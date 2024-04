Andrea Motis pone el cierre a Sonidos Globales de la Fundación Mediterráneo

La IV edición de Sonidos Globales finaliza con la actuación de la joven trompetista, saxofonista y vocalista catalana Andrea Motis. El mundo del jazz la escogió rápidamente como uno de los talentos más sobresalientes del panorama musical. Su disco Emotional Dance, editado por el prestigioso sello Impulse (donde grabaron estrellas imprescindibles del jazz como John Coltrane, Charles Mingus, Duke Ellington, Count Basie, Dizzy Gillespie) y su primero como líder realmente, llevó su carrera a otra dimensión.

Formada en la Escola Municipal de Música Sant Andreu, Motis sobresalió desde niña. Fue miembro de la Sant Andreu Jazz Band durante nueve años, durante los grabó 8 discos y tocó en directo con la trombonista Wycliffe Gordon, el saxofonista Jesse Davis, el clarinetista Bobby Gordon o el saxofonista Dick Oatts. Compartió curso con Rosalía en la Escuela Superior de Música de Cataluña. En 2010, con sólo 14 años, grabó el disco Joan Chamorro Presenta Andrea Motis (Temps Record) de la mano de su mentor, bajista, saxofonista y productor. En él mostraba su faceta como multiinstrumentista, y especialmente como vocalista, pero predominaba sobre todo su voz. Al año siguiente actuó en el Festival de Jazz de Peralada, donde compartió escenario con el músico y productor Quincy Jones.

Motis aporta al jazz una nueva manera de cantar, sensible, con un timbre característico, maduro para su edad, y no se puede olvidar su condición de instrumentista. Influida por Armstrong, Hacket, Gillespie, Parker, Konitz, y cantantes como Ella Fitzgerald o Billie Holiday, canaliza su necesidad de expresarse con la voz y con la trompeta o sus saxos.. Do outro lado do Azul, su segundo álbum, lo grabó en Verve, el mismo sello que acogió a tótems del jazz como Ella Fitzgerald, Louis Amstrong, Bill Evans o Stan Getz

Andrea Motis tiene claro que ella es el mejor motor de explosión de sí misma. El talento que asoma en su música no es una casualidad de niña apresurada, sino la certeza de una forma de estar en el mundo que se entiende mejor desde lo singular. Sigue creciendo, y ahora se enfrenta, en formato de trío, a una particular revisión de la tradición de los singer-songwriters anglosajones, sin renunciar a su habitual querencia mediterránea y latina. Para ello, se apoya en dos instrumentos en los que la madera es material fundamental, y abraza las sonoridades cálidas y aterciopeladas del violinista Christoph Mallinger y el percusionista Zé Luis Nascimento. Un concierto audaz, sutil y contundente.

Sábado 27 de abril. Fundación Mediterráneo, Murcia. 20.30 horas, 18 euros