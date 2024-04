Amelia Egea gana el primer Poetry Slam de Cartagena

La séptima y última velada de la primera temporada de Poetry Slam Cartagena, que ha contado con más de 50 participantes, encumbró ganadora a Amelia Egea, joven cartagenera que acumuló 17 de puntos esa noche y consiguió, además, la hazaña de ser la primera persona en ganar dos veladas del ciclo.

La joven, que es estudiante del IES Isaac Peral y participante del taller de creación literaria Libreta Mandarache, afirmaba ser ganadora es «la unión de los sentimientos vividos estos meses, es esfuerzo, trabajo y mucha felicidad». «Yo ya he ganado con todos los poemas que he escrito y todos los que he podido escuchar de mis compañeros a lo largo de la temporada», afirmó.

Este evento apuesta por una democratización del espectáculo, haciendo partícipe de la votación al público mediante pizarras para decidir quién se lleva más nota: 4 puntos por ganar, 3 por llegar a la final y 1 por participar en la velada.