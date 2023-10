El Fútbol Club Cartagena afronta la décima jornada del campeonato de Segunda División frente al Racing de Ferrol (18.30, LaLiga Hypermotion TV) en la peor situación posible. El equipo es colista con cuatro puntos después de haber cosechado siete derrotas, una victoria y un empate que le hunden en el fondo de la tabla clasificatoria. No obstante, Julián Calero ha comenzado a instaurar en el equipo conceptos importantes que se echaban en falta a su llegada hace dos semanas como la solidez defensiva, el ataque en bloque y un equilibrio general que ha ayudado al cuadro albinegro a competir mejor a pesar de no encontrar los resultados. En sus dos primeros partidos, un empate frente al Amorebieta y una derrota ante el Espanyol han diluido la euforia que conlleva el cambio, pero han mejorado las sensaciones de cara al futuro próximo, que debe empezar a cambiar en Ferrol.

El conjunto portuario ha comenzado una nueva era. La contratación de Julián Calero para intentar reconducir la situación del equipo supuso la ruptura con una filosofía de juego implantada desde hace mucho y que se basaba en la posesión, dominación de los partidos y fútbol ofensivo. El mal inicio de campaña provocó la búsqueda de un juego más pragmático y en eso no había un candidato mejor que el exentrenador del Burgos. Julián ha convertido a un grupo sin esperanza en un equipo motivado, sin embargo, aún no ha sido capaz de plasmar con resultados esa transformación.

Tuvo unos pocos días el madrileño para preparar el encuentro frente al Amorebieta a su llegada. A pesar de no ganar en Lezama, logró la primera portería a cero de la temporada que subió la moral del equipo. Más tiempo tuvo para elaborar el plan de partido frente al Espanyol, donde se compitió de tú a tú contra uno de los mejores equipos de la categoría, aunque la calidad se terminó imponiendo. Sólo tres días después vuelve el Cartagena al césped para jugarse otros tres puntos.

Lo hará en A Malata, el fortín del recién ascendido Racing de Ferrol. Nadie ha ganado allí en 2023, siendo el único campo invicto de Primera y Segunda en el año natural. No lo tendrá fácil, por tanto, el Cartagena, pero la urgencia manda. Necesita vencer para comenzar a recortar terreno sobre los cinco puntos que le separan de la salvación. Por otra parte, la fortaleza en su estadio estadio no es el único argumento del Racing de Ferrol. Los de Cristóbal Parralo suman quince puntos con cuatro victorias y tres empates, mientras que sólo han caído derrotados en dos ocasiones, frente dos colosos como Eibar y Espanyol. La defensa es uno de sus puntos fuertes, con cuatro porterías a cero -en sus cuatro victorias- y sólo se han quedado sin marcar en los dos partidos que han perdido.

En el apartado de bajas, Jairo, Hevel y Ayllón se unen en la enfermería albinegra a un Kiko Olivas que continúa su proceso de recuperación. Las bajas afectan al planteamiento del partido de un Calero que no podrá contar con dos de sus mejores hombres por tiempo indefinido y tampoco con un Hevel importante para el equipo. En ese contexto y tras la jornada intersemanal, el técnico podría formar con Marc Martínez en la portería; Iván Calero, Alcalá, Fontán y Solà en defensa; Musto y Muñoz en el doble pivote con Jansson y Embaló en los extremos; además de Real y Ortuño en punta.

En clave local, Parralo no podrá contar con Chuca ni con Fernando Pumar, pero recupera a Moi Delgado tras cumplir sanción. Así las cosas, podría alinear a Cantero bajo los palos; el exalbinegro Delmás, Jon García, Castro y Moi Delgado en defensa; Carlos Vicente, Bernal, Señé y Héber en el centro del campo con Losada y Sabin Merino en la delantera. A las 18.30 de la tarde dará comienzo el encuentro que puede confirmar el cambio del Cartagena o hundirlo más.

El entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, atendió a los medios de comunicación antes de partir hacia Ferrol para valorar el momento que vive su equipo tras la derrota frente al Espanyol y antes de un choque que puede ser vital para las aspiraciones del club. En primera instancia, Calero analizó el cansancio que arrastra el equipo. «Hay equipos de élite acostumbrados a jugar tres partidos por semana, pero a nosotros, el cansancio físico que arrastramos del jueves y con un viaje a Ferrol es una cosa que nos preocupa», expresó.

A pesar de ello, aseguró que el grupo está preparado. «Hemos hecho una parada táctica para rearmarnos y a seguir, porque el fútbol no te va a esperar, ni le vas a dar pena, ni te va a regalar nada. Hay que volver a mentalizarse y arrancar para Ferrol con la ilusión de hacer un buen trabajo y de competir bien el partido. Los chicos tienen un poco de cansancio físico y también mental por no haber conseguido los resultados, pero están con la mente puesta en seguir», aseguró.

El preparador repasó la derrota del pasado jueves frente al Espanyol, sobre la que no saca conclusiones. «La derrota del jueves no puede ser una referencia. El Espanyol es un grandísimo equipo y necesitábamos un partido perfecto para hacerle daño», manifestó. A la afición le pide paciencia, a la vez que muestra comprensión. « No podemos caer anímicamente, porque si cae la gente, estamos perdidos. Yo sé que la afición está desesperada porque lleguen las victorias, pero tenemos que seguir creyendo. Hay mucho camino por delante, sólo estamos en la décima jornada y queda mucho», aseveró.

Por último, Julián analizó a su rival de esta tarde, haciendo hincapié en su buena dinámica y la adaptación a la categoría después de su ascenso en la pasada campaña. «El Racing de Ferrol está jugando muy bien al fútbol y está a un nivel competitivo extraordinario. Tiene muy buenos jugadores por fuera y por dentro y su bloque se ha adaptado a la categoría tras subir. Es un equipo muy completo y vamos a ver si somos capaces de competir bien para ganarles el partido», concluyó el entrenador del FC Cartagena antes de embarcar hacia Ferrol para buscar la segunda victoria del curso para el equipo.