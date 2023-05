En el cartel de la segunda edición del Rock Imperium Festival brillan los logos de grupos como Kiss, Deep Purple, Helloween y Europe, gigantes del género con, en algún caso, más de medio siglo de trayectoria sobre los escenarios. Sin embargo, la nómina de bandas configurada por la promotora Madness Live! para los conciertos de los días 23, 24 y 25 de junio en Cartagena incluye también algunas joyitas del ‘metal moderno’ como los suecos Soen o, por qué no, los murcianos Headon, que en 2021, en plena pandemia, firmaron uno de los álbumes del año en nuestro país, Génesis. Ahora, el quinteto capitaneado por el vocalista Andy Martínez –con Jota y Ube Madrid a las guitarras, Sergio Ros al bajo y Carly Pajarón a la batería– se encuentran promocionando su nuevo disco, Éxodo (2023), su mejor trabajo hasta la fecha, dicen, y el día 2 del próximo mes de junio lo presentan en casa en el arranque de una gira que tiene también su concierto en el Parque de El Batel marcado en rojo. Hablamos con su cantante para conocer un poco mejor su propuesta.

PREGUNTA: Lo primero de todo, y para quien todavía no les conozca: ¿qué y quiénes son Headon?

RESPUESTA: Básicamente, una banda de metal formada por cinco buenos amigos con la misma ilusión:la música. El grupo nació allá por el 2010 en Murcia y, con cuatro discos ya en el mercado, aquí seguimos, dando guerra. Y lo que queda…

P: ¿Cómo definen su propuesta?

R: Nos gusta definirla como ‘metal moderno’ porque nunca hemos querido etiquetarnos en un único estilo; tenemos demasiadas inquietudes musicales como para plasmarlas siempre de la misma manera. Así que, dentro del metal, tocamos varios palos: tenemos pasajes de un corte heavy más clásico, otros en los que los sintetizadores cobran todo el protagonismo, partes o temas en las que octavamos las guitarras haciendo un metal más extremo… No tenemos dos canciones iguales. Solo hay una máxima:hacer estribillos pegadizos, de esos que se te clavan en el subconsciente.

P: Es curioso, porque tanto la base rítmica como las guitarras son, por lo general, muy contundentes, pero los arreglos y la voz melódica hace de Headon una banda ‘accesible’ incluso para gente ajena al metal. ¿Es premeditado?

R: Sí, es parte de nuestro sello:una base musical potente y, sobre ella, mi voz, que en según qué momentos puede ser más dulce y, por lo tanto, más ‘cercana’ para ese público ajeno al metal. Pero también hay momentos en los que rompo la voz y me pongo a la altura de mis compañeros, ¿eh? [Risas]. Yo también necesito sacar mi instinto animal.

P: La tendencia actualmente entre las bandas españolas del género es utilizar el inglés para sus letras (por ‘costumbre’, porque es el idioma más extendido en el metal y por posibilidades de expansión). Ustedes han apostado por el castellano, lo que también les da un plus (no es fácil encontrar bandas con su sonido en nuestra lengua). ¿Hay una reflexión profunda en lo referente al idioma utilizado en sus canciones?

R: Nuestras letras son en castellano porque es nuestro idioma y porque es en el que yo personalmente me siento cómodo cantando. Además, tenemos la suerte de que es una lengua hablada por miles de millones de personas en el mundo, no solo en España. Y sabemos que gran parte de nuestro público está aquí y en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos tenemos un gran mercado. Además, creo que si no tienes una pronunciación perfecta del inglés –cosa complicada y que poca gente consigue– es mejor defender la canción en tu idioma, le darás más credibilidad.

P: Antes le pedía que nos presentara a Headon para quien no les conociera, pero lo cierto es que el proyecto no es ni mucho menos nuevo (tiene ya unos quince años). Sin embargo, pasaron diez desde la publicación de Rabia y corazón (2008) hasta la vuelta del grupo en 2018 con Cicatrices. ¿Qué pasó en ese tiempo?

R: En ese tiempo, y siendo Headon aún muy pequeñito, tuve la oportunidad de entrar a formar parte de 037, una banda que en ese momento jugaba en primera división. Ix Valieri me dio la oportunidad de adentrarme en el mundo profesional de la música y..., bueno, es uno de esos trenes que pasan solo una vez en la vida. Y ahí estuve desde 2012 y hasta 2018. En todo ese tiempo viví cosas increíbles y aprendí un poco sobre cómo funciona este mundillo; experiencia que me vino francamente bien a la hora de retomar el camino con Headon tantos años después.

P: Centrémonos, pues, en esta segunda etapa, que es la que nos interesa. Tres años después de Cicatrices publican Génesis, un disco que se coló en un buen puñado de listas con lo mejor del género durante aquel año 2021 en nuestro país. Pero..., claro, quizá no era la mejor época para llamar la atención, en plena pandemia…¿Cómo han llevado que esta prometedora vuelta a la actividad haya estado marcada por uno de los momentos más delicados que ha vivido en su historia la industria de la música?

R: Cuando volvimos a la carga, volvimos con todo. Primero, Cicatrices, un gran disco y una buena toma de contacto, y después, Génesis, el álbum que cambió el rumbo de la banda,un antes y un después. Y sí…, nuestro mejor disco en la peor situación posible. Fueron momentos duros. Es muy complicado gestionar emocionalmente haber lanzado un álbum que está siendo aclamado por el público y la prensa especializada y no poder presentarlo en directo… Fue un chasco que por desgracia vivimos muchos durante aquella época. Pero también sacamos algo muy positivo de esa experiencia (tanto a nivel personal como de banda, y es que fuimos capaces de lanzar un trabajo de esa magnitud en unas condiciones bastante precarias, sin siquiera poder vernos en persona entre nosotros mismos, grabando cada uno desde su casa y teniendo reuniones por WhatsApp y Zoom, algo totalmente anticlimático.

