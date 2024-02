El cartagenero Kaze (Cristian Carrión) es uno de los raperos más importantes a nivel nacional. Este influyente MC y productor tiene desde hace años el respeto de la escena; se ha curtido en escenarios de toda España y ha compartido cartel y colaboraciones con SFDK, KASE.O o Sho-Hai. Tras siete años sin lanzar disco, Kaze volvió a la primera línea del rap con su segundo álbum de estudio, Nombre dirección (2023), producido por Toni Anzis, donde también colaboraron Santiuve, RaúlMC, Shoda Monkas, Nieto666, Beto y Petazeta.

En Nombre dirección Kaze fusiona el rap con una ecléctica mezcla de géneros (techno, deep house, minimal, dancehall) y sonidos diversos. Vive un buen momento, admite haber superado una etapa difícil en su vida, y ahora le espera una gira por toda España que arranca en Murcia este viernes en la Sala Mamba, con los tickets agotados. Promete poner del revés la escena.

Tras largos años sin lanzar disco, vuelves a la primera línea del rap con tu nuevo álbum, “Nombre dirección”, con más de veinte canciones. ¿Cómo lo describes? ¿A qué suena?¿Cuál es el concepto?

Concepto como tal… Si tú vas escuchando los temas de uno en uno, no terminan de hilar todos, porque cuando empecé a hacer el disco tenía otro concepto de lo que iba a ser mi trabajo; luego fue avanzando la cosa, mi vida fue cambiando mientras escribía el disco, y al final no se parecía mucho a la idea que tenía en un principio. El disco surgió de problemas financieros y cosas que yo estaba pasando. Por eso se llama ‘’Nombre Dirección¡’, porque era lo que más ponía en las facturas; cuando tenía que hacer alguna factura para mi jefe estaba todo el rato “nombre y dirección”... Y ya que iba un poco ‘acarreao’ y seguía la línea de lo que me estaba pasando, decidí poner ese título. El disco empezó con el concepto de deudas, préstamos, pero fue pasando el tiempo, mejorando las cosas, y fuimos cambiando un poco el concepto. Estoy bastante contento, porque si no hubiera sido un disco para cortarse las venas, de ‘yo paso y me voy al paro’.

¿Por qué has dejado pasar tanto tiempo entre discos? De todos modos has hecho alguna colaboración y también directos.

Con la música en general no he parado, porque yo sigo con mi carrera, pero he hecho colaboraciones con mucha gente, pequeñas y grandes. No he sacado un álbum, pero he sacado muchísimas canciones, he estado en festivales, haciendo giras... Musicalmente he seguido activo; no me he puesto a hacer un disco porque también conlleva mucho tiempo. Son muchas más cosas de lo que parece; mezclas, másteres, producciones, estudios de grabación, instrumentales… Todo es un jaleo; así que costaba ponerme de nuevo. Hablando con mi manager hace unos meses, me dijo: ‘’Oye, nos metemos en un disquito otra vez, pim, pam’’, y le dije: “¡Pues mira, sí. Vamos a meternos en un disco, que tengo ya un montón de ganas!”. Y el disco lo hemos hecho en 40 y pocos días hábiles de trabajo.

No son pocos días.

Es una paliza buena. Hemos acabado diciendo que a lo mejor el año que viene no lo sacamos y nos esperamos al siguiente para sacar otra cosa.

El título me suena un poco a Ken Loach, el director de cine británico. ¿Por qué lo has titulado así? ¿Qué idea tenías antes de crear “Nombre Dirección”?

El título no iba a ser en principio “Nombre Dirección”, sino “Con capu”, que es la abreviación de ‘con capucha’. Yo soy muy fan de las sudaderas con capucha, siempre voy en chándal a todos lados, y me representa mucho, pero al final cambiamos el concepto y también el título, por cosas de gestorías, deudas y movidas que me explicaron en su día y yo no entendí nada... El disco, en la mayoría de las canciones, tiene como sonidos de gliss, de fallo, cosas raras de radio, que están en base a errores, a fallos del pasado, a etapas nada buenas por las que pasé, y de ahí viene el nombre.

¿Buscabas hacerlo más colaborativo, o simplemente ha salido así?

No soy mucho de colaboraciones. En el caso de Peta Zeta era la primera vez que hacía un tema con una chica, y he contado con gente de Cartagena, mi lugar de origen. Peta Zeta que es una chica que valoro mucho y es colega mía; Santi V, que es un chico de Alicante, Sara Mon, que es de Albacete y otro chaval de Vigo, que es donde vivo ahora, y también cuento con Nieto, que es de Murcia; así que he metido a personas que son muy de mi ámbito y muy cercanas.

