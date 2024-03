Visita de play off para un UCAM que busca la salvación

El UCAM Murcia afronta esta mañana una cita muy importante, pero ya no de cara a los play off, sino para alejarse del descenso. El conjunto universitario se sitúa a sólo tres puntos de la zona roja y necesita ganar al Estepona (12.00, Football Club), quien delimita la promoción de ascenso con diez puntos de ventaja sobre los azulones.

Tan malo es el estado de forma del UCAM Murcia que en sus últimos cinco encuentros ligueros tan solo han sumado una victoria, cosechando un empate y tres dolorosas derrotas. El sueño de los play off se fue esfumando para los universitarios conforme avanzaban las jornadas y veían que esos resultados no han terminado de hacerse realidad.

El conjunto de la Universidad Católica recibe hoy en su casa al Estepona. Duro rival, que se encuentra dentro de la zona play off, y al que los universitarios tendrán que jugar con cabeza si quieren sumar tres puntos. Alberto Monteagudo no tendrá dudas en su once inicial y saldrá con Serna bajo palos, Ramón Blázquez y Mena en los carriles, acompañados de Alonso y Ramírez en el centro de la zaga. En la medular y formando pivote estarán Yasser y Fer Pina con Luque más adelantado. En la delantera no arriesgará y saldrá con Josema y Chinchilla en los costados, además de Arturo en la punta.

El Estepona, el rival de los universitarios, llega al encuentro después de haber sumado una abultada victoria frente al Vélez en la jornada pasada.