P: ¿Siente o piensa en que, quizá, si no hubiera sido por la covid, el salto de Headon podría haber sido mayor, o están conformes con lo que están viviendo?

Hombre, creemos que sí, que, evidentemente, la exposición hubiera sido mayor. Gran parte del recorrido de una banda y de un nuevo álbum es poder presentarte y presentarlo en directo… Pero bueno, son cosas que, por suerte, ya quedaron atrás. Ahora mismo nos encontramos en una situación privilegiada, con unos seguidores increíbles que nos apoyan muchísimo. Estamos muy felices del feedback que nos llega día tras día por redes. No podemos pedir más.

P: En este sentido, ¿qué supone Éxodo, su nuevo disco? Un álbum que, ahora sí que sí, van a poder girar con todo.

R: ¡Sí! ¡Por fin podremos sacarnos esa espinita! [Risas] Éxodo se presentará en directo con un show nunca antes visto en los conciertos de Headon y que, por supuesto, también incluirá los singles de Génesis que en su momento no pudimos disfrutar en vivo. Vamos con el tanque de gasolina lleno. ¡Preparaos!

P: Génesis es un gran disco, pero tengo la sensación de que con Éxodo han redoblado la apuesta y refinado su sonido. Igual solo es percepción mía, pero suena más épico –sin dejar de lado la contundencia– y algo más orgánico. ¿Este disco es un paso al frente?

R: Éxodo es, para nosotros, nuestro mejor trabajo hasta la fecha y un álbum que plasma a la perfección el actual momento en el que se encuentra la banda. Además, es un disco hecho sin complejos, mezclando lo mejor de los anteriores trabajos y llevándolo todo a otro nivel. De todo esto también tiene mucha culpa Javi Perera, nuestro productor, el cual siempre nos aprieta las tuercas para sacar lo mejor de nosotros; nos ha hecho sonar de una manera increíble.

P: Algo que también he notado en este nuevo disco es la incorporación de pinceladas electrónicas. ¿Probando cosas nuevas? ¿El futuro de Headon puede ir por ahí?

R: Sí, es muy probable que cada vez los sintetizadores tengan más protagonismo en nuestras próximas canciones. Nos sentimos muy cómodos con ellos, los disfrutamos muchísimo. Como te decía, somos una banda que no hace las cosas siguiendo un patrón determinado:en cada disco hemos ido apostando poquito a poco por nuevos sonidos, tocando diferentes teclas, y canciones como Asphyxia, Constantine o Máscara, con sus respectivas arreglos electrónicos, nos encantan.

P: Por cierto, tienen un tour con media docena de fechas –más las que faltan por confirmar–, pero que tiene un par de citas particularmente especiales. Empecemos por la primera: la del 2 de junio, en la Sala Spectrum, en casa. Supongo que con muchas ganas de poder presentar los nuevos temas en directo y ante su gente.

R: ¡Por supuesto! El show de Murcia para nosotros siempre es el más especial; es en el que ves las caras de tu gente, de tus familiares y amigos, y tocar para ellos es muy bonito. Además, aquí tenemos un público maravilloso que nos arropa como en ningún otro sitio, por lo que emplazamos a todos ellos el 2 de junio en la Sala Spectrum. Será una gran noche, prometido.

P: La otra fecha por la que les quiero preguntar es, obviamente, la del 23 de junio en Cartagena. ¿Qué supone para Headon compartir cartel en el Rock Imperium con todas esas bandas?

R: Para nosotros tocar en el Rock Imperium va a ser el mayor hito de la banda hasta la fecha. Verte compartiendo cartel con semejantes grupazos es... un sueño. Son las bandas con las que crecimos, músicos a los que idolatramos… No hay palabras, solo muchísimas ganas e ilusión de que llegue el día y darlo todo. No nos dejaremos nada.

P: Como decíamos antes, se han hecho un nombre en el panorama metal español, pero, aun así, supongo que nunca está mal poder mostrarse en un escaparate de este calibre, ¿no? Y más teniendo en cuenta que buena parte del público vendrá de fuera de nuestras fronteras…

R: Claro. El Rock Imperium es para nosotros el mayor escaparate posible, algo con lo que todos soñábamos. Así que vamos a disfrutarlo, a dar lo mejor de nosotros sobre el escenario y a no volver a dormir en unas dos o tres semanas [Risas].

P: ¿Necesitaba la Región un festival como este? Se lo pregunto tanto como músico, como desde el punto de vista de un aficionado al metal, como entiendo que es.

R: Sí. Murcia siempre ha sido una ciudad muy metalera y muy rockera;las bandas de otras ciudades siempre quieren venir a tocar aquí porque saben el gran recibimiento que van a tener. Así que los murcianos nos merecíamos poder vivir algo así aquí, en casa. Además, la Región es un lugar idóneo para albergar un evento de este tipo: tenemos buen clima, playas... y, ahora, un gran festival,no se puede pedir nada más.

P: ¿Qué esperáis, en concreto, de esa cita y, en general, de este 2023?

R: De esa cita, tan solo vivir el momento y disfrutarlo al máximo. Y de este 2023 lo que esperamos es poder seguir disfrutando de nuestra música y de nuestros seguidores; o, lo que es lo mismo: girar y poder presentar Éxodo como se merece.