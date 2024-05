Oh Bro! trae una celebración campestre a Cartagena

Oh Bro! pondrán cierre musical este sábado al Mucho Más Mayo. Estos sobresalientes músicos (Miguel Bañón, de Los Marañones; Carlos Vudú, de Carlos Vudú y el Clan Jukebox, y Pito Hervás, de Vencejo, a quienes se suman Irene Cano, violinista de Túa, y el percusionista Raúl García) hacen rock de raíces, ‘americana music’, a la manera de los músicos que a finales de los sesenta se reunían en ‘supergrupos’ como Crosby, Stills, Nash & Young. Empezaron como una folk cover band, pero ya tienen un disco con temas propios, Move into the country (2022), con temas propios. .