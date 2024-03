El Murcia, enganchado al vagón de cola

El Real Murcia vive en pleno día de la marmota. Su lucha por entrar en puestos de play off de ascenso a Segunda División se ha convertido en un eterno bucle a falta de poco más de un mes para que finalice la temporada. El conjunto grana ha contado con varios momentos de estar muy cerca de conseguirlo, pero luego siempre ha terminado fallando en el día clave para dar ese golpe definitivo que le permita convertirse en un serio candidato a optar al único billete hacia las eliminatorias que parece estar en juego del grupo II de la Primera Federación.

Y esta noche tiene la ocasión de poder hacerlo de nuevo, porque una victoria ante el Recreativo Granada (20.00 horas, FEF.TV) puede situarle a tan solo cinco puntos del quinto clasificado. La ilusión y esperanza de poder acabar entre los mejores clasificados se volvería a disparar después de que la derrota del Recreativo de Huelva ante el Castellón de ayer (3-2) vuelva a abrir las puertas a una combinación posible en los últimos ocho partidos.

No obstante, el Real Murcia se encuentra prácticamente obligado a conseguir un resultado positivo esta noche en Nueva Condomina. Ya no solo porque este hecho le acercaría al play off, sino porque le visita un Recreativo Granada que es colista con 15 puntos y tan solo ha logrado tres victorias en este curso. No pueden fallar los de Pablo Alfaro para poder contar con una semana tranquila de cara a sus siguientes compromisos, ante el Algeciras y el Melilla, que sí que le podría situar en una posición aún más realista para estar optar a esa quinta plaza si es capaz de encadenar una inercia positiva antes de visitar la Rosaleda para medirse al Málaga.

Para el duelo el entrenador murcianista recupera a casi todos los integrantes de su plantilla, ya que tan solo será baja el central Víctor Rofino por acumulación de amarillas. Por lo que todas las papeletas para ocupar su puesto en el centro de la zaga junto a Alberto González las tiene el argentino Marcos Mauro. No obstante, también podría optar el técnico aragonés por el canterano Andrés López. En el centro del campo también podría llegar cambios con la recuperación de efectivos importantes como son el mediocentro Tomás Pina y un Pedro León que últimamente venía compaginando su posición en la banda con un rol algo más centrado. Mientras que Dani Vega o Loren Burón también apuntan al once una vez superadas sus molestias físicas.

Buscará el Real Murcia seguir amarrando valiosos puntos en su estadio en este mes de marzo, tras el triunfo ante el Recreativo de Huelva, al que le tendría ganado el ‘golaverage’ en caso de empate al imponerse en los dos duelos de este curso, como su empate ante la UD Ibiza. La victoria ante el Sanluqueño la pasada jornada ha revitalizado de nuevo al plantel grana, que vuelve a creer en sus posibilidades de no quedar en tierra de nadie si esta tarde no demuestra lo contrario.