Algo ha cambiado en el Fútbol Club Cartagena. Los entrenamientos tienen otro ritmo, las caras tienen otro brillo y las ruedas de prensa motivan hasta al más pesimista de los aficionados. Julián Calero ha generado todo un movimiento tras su llegada al banquillo en sólo cuatro días y antes incluso de que empiece a rodar el balón. Lo hará mañana domingo (18.30) en Lezama, donde el cuadro albinegro vuelve a jugarse tres puntos que necesita con urgencia. Ahí debe demostrar el nuevo técnico lo que promete: «El Cartagena conmigo va a pelear en cualquier campo. Vayamos a donde vayamos y sea quien sea el rival».

Calero analizó ayer al rival, el Amorebieta, en la previa de su primer choque como albinegro. «El Amorebieta es un equipo muy complicado y que hace muy bien las cosas. Además de los 7 puntos que ha logrado en casa, ha ido ganando 0-2 fuera de casa en dos ocasiones, lo que explica que está muy bien en ambas facetas», manifestó. La explicación del madrileño es muy sencilla. «Es un equipo bien estructurado, domina el juego vertical y también es capaz de combinar. Tiene buenas bandas y tiene clara la idea de cómo llegar al área. Se están haciendo fuertes en Bilbao. No nos olvidemos que no pueden usar Urritxe y están afrontando ese hándicap de manera extraordinaria. Me causa admiración», reiteró.

A pesar de su buen arranque, los de Haritz Mújika llegan después de caer duramente en Villarreal por 3 a 1 . Este hecho podría aumentar, en teoría, las posibilidades de los cartageneristas, pero Calero no quiere exceso de confianza. «Los partidos son muy diferentes unos de otros. Están en buena dinámica y nosotros tenemos que centrar el tiro en nosotros mismos», expresó. Se centra en su equipo y en el cambio que debe generar en sus futbolistas. «Tenemos que resetear, porque es importantísimo para que las cabezas estén limpias y cojan bien los nuevos conceptos. Hay exceso de información porque vamos comprimidos, pero era necesario», argumentó el de Parla.

El preparador es consciente de que aún no ha podido completar al cien por cien la transformación que pretende debido a los pocos días que ha tenido de entrenamiento. «El test va a ser este domingo, pero aunque saliera muy bien, todavía hay muchas cosas por trabajar», admitió. «Hemos trabajado los puntos clave y el primero era la cabeza y por ahí estamos bien», aseguró.

Las malas noticias llegan en el parte de bajas, ya que el cambio de rutina se ha llevado por delante a Kiko Olivas. «Se lesionó ayer y estará unas cuantas semanas fuera. Tiene una pequeña rotura consecuencia del cambio de entrenamiento. Son los daños colaterales», desveló el entrenador. Jairo, sancionado con roja directa en el último partido, tampoco podrá estar en Lezama con el grupo, pero «todos los demás están disponibles».

Por último, quiso Julián enviar otro fuerte mensaje de motivación antes de viajar hacia su primer encuentro. «El Cartagena conmigo va a pelear en cualquier campo. Vayamos a donde vayamos y sea quien sea el rival. Cada día para nosotros va a ser una batalla y tenemos condiciones, plantilla y afición para intentarlo en cualquier sitio», zanjó. Ahora le toca plasmar sus palabras sobre el césped, tarea que le será seguro más sencilla con un equipo motivado.