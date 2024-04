Jaume Plensa ilumina la oscuridad de la mina y la garganta para el Cante

Para Jaume Plensa, el cerebro es una zona oscura, casi como una mina; un lugar donde las ideas se encuentran entre ellas, «a veces a pesar nuestro», y generan proyectos, ilusiones y sueños. «La cabeza es el gran resumen del cuerpo, porque lo que puedas imaginar, ya forma parte de la verdad», define el escultor catalán, uno de los más internacionales entre los creadores patrios de la actualidad, Premio Nacional de las Artes en 2012, Premio Velázquez en 2013 y Premio ‘El Ojo Crítico’ de Radio Nacional de España el pasado año.

Por supuesto, fue en su propia cabeza donde se gestó una idea en blanco y negro que ayer presentó materializada en Cartagena y que, aseguró, convirtió en realidad «desde el respeto a la austeridad del Cante de las Minas», reflejando también «la oscuridad del fondo de la garganta, desde donde nace la voz». Y es que Plensa fue el autor elegido por la fundación que organiza esta prestigiosa cita para ilustrar la sexagésimo tercera edición del festival, el certamen flamenco más importante del mundo, que tendrá lugar del 1 al 10 de agosto en La Unión.

Así, sobre esa doble metáfora trabajó el artista para dar forma a un impactante cartel que quiere generar curiosidad y duda; que pretende que, quien lo vea, se haga «grandes preguntas», y que «cada uno ponga en color en su cabeza que crea más oportuno», apuntó el catalán este jueves en la Asamblea Regional, donde tuvo lugar la presentación, como es ya habitual con la imagen del Cante. No obstante, Plensa dejó claro que esta pieza, la primera del escultor en la Región de Murcia, ha sido creada, no solo para este festival, sino que se la dedica «al mundo minero».

Además, se trata de «una de las obras más impactantes y de mayor calidad de la historia del festival, ya que refleja perfectamente el sufrimiento de la mina y el esfuerzo y origen de los cantes mineros», indicó el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata –también alcalde de La Unión–, que acompañó al creador durante el acto, presentado por la periodista Lydia Martín. El regidor, por cierto, también quiso desvelar un detalle de la obra: los escritos del cartel son consecuencia de la estampación por parte de su autor de tampones de tipografías antiguas, en lo que es un «guiño» a los primeros carteles del certamen. «Recuerdan a los golpes de los mineros, y en esa cara veo al minero desde la oscuridad, transmitiendo emociones que evocan la esencia del Cante de las Minas», añadió Zapata.

«Lo que ocurre en la ‘Catedral del Cante’ cada mes de agosto tiene sus raíces milenarias en los lamentos de los cantaores, que se han convertido en sí mismos en una verdadera obra de arte», añadió la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, que animó a «unir fuerzas para apoyar e impulsar cualquier clase de expresión artística que contribuya al desarrollo de la sociedad, sin perder de vista la tradición y el arraigo de las mismas». «El Cante de las Minas tiene un carácter singular, capaz de impulsar la Región de Murcia fuera de nuestras fronteras», añadió el director del ICA, Manuel Cebrián.

Desde la mina

Que la cabeza centre la ilustración de Plensa demuestra cómo encaja este trabajo dentro del conjunto de su obra. «He trabajado mucho la idea de la cabeza y me parecía fantástico plasmarla aquí, porque me parece que el Cante de las Minas está basado en la voz, en ese momento mágico en el que podemos articular palabras y música, todo a la vez, creando un estado de ánimo. He plasmado una especie de oscuridad muy general que nos puede representar a todos», añadió el artista.

Por otro lado, Plensa reconoció su fascinación por la ‘Lámpara Minera’ como el trofeo al ganador al cante, y también por las minas, ya que con solo pensar en ellas le viene a la mente «un lugar oscuro». «Hace unos años hice un proyecto en Liverpool en una antigua mina y un viejo minero me dijo que dentro del pozo, a 300 metros de profundidad, la oscuridad es tan intensa que la luz se convierte en un sueño», recordó.

El acto finalizó con la actuación de Encarnación Fernández, única mujer en ganar en dos ocasiones la ‘Lámpara Minera’. La cantaora unionense estuvo acompañada a la guitarra por su hijo, Antonio Muñoz, guitarrista oficial y ‘Bordón Minero’.