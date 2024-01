Ha sido una semana algo más larga de lo habitual en el Real Murcia. Siete días marcados por lo ocurrido en el empate ante el Melilla en el Álvarez Claro (0-0), y también por todo lo acumulado desde el parón navideño. Pedro León, capitán del conjunto grana, y el entrenador Pablo Alfaro tuvieron que salir a hablar con los medios de comunicación para llamar al orden a un vestuario en el que no se respira, al menos hasta ahora, una buena atmósfera.

Compromiso, profesionalidad y responsabilidad fueron los términos más utilizados por ambos en sus discursos para que aquellos futbolistas que no tengan la mente en intentar reconducir la situación del Real Murcia en la segunda vuelta, más cerca de los puestos de descenso que de la zona de play off, encuentren una solución. Uno de los señalados, ya no solo por el empate en Melilla, en el que fue sustituido al descanso, era el delantero Rodri Ríos. El atacante soriano solicitó a la entidad abandonar el club en cuanto se abrió el mercado invernal, pero finalmente ese traspaso se produjo el pasado viernes por la tarde, después de las sonadas declaraciones por parte del capitán y Pablo Alfaro, y tras una semana de entrenamientos sin trabajar con la dinámica del grupo.

Restan once días en el mercado invernal, y cualquier cosa puede pasar. Desde el club encararon esta ventana de fichajes con la intención de realizar unos retoques en su plantel, apenas tres o cuatro caras nuevas, pero en esta recta final el movimiento podría ser mayor ante la situación deportiva y por lo ocurrido esta última semana, con casos de futbolistas que también estarían abiertos a cambiar de aires. La situación del atacante Iker Guarrotxena es pública, puesto que también ha mostrado su deseo de salir, pero también podrían existir casos similares que no han aflorado hasta ahora.

De hecho, ya advirtió Pablo Alfaro, en su encuentro con los medios de comunicación, que no le importará tirar del filial para completar la convocatoria del encuentro que afrontará hoy, a las 12.00 horas (RFEF.TV) ante el Atlético Baleares. Los nombres que se queden fuera, o que directamente no tengan minutos en un encuentro crucial para los intereses granas, pueden verse como otra llamada de atención de cara a reconducir una situación que se ha agravado en los últimos días. No obstante, el técnico aragonés contará con varios condicionantes para armar su once inicial. Y es que a la baja por sanción del central Víctor Rofino, expulsado la pasada jornada en Melilla, se une la ausencia por segunda semana consecutiva de Carrillo por lesión. Situación que, ante la marcha de Rodri Ríos el pasado viernes al Ceuta, hace que Alfaro no pueda contar con un delantero puro para el encuentro. El técnico deberá apostar por el joven Álex Rubio, autor del gol en la victoria del encuentro de la primera vuelta, acoplar de nuevo a Dani Vega en ese rol, que ya desempeñó en ocasiones el pasado curso, o tirar del Imperial.