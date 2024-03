Dimite el vicepresidente de las peñas

La Federación de Peñas del FC Cartagena ha sufrido un brusco cambio en su esquema directivo después de que Pencho Angosto, su vicepresidente hasta la fecha, presentara durante el día de ayer su dimisión del cargo. El conocido y fiel seguidor del cuadro cartagenerista alega supuestas presiones para su marcha después de entrar a formar parte de la junta vecinal de Los Dolores con el partido MC Cartagena. Pencho fue también fundador y primer presidente de la Federación de Peñas que ahora abandona tras «no ser bien vista» su incorporación a dicha junta vecinal.

«Recientemente he dado el paso de incorporarme a la Junta Vecinal de mi barrio», comenzaba dictando el comunicado del exvicepresidente de la Federación. «Desgraciadamente, esa incorporación a la junta vecinal con MC Cartagena no ha sido bien vista por algunos», continúa.

«Las opiniones que siempre he manifestado tanto con respecto a la situación del FC Cartagena como de nuestra ciudad, sin distinguir siglas de quienes la gobiernan, solo el interés de defender tanto a mi club como a mi ciudad, pese a que siempre han sido emitidas desde mi cuenta personal de Twitter y en la cual no hace ninguna referencia a ocupar cargo alguno en la FPFCCT, ya no son bien vistas por algunas personas y ponen a la FPFCCT en una encrucijada en cuanto a sus relaciones con el FC Cartagena y con el Ayuntamiento», defiende Pencho en su escrito.

«Por todo ello y para no perjudicar a la Federación de Peñas del FC Cartagena por emitir libremente mis opiniones desde el respeto y aún sin vincularlas con mi cargo en la junta directiva de la FPFCCT, la mejor decisión es presentar mi dimisión como vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la FPFCCT», asegura.

Por último, el seguidor y abonado del club cartagenero, promotor de la plataforma ‘Salvemos al FC Cartagena’ en 2015, concluye diciendo que «La libertad que tendré a partir de este momento para seguir luchando por mi club desde la independencia como mero abonado del club, no podrán ni comprarla ni silenciarla nunca», haciendo alusión a supuestas presiones recibidas para acallar sus críticas.