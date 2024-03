El UCAM mira mucho más allá del play off (94-81)

El UCAM Murcia CB es un tren al que nadie puede parar. O al menos muy pocos pueden hacerlo. El conjunto universitario va camino de firmar la que puede ser la mejor temporada de su historia y lo ha vuelto a refrendar este sábado con su decimosexta victoria de este curso en la Liga Endesa tras imponerse con autoridad al Monbus Obradoiro (94-81).

Ni siquiera la necesidad con la que llegaba el conjunto gallego al Palacio, tras enlazar nueve derrotas consecutivas, sirvió para hacer dudar al plantel de Sito Alonso. Como una máquina totalmente engrasada, el equipo murciano no bajó la velocidad hasta lograr su objetivo y enlazar por segunda vez en sus casi cuarenta años de vida cinco victorias consecutivas en la máxima competición. La primera vez que lo consiguió, de hecho, fue en la temporada en la que acabó disputando el play off por primera vez, en la campaña 2015-2016, bajo las riendas de Fotis Katsikaris en el banquillo.

A eso apunta el UCAM este año, aunque el encontrarse más cerca de la veintena de triunfos que de la quincena en pleno mes de marzo hace que este equipo ponga su mira mucho más allá que en tan solo un billete para estar entre los mejores de la Liga Endesa peleando por el título. Su concentración defensiva y su fluidez en ataque, combinando momentos de disfrute y lucidez en sus jugadas con templanza y saber estar sobre la pista, le permitieron mantenerse intratable en el Palacio y rozar los cien puntos por segunda vez tras alcanzar esa cantidad ante el AEK Atenas el pasado martes en la Champions.

El juego exterior universitario, liderado en la anotación de nuevo por Jonah Radebaugh, con 16 puntos, desarticuló a un Monbus Obradoiro que solo encontró a Howard y Pustovyi sus antídotos para romper la concentración de la defensa murciana. Dylan Ennis, Caupain y Rodions Kurucs superaron los dobles dígitos, mientras que Moussa Diagne también logró brillar durante todo el encuentro, y especialmente en un tramo final en el que el UCAM perdió a Todorovic por faltas.

El conjunto universitario se enfrentará este miércoles al Hapoel Holon en la última jornada del Top-16 de la Basketball Champions League.

Primer cuarto

Arrancó el UCAM Murcia con la novedad en el quinteto de Jonah Radebaugh junto a Ennis y Sant-Roos en el juego exterior, y firmó un comienzo similiar al del pasado martes ante el AEK Atenas en la Champions. Con una concentración defensiva muy alta y con un ataque cargado de confianza, los de Sito Alonso firmaron un parcial de salida de 8-0 con los triples de Radebaugh, Sant-Roos y un canastón sobre la bocina de Sleva. Dio un paso adelante el Obradoiro, pero los universitarios continuaron a lo suyo. Saboreando cada posesión, como una brillante asistencia de Ennis a Todorovic, aunque con un rival cada vez más entonado (12-10). Con las rotaciones poco cambió en un UCAM al que le lastró la falta de acierto y alguna que otra precipitada toma de decisiones en ataque durante esta fase del primer cuarto, lo que aprovechó el cuadro gallego para no descolgarse en ningún momento y mantenerse a rebufo, pese a las canastas de Rodions Kurucs (22-15).

Segundo cuarto

Un triple de Arturs Kurucs disipó las dudas de un inicio titubeante del UCAM Murcia en el segundo cuarto (27-21). El Monbus Obradoiro intentó de nuevo poner en apuros a los universitarios, pero supieron salir airosos de este escenario hasta ampliar la ventaja hasta los diez puntos (31-21). Regresó a pista Dylan Ennis a falta de cinco minutos para el descanso, pero Moncho Fernández tuvo que solicitar tiempo muerto tras ampliar la renta el equipo murciano hasta los 14 puntos (37-23). Regresó con fuerza el Obradoiro tras anotar un brillante mate de Pustovyi al que contestó Diagne con otra canasta de la que no pudo convertir el tiro adicional. La defensa del UCAM ahogó por momentos al cuadro gallego, con claras dudas en su juego tras abrirse brecha en el marcador, y con la vuelta a pista del quineto inicial el UCAM terminó por finiquitar el primer golpe a su rival antes de llegar al descanso (47-30).

Tercer cuarto

Mucho tenía que cambiar el guion para que al UCAM se le torcieran las cosas en la segunda parte. Y no cambió. Por lo menos al principio, ya que en apenas cuarenta segundos fue Moncho Fernández el que tuvo que parar el partido con tiempo muerto tras un parcial de salida de 5-0 en el inicio del tercer cuarto (52-33). La defensa y la capacidad para salir al contragolpe de los de Sito Alonso le permitieron correr y seguir anotando puntos, pero también le lastró en algunas situaciones como en un triple de Howard al que contestó rápidamente Ennis (62-40). El escolta continuó levantando a la grada del Palacio con sus acciones, sin embargo, un parcial de 0-7 durante este tramo por parte del Obradoiro, le permitió darle un mordisco al marcaodr (64-49). No obstante, el UCAM no dio más opciones a su rival ni algo parecido a ningún hilo de esperanza y consiguió cerrar el cuarto con el 70-53.

Último cuarto

Tan solo le restaban diez minutos al UCAM Murcia para conseguir su decimosexta victoria de la temporada en 25 jornadas. Pero el Monbus Obradoiro no dio su brazo a torcer de manera gratuita. El conjunto gallego necesitaba romper su mala racha de resultados e inició esta fase decisiva con un parcial de 0-6 al que tuvo que contestar rápidamente el UCAM con cinco puntos gracias a un triple de Caupain (75-63). Timma intentó echarse a sus espaldas el poderío ofensivo del Obra, sin embargo, no era suficiente para frenar a un conjunto universitario intenso atrás y fiable en la zona contraria (77-63). El paso adelante ofrecido por el cuadro de Moncho Fernández en ataque era palpable en esta segunda mitad, pero el UCAM tenía la templanza necesaria, sobre todo en sus acciones de segunda oportunidad, para mantener su tren sobre la misma vía que le había llevado hasta ahí (81-67). El segundo tiempo muerto del cuadro visitante, a cinco minutos para el final, fue la antesala a un UCAM en el que la entrada en bonus y la pérdida de Todorovic por faltas fue su único borrón hasta entonces en el encuentro. Pero, por si había dudas, Radebaugh convirtió un triple nada más regresar a pista para marcar territorio al mismo tiempo en el que la cuarta falta de Diagne complicó un poco más las cosas (84-71). De nuevo apareció el recién llegado escolta para situarse como máximo anotador del encuentro para los locales, con un nuevo triple que disparó su marcador personal hasta los 16 puntos, y un UCAM que supo moverse en este terreno. A partir de ahí, el equipo universitario disfrutó sober la pista para cerrar la victoria con un Diagne que redondeó su actuación sin Todorovic eliminado por faltas (94-81).