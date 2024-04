Las trabajadoras de la limpieza desconvocan la huelga en la Región tras desbloquear el nuevo convenio

Las 9.000 trabajadoras de la limpieza de la Región de Murcia que habían convocado una huelga para el próximo 15 de abril han desconvocado el paro tras llegar a un acuerdo este martes con las patronales y desbloquear el Convenio de Limpieza de Edificios y Locales, que permanecía caducado desde diciembre desde 2022.

Según informa UGT, las partes han acercado las posiciones más distantes y se ha llegado a un acuerdo para un texto definitivo del nuevo convenio, que se firmará en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) el próximo 22 de abril y tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027.

El nuevo convenio contempla una subida salarial del 2% durante 2024 y 2025 para las trabajadoras del sector, que llevaban sin percibir incrementos en el sueldo ni atrasos desde finales de diciembre, cuando se caducó el convenio. Además, su retribución aumentará un 2,75% en 2026 y un 3,75% en 2027.

También han pactado un día más de libre disposición anual y mantener el Complemento por Incapacidad Temporal (IT), un aspecto que estaba bajo amenaza de ser eliminado por parte de las patronales del sector (ASPEL, ALEL y AELMU), según indica UGT en un comunicado. Se trata de un complemento que cobran los trabajadores cuando están de baja.

Asimismo, a partir de octubre de 2027, se incluirá en el convenio un plus del 10% del salario en concepto de plus de peligrosidad, toxicidad y/o penosidad para las trabajadoras de la limpieza de los Centros de Salud. Un plus que hasta ahora sólo tienen reconocido los trabajadores de centros hospitalarios, en un 20% del sueldo.

Para Julia Mirete, Secretaria del Sector de Limpieza de UGT (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-RM), “este es el mejor acuerdo posible para evitar que toquen el complemento por IT, un derecho logrado anteriormente y que queríamos mantener". "Queríamos que las subidas salariales también fuesen importantes, aunque en la negociación el mayor escollo era la merma de derechos, que no hemos consentido. Por eso anunciamos la huelga como última medida de presión, que abocaba a casi 10.000 trabajadores a un conflicto de gran calado”, ha indicado.