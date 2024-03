El ‘show’ continúa en Cartagena en recuerdo de Antonio Álvarez

The show must go on. Eso decía Freddie Mercury y con esa filosofía afronta el dibujante mazarronero Juan Álvarez la décima edición del Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Cartagena, que se celebrará los días 27 y 28 de abril. Así lo anunció este martes en una rueda de prensa celebrada en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería de Minas de la ciudad portuaria y en el que el artista y principal impulsor del evento estuvo acompañado por el concejal de Juventud, José Martínez Hernández. El gran ausente fue Antonio Álvarez, hermano del coordinador del salón y el cincuenta por ciento de una sociedad fraternal que puso a la Región en el mapa del mundo del cómic y el mundillo freak; sociedad liquidada trágicamente tras su fallecimiento el pasado mes de diciembre. Tenía 54 años.

De hecho, este será el primer evento de la asociación Yo Me Remango –que, además del de Cartagena, lleva los salones de Murcia y Lorca– sin quien fue su cara más visible, incluso por delante de Juan Álvarez, que siempre se ha ocupado más de la programación de estos encuentros que de la representación institucional. Será, por tanto, una cita muy emotiva para el reputado historietista, especialmente conocido por su trabajo para el semanario satírico El Jueves (además de en Puta Mili e Interviú, entre otras publicaciones); y, claro, no pudo evitar tener un emotivo recuerdo para su hermano durante la rueda de prensa.

Pero, como no hay mejor homenaje que perpetuar su legado, el Pabellón Municipal Wssell de Guimbarda volverá a convertirse en unas cuantas semanas en el epicentro de la actividad otaku nacional. «Congregará a 12.000 personas, trayendo lo mejor del Manga y la Cultura Japonesa a la ciudad portuaria», apuntó el edil de Juventud, que reconoció el trabajo de los Álvarez a lo largo de los últimos años, en los que han trabajado para convertir Cartagena en un enclave importante dentro del mapa estatal de salones. Así, aficionados y fans del cómic japonés, el anime y otras tendencias como el K-Pop, los videojuegos, Disney, las series y el cine, los superhéroes, la Ilustración, la ciencia ficción, el coleccionismo, el rol y, por supuesto, el cosplay, llegarán a Cartagena ese último fin de semana se abril procedentes de toda la Región y, presumiblemente, de comunidades vecinas.

Y lo harán atraídos por una cuidada programación de la que, de momento, no se conoce demasiado. Y es que, tal y como explicó Juan Álvarez durante su intervención, tanto él como su equipo se encuentra todavía trabajando para «cerrar» algunas actividades; algo tras lo cual comenzarán a ir dejando caer en redes los primeros detalles o invitados. No obstante, el coordinador del Salón del Manga de Cartagena aseguró que «se mantienen apuestas de años anteriores, con la participación de profesionales de Cartagena y del resto de la Región. Porque no solo se crea un espacio de cultura y de ocio, sino también de profesionalidad; no es solo un evento para críos, sino que involucra a mucha gente».

Así, habrá concurso de dibujo para grandes y pequeños durante todo el fin de semana, Zona Freeplay de videojuegos, torneos diversos, charlas realizadas por los invitados youtubers, ilustradores, influencers, cosplayers... También exposiciones de arte, figuras de coleccionismo y más, así como una zona de meet & greet donde los fans podrán encontrarse cara a cara con los invitados al evento. Y luego, algunos clásicos: concurso de baile (tanto individuales como grupales), pasarela y certamen de cosplays, karaoke, talleres relacionados con temáticas frikis y cultura oriental…

Para ello, se contará con diversos espacios. Habrá, según se anunció durante la rueda de prensa, dos escenarios, así como una zona de exposiciones y un puestos de videojuegos. También se habilitarán dos ‘aulas-taller’ y otra para charlas, así como tres espacios polivalentes para acoger diferentes actividades. A esto hay que sumar la zona de meet & greet, un ‘1 Live Art’ para disfrutar del arte de la ilustración en directo, un Artist Alley, puestos de artesanía, stands de empresas e instituciones y un apartado gastronómico y un espacio de atención al público. En definitiva, todo lo necesario para llevar a cabo un evento de estas características; algo en lo que en Yo Me Remango son especialistas; y no solo eso: seguro que este año echan el resto en recuerdo de Antonio.