Menos mal que las recientes declaraciones de la bioquimica húngara, Katalin Karikó, la madre de la vacuna contra la Covid-19, nos reconforta. Ha dicho que: «En verano podremos, probablemente, volver a la vida normal». ¡Dios le oiga!

Y esto es todo. ¡Felices fiestas y próspero año 2021!