Has colaborado con grandes del rap español, como Toteking y SFDK entre muchos otros. Parece que te has ganado el respeto.

Son muchos años, llevo haciendo esto desde hace 14 o 15 años, y empezar en Cartagena, que no es que sea cuna máxima del rap… Sí que tenía sus referentes y sus cosas, pero tampoco era lo que yo seguía, yo tenía otros referentes en mi música, pero era muy difícil, y al final con lo de no parar acabas llegando a la gente. Está bien, yo me siento muy feliz y muy contento cuando estoy en mi ciudad , y ahora en Vigo estoy genial. Algo de respeto puedo tener, que tampoco se necesita, pero está bien que a uno lo respeten [risas].

En Vigo lo mismo tienes una atalaya privilegiada para ver la escena rap en Murcia/Cartagena desde la distancia.

Está genial, como siempre. Yo soy muy fan de lo que se hace por mi ciudad, no solo del rap; de la música en general. En Cartagena hay mucha gente que está saliendo y viene con una fuerza increíble. El mismo Raúl, que lo he metido en el disco, me parece un ejemplo de superación; lleva muchos años dándole durísimo, buscando buen sonido y haciendo por salir a la luz, por eso quería echarle un cable también, porque no para, y hay que ayudar a la gente. Y en Murcia, igual; uno de mis referentes de siempre ha sido El Piezas, de Murcia Finest: lo tengo yo super top en mi historia, y está también Soge Culebras, y tanta gente …

En Cartagena estaban El Klan de los DDT…

Sí, estaban inactivos desde hace años, pero en el concierto que hice en Cartagena hace unos meses tocaron también, y me comentaron que estaban haciendo algo de música; están ahí en lo suyo. La gente de Murcia siempre hemos estado ahí activos, aunque estemos dispersos por España, pero estamos dándole, sí.

¿Te sientes ya de la vieja guardia? ¿A qué obedece el cambio de logo?

Me siento de la ‘medium school’. La vieja escuela todavía existe; cuando ya no estén (Dios los guarde muchos años)… Yo estoy en la media: no soy ni Raúl, que está empezando en lo suyo, ni Zatu, Kase O, Tote King…, que están ya superconsagrados, y están ahí en la ‘vieja escuela’. Estoy en la media, y a puntico de llegar. Respecto a lo del cambio de logo, fue un cambio corporativo en general de todo lo que viene siendo ya no Kaze como artista, sino Kaze como empresa; somos mucha gente trabajando en el equipo, y queríamos hacer un cambio de todo: de colores, de logotipo, de imagen, de cualquier cosa, porque llevo muchos años en la música y siempre me han gustado las mismas cosas, las mismas maneras de hacer las cosas, y al final dije: “Nos quitamos el logo de toda la vida, aunque sea un poco arriesgado”, porque el logo de antes tenía mi nombre, y el logo de ahora es un símbolo, un poco más difícil de encontrar concepto, pero al final si llegamos a la gente y haciendo una idea de lo que viene siendo, es mejor, porque no lees que yo soy yo.

Volviendo a tu nuevo disco: 21 canciones. ¿Tenías muchas ganas de escribir, o se te han acumulado las ideas?

Al principio tenía muchas ganas de escribir, porque estos años atrás he hecho muy pocas canciones; con ganas de hacerlas, pero por situaciones personales y cosas que estaba viviendo no me salía hacer cierto tipo de canciones, como por ejemplo me han salido en este álbum. Se lo dije a Tony Anzis, el productor, y fue un sí rotundo por parte de todos, y fue guapísimo. También te digo que al final, cuando estábamos terminando el disco, tenía la cabeza hecha una pasa. Queríamos 21 temas, y era venga a darle vueltas a esas 21 canciones, y al final te atora un poco, pero teníamos muchas ganas todos; Nesta, mi manager, de gestionar cosas nuevas, así que ha sido un trabajo nuevo, y muy bien por parte de todos.

Hace unas semanas pudimos escuchar ‘TKT’, producido y mezclado por el talentoso Toni Anzis. De nuevo mezclas géneros. Destacan las percusiones. ¿Cómo ha sido el proceso de dar forma a un trabajo tan ecléctico? Parece que casi nunca has ido en la línea típica de otros raperos.

