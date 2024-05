El Cross de Alumbres, para Sisco Díaz y Kleine Idalit

El unionense ‘Sisco’ Díaz Pozo y Kleine Idalit Gómez se impusieron en la undécima edición del Cross de Alumbres, que se celebró con una impecable organización, con récord de participación y asistencia de público, del CD Alumbres Sport. La undécima edición de la cita, que puso en juego elGran Premio Repsol, se la adjudicó en categoría masculina un Siso Díaz, del Roller Masters, que paró el crono en 22:33. La segunda plaza fue para Alberto González, del UPCT Puerto de Cartagena, con 22:53, y la tercera, para Ángel Castillejo, del Mandarache, con 23:20.

Kleine Idalit Gómez, del Mandarache, fue la primera dama, marcando además un nuevo récord de la prueba con 27:54. Completaron el podio absoluto Inmaculada Pagán (28:03) y Saray Paredes, del Runtritón (28:13). Por categorías, los mejores en cada una de ellas fueron Natalia García y Juan Pedro Cano (sub-23), Inmaculada Pagán y Javier Jiménez (sénior), Saray Paredes y Alberto González (M35), Tamara García ‘LaCanija’ y ‘Sisco’ Díaz (M40), Sonia Navas y Ángel Castillejo (M45), Kleine Idalit y Ricardo Caparrós (M50), Teresa López y Manuel Muñoz (M55), Eduardo Escolar (M60), Juan José Pérez (M65), Celestino Zapata (diversidad funcional), y Natalia Ribera y Juan Carlos Narbona (mejores locales). Hubo también carreras para los más pequeños, con inscripción gratuita, con victorias de Daniel Cegarra y Emma Sánchez (sub 8), María García y Paco Morales (sub 10), Ainhoa Salas y Nicolás Aniorte (sub 12), Naiara Acosta y Miguel Sánchez (sub 14), y Carla Chinchilla y Héctor Nieto (sub 16).

Las concejalas del ayuntamiento de Cartagena Francisca Martínez y Belén Romero, el director del complejo Repsol Valle de Escombreras, Antonio Mestre, y el presidente del Club Alumbres Sport. Francisco Hernández, fueron los encargados de entregar los trofeos, tras lo cual participantes y acompañantes disfrutaron de una barbacoa.