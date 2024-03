Un FC Cartagena "sin miedo ni vértigo", a por el equipo revelación

Piedra de toque la que se encuentra el Fútbol Club Cartagena en su camino este fin de semana. El encuentro entre los albinegros y el Racing de Ferrol (21.00, Movistar+) podría ser, en circunstancias normales, un duelo directo por la permanencia. Sin embargo, la gran temporada de los ferrolanos les aleja mucho de la batalla que libra el cuadro cartagenero en la zona baja y le acerca a una promoción de ascenso que ha saboreado durante gran parte de la temporada. Con ambos equipos en mala dinámica, el partido servirá para saber quién se recupera y quien sigue cayendo. El Estadio Municipal Cartagonova presentará un buen ambiente para el encuentro que cierra la jornada sabatina de la trigésima jornada en Segunda División.

Vuelve el FC Cartagena a su estadio para recibir al Racing de Ferrol con la necesidad urgente de volver a ganar. Acumula dos jornadas sin hacerlo y el poco colchón que había ganado con respecto al descenso se ha esfumado. Por suerte para los portuarios, los resultados no han sido los más perjudiciales y aún se mantienen fuera de la zona roja por un punto, pero no puede esperar más el cuadro albinegro para volver a conseguir los tres puntos. Debe hacerlo con el apoyo de su gente para ampliar la renta con los de abajo.

No las tiene todas consigo el conjunto de Juliñan Calero para el duelo de esta noche y es que el Racing de Ferrol infunda respeto en su temporada de regreso al fútbol profesional. Los de Cristobal Parralo, a quien halagó el técnico albinegro en rueda de prensa, son el equipo revelación de este curso por méritos propios. Once victorias suman los blanquiverdes y otros once empates para contar nada más y nada menos que 44 puntos en su casillero. Sólo han perdido los departamentales 7 encuentros en toda la temporada, dando muestra de su solidez.

Gracias a su frenético ritmo de puntuación, el rival del Cartagena lleva persiguiendo el play off desde que comenzó la campaña y ha pasado 18 de las 29 jornadas disputadas hasta ahora entre los seis mejores de Segunda. Casi sin darse cuenta, los de Parralo están a un paso de certificar la salvación cuando aún restan trece fechas para la conclusión del campeonato. El Racing de Ferrol es un equipo sólido y solidario que no regala nada. Con 35 goles a favor y 34 en contra, los gallegos demuestran una envidiable regularidad que bien necesita recuperar el Cartagena.

No obstante, también ha encontrado dificultades el cuadro de A Coruña en las últimas semanas. Concretamente, los de Parralo no ganan desde hace seis semanas, cuando vencieron al Real Sporting a finales del mes de enero. En este tramo, han alternado empates con derrotas frente a Eibar, Burgos, Levante, Eldense y Racing de Santander para llegar al Cartagonova con ansia por volver a un play off que han abandonado.

Para hacerle frente, el Cartagena recupera prácticamente a toda su plantilla después de unas semanas con la enfermería llena y las sanciones a la orden del día. Recupera Calero definitivamente a Juanjo Narváez, Luis muñoz y Tomás Alarcón, quienes ya tuvieron minutos en Burgos, y rgresará a la convocatoria Gonzalo Verdú tras cumplir ciclo de sanción. La duda queda en la portería, donde Raúl Lizoaín no está al cien por cien. Ha entrenado con algunas particularidades durante la semana y el cuerpo técnico tendrá que valorar si el portero puede disputar el encuentro. La única baja confirmada es la de Iván Ayllón.

Julián Calero: «Esto se saca con fútbol, y nosotros tenemos fútbol»

Julián Calero, técnico del FC Cartagena, atendió a los medios de comunicación en la previa del choque frente al Racing de Ferrol. «Ha sido una semana complicada porque siempre que pierdes no te gusta la sensación que te queda», afirmó en primer lugar.

Valoró el madrileño a su rival. «El Racing de Ferrol está haciendo las cosas fantásticamente bien. Es un recién ascendido y tiene 44 puntos con los que estás al borde de la salvación. Llevan mucho tiempo en play off, compitiendo muy bien con un estilo marcado y con confianza», aseguró.

Por otra parte, mostró fe en sus jugadores. «Hemos vivido momentos muy malos y ha sido tanto tiempo que nos ha hecho callo», explicó. «Esto se saca con fútbol. Ni con experiencia ni a la tremenda. Y nosotros tenemos fútbol para sacar las cosas», reiteró.

Por último, Julián pidió el apoyo de su afición. «En casa tenemos el apoyo de los nuestros y mañana va a haber una buena entrada. Es muy importante que sigan en la línea en la que están», concluyó el de Parla.