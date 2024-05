Arranca la evaluación de diagnóstico en los colegios de la Región: "Hay nervios, pero son preguntas cotidianas que los alumnos saben responder"

A pesar de saber que no va a repercutir en su nota, los nervios son inevitables. Decenas de colegios de la Región de Murcia han comenzado este martes por la mañana las pruebas de la evaluación del diagnóstico entre los alumnos de 4º de Primaria para medir el rendimiento y la competencia de los estudiantes en áreas clave del currículo educativo. El objetivo principal de estas pruebas es proporcionar información sobre el nivel de competencia de los estudiantes en diferentes áreas de conocimiento, lo que permite a las administraciones, a los centros educativos y docentes identificar áreas de mejora y diseñar estrategias pedagógicas para abordar las necesidades individuales y grupales de los estudiantes.

Este 'examen', que lo recoge la propia LOMLOE con carácter "formativo e interno", no se tiene en cuenta en el expediente académico de todos los alumnos matriculados y abarcan preguntas "competenciales" y de la "vida cotidiana" sobre materias como matemáticas, lengua y literatura, inglés, ciencias naturales o ciencias sociales. Tras los resultados, que se darán a conocer de forma interna a los padres de cada alumno a partir del próximo curso escolar, se elabora ese 'diagnóstico' para conocer las competencias de los alumnos y los aspectos a mejorar según el resultado global de cada centro educativo.

En la Región de Murcia la prueba se realiza entre este martes y miércoles para el alumnado de este cuarto curso de Primaria, mientras que en los estudiantes de 2º de la ESO de la Región de Murcia se realizarán los días 21 y 22 de mayo. En total, casi 40.000 alumnos de la Comunidad están llamados a hacer durante este curso escolar 2023/2024 estas pruebas, cuyas preguntas han sido elaboradas por docentes de la propia Consejería de Educación.

"Cada modelo que se le da a un alumno es distinto, las preguntas no van en el mismo orden para que no haya posibilidad de que entre ellos se puedan conocer las respuestas", explican los maestros del CEIP Federico de Arce de Murcia. Las preguntas se van contestando de forma online a través de la plataforma Moodle. A las puertas de la clase los profesores tranquilizan a los alumnos: "No tengáis miedo; sabéis responder estas preguntas de sobra. Estad tranquilos, que ya veréis cómo conocéis la respuesta", comenta Roberto Carlos Vicentes, docente del centro.

La prueba se divide en dos partes, con 45 minutos de duración cada una. En mitad de cada una se da un descanso de 10 minutos. Durante la realización del ejercicio solo pueden estar con los alumnos dos personas: uno de los profesores y un aplicador de la prueba, quien es el encargado de guiar a los alumnos y explicarles la realización de la prueba. Una vez que empieza, la puerta de la clase se cierra cal y canto y la confidencialidad de la prueba es máxima. "Hay nervios, pero son preguntas de la vida cotidiana que los alumnos ya saben responder", añade este maestro.

Sobre la mesa solo se permite el dispositivo electrónico para contestar las preguntas, un folio en blanco, un lápiz y una goma. / Juan Carlos Caval

"A veces son los propios padres los que les trasladan ese posible 'miedo' a los hijos con la realización de estas pruebas. Pero es que no necesitan ni estudiar para realizar. Como su propio nombre indica, es una prueba de diagnóstico. No va a repercutir en la nota que puedan tener ni en esta evaluación ni en la final", recuerdan.

En el caso concreto de este colegio de Murcia, los alumnos van respondiendo las preguntas sobre un chromebook portátil con pantalla táctil. Tienen de apoyo en los pupitres un folio en blanco, un lápiez y una goma para poder utilizarlos en caso de que necesiten realizar algún cálculo o hacer alguna anotación. Al final de la prueba, este mismo folio será destruido por los propios maestros.

En el caso de este centro, los casi cincuenta alumnos que cursan 4º de Primaria se han dividido en cuatro turnos distintos: "Si existe la posibilidad, creemos que es mejor separarlos y tener en cada turno a una decena de niños por si falla algún dispositivo o para resolver dudas", explican los docentes del CEIP Federico de Arce.