Tras el entrenamiento matinal de hoy, el futbolista de la primera plantilla del FC Cartagena, Mikel Rico, ha atendido a los medios de comunicación para expresar su opinión sobre la situación en la que se encuentra su equipo. Aunque es consciente de que las circunstancias son muy negativas, el experimentado jugador defiende el buen trabajo del grupo y manifiesta su plena confianza en lograr la salvación.

En primer lugar, Mikel Rico ha mostrado su lógica preocupación. "Tengo experiencia, pero nunca me he visto en esta situación. Llevar 7 puntos en 15 partidos no es algo muy normal y creo que tampoco lo merecemos", ha afirmado. "Lo bueno es que llevamos 15 y que esto se cuenta en la 42", ha matizado de manera positiva.

Mikel también ha desvelado el momento anímico del equipo tras las sucesivas derrotas y empates que no le permiten despegar. "Es un palo duro. Cuando acaba el partido y llegas al vestuario estás hundido y no sabes cómo darle la vuelta al tema anímico y la vuelta en autobús son once horas sin hablar con nadie y sin poder dormir", ha expresado. Sin embargo, todo cambia en la vuelta a los entrenamientos. "Al día siguiente analizas el partido, empiezas a trabajar y te das cuenta que esto no para. Hay que seguir confiando en que podemos hacerlo", ha añadido el futbolista vasco.

Buena parte de culpa la tiene el entrenador, Julián Calero, quien inyecta de moral a los suyos en estas semanas tan complicadas. "Julián transmite pasión, no engaña a nadie y vive por y para el fútbol. Es una de las piezas clave para tomar energía cada semana y afrontar el partido con actitud de ganarlo", ha manifestado.

Por último, y aunque asume que no haber sacado victorias "es una pena porque el trabajo no se ve reforzado", Rico asegura su confianza en lograr la permanencia. "Sinceramente, creo que lo podemos hacer. Lo creo enserio porque la plantilla y el cuerpo técnico también cree en ello. Tenemos un reto muy bonito aunque parezca una mierda, porque si lo sacamos seremos de los únicos que lo han hecho. Ojalá cuando nos retiremos nos acordemos", ha concluido el jugador.