He intentado no ir en la línea de otros raperos , no me he ceñido nunca a ningún estilo; casi antes de que se inventase el autotune ya lo estaba yo usando... Ha sido chulo, la verdad; antes de hacer ‘’Nombre Dirección” empecé a hacer un disco… Hice tres canciones de techno house, sin nada de rap... Tenía muchas ganas de meterme en un embrollo como este. Tony Anzis tampoco se había metido en estos géneros, pero como teníamos muchas ganas, ideas, sonidos, percusiones, saxofones, trompetas, finalmente hicimos una buena mezcla, y estamos muy contentos, vamos a seguir por esta línea, porque es un palo que nunca había tocado, hay bastante palos , nunca me había metido en instrumentales de trap ni cosas así, y nos ha gustado mucho la experiencia.

Disparas hacia una escena y una industria cada vez más egoísta y superficial. Sobre la actitud y la forma de triunfar de hoy en día, y los desafíos que hay que enfrentar por parte de la comunidad urbana, ¿cuál es tu perspectiva personal? ¿Te condiciona el consumo rápido de contenido y el lanzamiento constante de música?

No me termina de gustar y representar el consumo de canciones, porque al final se queda antiguo en tres días. Yo considero que hago una música que es para escucharla, para valorarla, y que tiene un contenido que hay que saber saborear. En los últimos tres años habré sacado 12 canciones; he publicado más canciones en un día en youtube, que en los últimos tres años. No soy una persona que haga música sopa. El siguiente tema que saque después de este disco será dentro de bastantes meses, porque considero que al final estás malacostumbrando a la gente y acabarás cayendo en lo que ellos quieren, que todo el rato estés sacando nueva música porque lo que has sacado hace dos días se le queda viejo. Yo voy a mi pasico, considero que mi público vale más que todo eso y lo demuestran cada día

¿De dónde sale el flow? ¿Qué o quién te inspira?

Siempre he tenido mis referentes en la música, pero últimamente son las ganas, porque tengo muchos flows guardados, muchas notas de voz. Escribo mucho en el gimnasio; me pongo en la cinta, escucho instrumentales, me pongo a escribir... También ha influido el cambio de ciudad, venirme a Vigo, amigos nuevos, un respirar nuevo, estar aquí lejos de la familia, de Cartagena, todo eso me ha inspirado bastante . A la hora de escribir me tomaba más referentes antes que ahora. Me gusta mi estilo y sé la manera de hacer las cosas; simplemente fluyo y lo hago.

La pose del hip-hop y el rap ha sido siempre la de la lucha de egos. Rayden decía que, cuando “no existe crecimiento personal, se compensa con denostar”. ¿Qué opinas de las batallas de gallos?“

La internacional de Colombia, el Kaze se la tragó entera en el comedor con su chica. Es una cosa que yo disfruto mucho, y hasta hace relativamente poco me estaba apuntando a batallas de gallos, en Cartagena o en parques; de hecho aquí en Vigo sigo bajando a batallas de parques a empaparme de lo que hacen los chavales, la esencia de los estilos, y he ido a muchas Red Bull internacionales, nacionales, soy una persona que sigue bastante de cerca el free style. No sé si me llegaría a apuntar ya devnuevo a alguna cosa, pero no lo descarto. Es un mundo que me gusta mucho; lo único que el free style ha evolucionado de una manera que es que hay que estudiar diariamente para poder tener a tu rival entre las cuerdas, porque ahora ya se rapea sobre temas actuales, cosas que pasaron ayer por la noche en el mundo, y no estoy muy al día para tener que estar estudiando lo que pasa en el planeta para llevarlo a una batalla de gallos.

Me llamó la atención que Con Ambkor homenajeaste a Antonio Flores en una revisión de “No dudaría”. ¿Cómo fue la experiencia?

Muy bien. Aparte de que con Ambkor me llevo muy bien y que cualquier cosa que me proponga siempre me meto, cuando me dijo esto fue una cosa chula, divertida; además había hablado con la familia de Antonio y le dieron el consentimiento para poder hacerlo. Y también me representaba mucho porque es un artista que mis padres, mi abuelo, oían mucho, y me ha estado poniendo canciones suyas toda la vida. La hemos cantado ya muchas veces en concierto, y genial.

El disco lo has presentado en el Cartagonova. ¿Algún tipo de orgullo cantonal?

Hombre, tú me dirás. Cuando tuvimos que hacer la presentación –la segunda la hicimos en Madrid, la primera, ya que no presentábamos disco en 5/6 años, nos dijimos: ‘’A ver si podemos hacerla en un sitio emblemático y traemos a los más allegados”. Invitamos gentecilla, y al final se montó una chula en el Cartago Nova.

Viernes 2. Sala Mamba. 22.00 h. 19 €