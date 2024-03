Al UCAM Murcia se le escapa el último tren de la temporada

La alegría del triunfo frente al Betis Deportivo por parte del UCAM Murcia, duró muy poco, ya que esta última jornada, donde los universitarios visitaban La Constitución, para medirse al Yeclano de Adrián Hernández, quien no tuvo piedad en endosarle un 4-2. Esta última derrota, supone la segunda en los últimos cinco encuentros, sumado a dos empates y una sola victoria.

Se podría decir que el sueño de los play off para el UCAM Murcia se ha acabado, y con ello sus aspiraciones esta temporada. Porque la realidad del equipo universitario, es que están más cerca de la promoción de descenso que de la de ascenso. Los cambios de entrenadores esta temporada, no han tenido tanto éxito como si lo tuvieron la pasada campaña.

El UCAM Murcia, la directiva en este caso, se estará arrepintiendo de la decisión, ahora precipitada, de haber echado a Víctor Cea antes de final de año, ya que mientras el técnico madrileño dirigía los banquillos azulones, los consiguió meter dentro de los play off en varias ocasiones, y siempre se mantenía a dos puntos de distancia, si se encontraba fuera de ellos.

El determinante que hizo que los universitarios hayan dado por perdida su temporada, ha sido su rendimiento en la segunda vuelta. Desde que empezó la última fase del campeonato, el UCAM Murcia ha sumado, cuatro derrotas, dos victorias y dos empates, es decir 8 puntos de los 24 que podrían haber conseguido. En la primera vuelta, en los mismos partidos, habían cosechado, 13 puntos, consiguiendo 4 victorias, 3 derrotas y un solo empate.

Al UCAM Murcia tan solo le quedan 9 partidos por disputar, de los cuales, como rivales fuertes tiene al Estepona, al Águilas, RB Linense y el Sevilla Atlético, que están por encima de la tabla que ellos. Encuentros con opciones claramente para el UCAM Murcia, pero debería ganar prácticamente todos, y que sus rivales, más directos pinchen, pero está bastante complicado para los de Alberto Monteagudo.

Básicamente, el UCAM Murcia se encuentra en novena posición, con 32 puntos, el corte de los play off, que lo marca un equipo de la Región de Murcia, el Águilas, con 40. Es decir, que los universitarios necesitan 8 puntos para meterse en play off, y que el otro conjunto de Murcia, no siga ganando, pero junto a él, también están el Estepona que también lleva 40 puntos, y el Orihuela que va con 37.

Los milagros existen obviamente, pero en el caso del UCAM Murcia, tiene que ocurrir algo muy grande, ya que la realidad de los universitarios a día de hoy, es que están más cerca de pelear por evitar el descenso que por llegar a los play off, ya que su distancia con esa parte baja de la tabla es de tan solo tres puntos.