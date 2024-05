‘Il Capitano’ Espargaró lidera a lo grande un podio con Márquez y Acosta

‘Brilla en casa’ es el mensaje que el veterano Aleix Espargaró (Aprilia), de 34 años, que cuando iba al cole en Granollers se escapaba para ver y oír las motos que corrían en el Circuit, luce este fin de semana, en Montmeló, con motivo del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, donde, de momento ¡y aún falta el domingo!, está consiguiendo el tope de las conquistas: primero el viernes, primero el sábado, ‘pole position’ y victoria en la carrera de ayer al ‘sprint’, vale, sí, por descarte, pero por paciencia, por experiencia, por inteligencia, por sabiduría, por determinación.

‘Il Capitano’, que ha sido imposible de superar desde que, el pasado jueves, anunciase su jubilación al término de esta temporada, ha sido uno de los más listos de la clase, junto a la pareja de la temporada, sin duda, el campeonísimo Marc Márquez (Ducati) y el ‘rookie’ Pedro Acosta (GasGas, es decir, KTM), que le han acompañado en el podio virtual de la prueba cortita de cada fin de semana.

Sin agarre

«Todos lo sabíamos, todos sospechábamos que iba a ser una carrera donde se requería paciencia y, sobre todo, saber cuándo apretar pues nuestra pista no tiene nada de agarre, nada», comentó Espargaró al concluir la carrera y reconocer que ha tenido, como poco, tres ‘salvadas’ a lo Marc Márquez «pues el tren delantero estaba delicadísimo». «Ha sido una carrera de viejo zorro, de veterano, de experto», comentó su padre Ginés, «pues todos sabíamos que había que ser paciente a lo largo de las 12 vueltas. Creo que este pastel va a tener muchas guindas así hasta final de año y, la verdad, me alegro por él porque merece un final feliz tras una carrera tan tormentosa».

La carrera de ayer al ‘sprint’ tuvo la incertidumbre que, en efecto, pronosticaban todos al saber que la pista no tenía agarre. La mayor prueba de esa inestabilidad fue que los tres líderes, ¡grandes líderes!, el portentoso y sorprendente español Raúl Fernández (Aprilia), el magnífico surafricano Brad Binder (KTM) y el bicampeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que ya empieza a acumular errores incomprensible en alguien de su talla, se fueron al suelo como parecía, solo parecía, claros favoritos a la victoria.

«Estaba clarísimo que había que ser paciente, no tenía demasiado sentido, con tan poco ‘grip’ apretar de firme en el arranque, pero, al ser la carrera corta, tampoco podía esperar demasiado», comentó Márquez, de nuevo prodigioso, ¡más que prodigioso!, pues repitió la proeza de hace quince días en Le Mans, cuando arrancó 13º y terminó segundo. Hoy, en casa, salió 14º y fue, de nuevo, merecidísima ‘plata’. «Y eso que, en la segunda vuelta, he perdido un ala delantera y me he quedado sin mi aerodinámica ¡pero da igual! No está nada mal, salir el 14º y acabar 2º, después de salir 13º, en Le Mans, y terminar también segundo. Esto funciona».

Mientras parecía que iba a ganar Fernández, la revelación del sábado; mientras Binder intentaba reivindicarse en KTM y cuando todos dimos por ganador a Bagnaia, Espargaró supo apretar al bicampeón y provocar su tremendo error, al caerse en una curva larga de izquierdas, con algo de contraperalte. «Debía intentarlo, sabía que tenía buen ritmo para las dos últimas vueltas y, mira, ha salido bien, le hemos forzado el error», confesaba Espargaró.

Detrás, MM93, que ya había superado al final de recta, en una de sus bestiales apuradas de frenada, al ‘tiburón de Mazarrón’, se fue directo hacia el podio, para completar, de nuevo, una maravillosa carrera en la que, otra vez, ha vuelto a ser la mejor, la más veloz, Ducati, por delante del bicampeón caído y del líder del Mundial, el madrileño Jorge Martín, que ayer solo ha pudo acabar cuarto y, ahora, tiene persiguiéndole al ocho veces campeón del mundo, a 37 puntos.

«Cierto, sí, parece un cuento de hadas, pero lo mejor, lo más hermoso, es que acaba de empezar», señaló Espargaró, insisto, que va camino de completar, no ya su mejor fin de semana en más de 20 años, sino un fin de semana de récord, casi inédito, ganándolo todo, todo, todo.

Aldeguer parte desde la segunda plaza tras la ‘pole’ de Sergio García

El español Sergio García Dols (Boscoscuro) culminó su actuación en la tanda oficial de entrenamientos y, en general, durante el fin de semana, con el mejor registro para la formación de salida del Gran Premio de Cataluña de Moto2, la primera ‘pole position’ del piloto castellonense de Burriana. Justo detrás, en la segunda posición, partirá el piloto murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro) de este Gran Premio (12.15 horas, DAZN). Nadie pudo con el registro de Sergio García Dols y Fermín Aldeguer fue quien más se acercó, a 240 milésimas de segundo, y con Celestino Vietti a escasamente 48 milésimas de segundo de éste. En la segunda línea acabaron tres pilotos españoles, Arón Canet, Albert Arenas y Manuel González, todos ellos con Kalex, y con los también españoles Daniel Muñoz, Alonso López y el estadounidense Joe Roberts en la tercera línea de la parrilla.