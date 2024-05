La moratoria urbanística busca su hueco en la reforma de la Ley del Mar Menor del PP

Los intentos por reinstaurar la moratoria urbanística en el Mar Menor, caducada el verano de 2023, no cesan en la Asamblea Regional. A las puertas de que se debata en el Pleno una moción del Partido Popular sobre la elaboración de una Proposición de Ley entre todos los grupos parlamentarios para mejorar la Ley de Recuperación y Protección, el PSOE está intentando introducir una enmienda de adición para instar al Gobierno regional a que apruebe de nuevo la medida mientras el Parlamento autonómico tramita la reforma.

Sin embargo, la Mesa de la Asamblea reunida este lunes no admitió la enmienda socialista, entendiendo, según explican fuentes socialistas, que no es el cauce para instar al Ejecutivo a tomar este tipo de medidas. Por este motivo, del PSOE ha presentado un recurso de reconsideración, entendiendo que se trata de propuestas que, en el caso de ser aprobadas, no se obligan al Consejo de Gobierno, "puesto que se trata de una iniciativa de impulso".

"Estaríamos dispuestos a apoyar ese proceso, pero pedíamos que, mientras tanto, se restaure la moratoria para que el Mar Menor no se quede desprotegido" José Vélez — PSOE

El portavoz del Grupo Socialista, José Vélez, lamentó este martes que se esté "vulnerando" su "derecho a la participación política". En una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, explicó que la enmienda del PSOE pretende "resolver el grave problema que ha generado el Ejecutivo de López Miras por no aprobar el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente".

"Con nuestra enmienda dejamos claro que estaríamos dispuestos a apoyar ese proceso, pero pedíamos que, mientras tanto, se restaure la moratoria para que el Mar Menor no se quede desprotegido. La han rechazado demostrando, una vez más, que no les interesa la protección de la laguna", sentenció Vélez.

PP: "El PSOE está instalado en la confrontación"

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, manifestó que, "mientras Vélez prefiere seguir utilizando políticamente el Mar Menor, el PP tiende la mano para escuchar a todos y alcanzar el máximo consenso posible", criticando así que "el PSOE está instalado en la confrontación".

El portavoz señaló que "partimos de un consenso claro, ya que cada uno de los cuatro grupos políticos de la Asamblea ha presentado una propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor". "Por lo tanto, si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que la ley, tras cinco años de vigencia, se puede cambiar y se puede mejorar", añadió.

"No queremos establecer una negociación entre dos, sino hacer un ejercicio de escucha activa para después, entre todos, intentar buscar las mejores soluciones" Joaquín Segado — PP

Así defendió su proposición de ley de mejora de la legislación, confiando en que acudan a la Asamblea "los mejores científicos" de las universidades y todas las organizaciones que tienen algo que decir respecto al Mar Menor para que así "opinen sobre dónde creen que puede estar el problema y dónde creen que puede estar la solución".

"Nuestra mano está tendida", afirmó el portavoz parlamentario, para puntualizar que "no queremos establecer una negociación entre dos, sino hacer un ejercicio de escucha activa para después, entre todos, intentar buscar las mejores soluciones".