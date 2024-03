UCAM Murcia: las cuentas para la última jornada del Top 16 de la Champions

La victoria del Hapoel Holon ante el Promitheas Patras por un solo punto (92-93) ha dejado en el aire para la última jornada quién será el primer y segundo clasificado del grupo L de la Basketball Champions League. El UCAMMurcia, que sumó su cuarta victoria el martes frente al AEK Atenas, será campeón si vence a los israelíes el próximo miércoles e incluso perdiendo por menos de 17 puntos, la diferencia del partido de ida, y el Promitheas cae contra el AEK. Solo hay una remota opción de que los universitarios no entren en la siguiente ronda, además de muy improbable, puesto que tendrían que perder los 25 puntos que tienen más que sus dos rivales en caso de que ambos ganen sus encuentros. Es decir, que los de Sito Alonso deben encajar una paliza para no estar en los play off.

Hay otra posibilidad más de que el UCAM quede primero incluso perdiendo, y es que el Patras no recorte el +25 de average general resultante de los enfrentamientos entre los tres implicados.

Las opciones de la última jornada, en la que se disputarán los partidos AEK-Promitheas Patras y Hapoel Holon-UCAM Murcia, el próximo miércoles 20 a las 18:3 horas, son los siguientes:

1. Si el UCAM será campeón de grupo.

2. Si el UCAM pierde por menos de 17 puntos y Promitheas pierde, campeón de grupo.

3. Si el UCAM el pierde por más de 17 puntos y Promitheas, segundo de grupo.

4. Si el UCAM pierde por menos de 17 puntos y Promitheas gana, campeón de grupo.

5. Si el UCAM pierde por entre de 17-25 puntos y Promitheas, segundo de grupo.

6. Si el UCAM pierde por más de 25 puntos y Promitheas, eliminado.

Asimismo, ayer quedó definido que dos equipos alemanes estarán en la lucha por el título, además del Unicaja Málaga, que se ha asegurado la primera plaza tras ganar sus cinco partidos del grupo I, donde los otros tres equipos, Tofas Bursa, Cholet y Strasbourg tienen opciones de alcanzar la segunda. En el J, el Telekom Bonn y el Riesen ya tienen el pasaporte asegurado y en la última jornada se jugarán el primer puesto, con desventaja para los de Ludwigsburg, que deben ganar por seis puntos en su pista.

Por último, en el grupo K, el Lenovo Tenerife derrotó al Pinar Karsiyaka, que ya se ha quedado sin opciones, y selló su clasificación. Hapoel Jerusalem y Peristeri son los que quedan con vida.