ElPozo Murcia y Movistar Inter no pudieron superarse en el primer partido del 2024, con un tiempo dominado por parte de cada uno de los conjuntos que dejó un agridulce 1-1 final.

Un clásico es un clásico, no entiende de dinámicas ni sensaciones, es una cita especial que congrega sobre pista a dos de los clubes más históricos de la Liga Nacional de Fútbol Sala para prometer tensión, emoción y espectáculo, y así saldrían a demostrarlo ambos conjuntos.

Pese a su mala racha sin ganar desde noviembre y su más que mejorable posición en la tabla fuera casi de los puestos de playoff, los locales entrarían al partido bajo el aliento de su afición a tratar de apretar arriba desde el comienzo a los de Javi Rodríguez, que afrontaban su primer partido tras el parón navideño con medio ojo puesto en la Copa del Rey. El próxima martes espera Jimbee Cartagena en octavos, pero ElPozo no quería olvidarse del clásico, teniendo en los primeros compases varias ocasiones para ponerse por delante con disparos lejanos y con una triple ocasión a los tres minutos.

Lo intentaría primero Marcel obligando a intervenir a Jesús Herrero para que acto seguido, el ruso Niyazov viese su disparo bloqueado por la defensa y finalmente Gadeia no lograría en el tercer intento mandar el balón al fondo de las mallas para abrir el choque.

Responderían los de Torrejón de Ardoz con una buena combinación que estaría cerca de abrir la lata, en una gran acción individual de Pablo que estaría cerca de concretar Cecilio en el segundo palo.

El duelo entraría en una fase tensa, acumulando cuatro faltas cada equipo cercanos al ecuador del primer acto y llegando la acción que pondría cambiar el devenir del duelo. Edu saldría a destiempo dentro de su área, derribando a Pablo, muy activo durante los primeros diez minutos, mandando al punto de penalti para el lanzamiento a Terry. Pese a la gran cantidad de ocasiones acumuladas, el luminoso parecía querer hacerse de rogar para inaugurarse, golpeando con mucha potencia el cuero en el larguero desde el punto fatídico para mantener el resultado gafas.

Lo que podía parecer un revés, levantó más a los de Alberto Riquer, que por medio de Terry, redimiéndose de su error anterior, pondría el 1-0 con una gran acción individual dentro del área para levantar a la afición de su asiento y abrir la lata.

Con la llegada del tanto, llegarían también los mejores minutos murcianos, volando Jesús Herrero para salvar un remate de Niyazov y teniendo en sus botas Marcel el empate en boca de gol, llegando el frénetico duelo al descanso con una ventaja mínima para los madrileños.

El segundo tramo del partido comenzaría con los visitantes adelantando líneas y con Eric Pérez, con más minutos de lo habitual ante la sanción de Rafa Santos, acercándose al empate con un remate cruzado. La baja del brasileño estaba siendo clave en el juego ofensivo de ElPozo, que echaba de menos a su referencia ofensiva ante el cerrado bloque defensivo de Inter, que buscaba al contragolpe tratar de poner tierra de por medio.

La posesión era para el cuadro de la región, pero los golpes más contundentes eran de los azules. Nueva transición rápida, balón al corazón del área y remate a romper de empeine de Fits que pondría a temblar los cimientos del Jorge Garbajosa tras pegar en el larguero.

Poco más de diez minutos para que el contador llegase a cero y la ofensiva murciana seguía muy espesa en la construcción, faltando ese punto de claridad para superar la primera línea de un Inter que en su propio campo, estaba muy cómodo viendo como los horizontales pases de ElPozo no llegaban a ninguna parte.

Necesitaban los de la Región el talento individual, y cerca estaría de salvarle la castañas a falta de cinco minutos cuando Esteban, saldría de su par con un caño espectacular para plantarse en el mano a mano y estrellar su disparo en el poste dejando sin premio a una acción de muchos quilates.

Sin tiempo ya para reaccionar, Javi Rodríguez pondría en pista el ataque de cinco y en menos de treinta segundos ya daría resultados. Balón al medio, cesión de Taffy para Marcel y remate raso del once que se colaba por debajo de las piernas del guardameta abriendo el partido a falta de tres minutos.

Los últimos ciento veinte segundos no darían descanso, salvando tanto Edu Sousa como Jesús Herrero remates francos que acercaban el partido al reparto de puntos que terminaría sucediendo con el 1-1 final pese a tener los locales hasta once segundos en superioridad por la expulsión de Felipe Valerio tras una tangana, dejando un duelo de muchas ocasiones, poco ritmo y un punto que no termina de servir para mucho a ninguno de los dos.

ElPozo, volverá a la acción el martes en los octavos de final de Copa del Rey ante Jimbee Cartagena en territorio cartagenero, poniendo en juego su primer título de la temporada.

INTER MOVISTAR: Jesús Herrero, José Raya, Pablo, Raúl Gómez y Drahovsky-cinco inicial-Rubi, Fits, Cecilio, Sepe y Humberto. ELPOZO MURCIA: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Niyazov y Taffy-cinco inicial-Eric Pérez, Esteban, Ricardo Mayor, Marlon y David Álvarez. GOLES: 1-0. Min 12. Terry. 1-1. Min 37. Marcel. ÁRBITROS: Carreira Romero y Ferrero Carballal amonestaron en los locales a Pablo y Terry y en los visitantes a Marlon, Gadeia y Felipe Valerio (expulsado por doble amarilla). CANCHA: Pabellón Jorge Garbajosa.