El play off de ascenso a Primera División está que arde y la afición del FC Cartagena tiene la suerte de estar disfrutando de una posibilidad histórica para el club y la ciudad. No obstante, en su partido de esta noche ante el Burgos experimentará la parroquia albinegra la parte más tensa de esa pelea por culpa de los resultados. El Albacete, que marcha sexto por encima del Cartagena, ha ganado en su visita a Can Misses ampliando su ventaja con respecto al club portuario de 2 a 5 puntos evitando así el sobrepaso esta jornada. El equipo de Rubén Albés ha doblegado al Ibiza por 0 a 5 en tierras ibicencas con goles de Fran Álvarez, Dubasin, Manu Fuster, Higinio y Maikel Mesa para ascender a los 62 puntos.

La afición cartagenerista, sin embargo, no quiere que los ánimos decaigan en la importante cita contra el Burgos, perseguidor a 4 puntos de distancia. Con el recibimiento a los jugadores preparado, se avecina ambiente de partido grande en el Cartagonova a pesar de la imposibilidad de superar en la tabla al cuadro albaceteño. La victoria, igualmente, es imprescindible para continuar en la pelea puesto que una derrota deja a los de Luis Carrión a 5 de la zona de promoción y un empate, a 4.