"En el mensaje de Pedro Sánchez se apela de forma clara al amor contra el odio"

«Pedro Sánchez tenía varias opciones, pero lo que era común a todas ellas es que el mensaje iba a ser un mensaje polarizador. Y estamos hablando de un tipo distinto de polarización: la polarización afectiva. Aquí ya no estamos hablando de ideologías ni de políticas, este tipo de polarización se refiere a los afectos y los sentimientos. Se divide emocionalmente a la sociedad en dos grupos: los nuestros (los buenos) y ellos (los malos)». Así se expresa el politólogo Josechu Ortega, que analizó este lunes para La Opinión el discurso del presidente.

Josechu Ortega, politólogo, fotografiado este lunes en el Puertas de Castilla de Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Ha recibido igual el mensaje del presidente una persona sin redes sociales que una que lleve cinco días leyendo en Twitter sobre el asunto?

En absoluto, comenzando por el hecho de que una persona que haya estado en redes ha leído únicamente lo que el presidente ha transmitido, y una persona que lo ha visto en televisión o prensa ha pasado por un filtro periodístico. Las redes sociales funcionan como cámaras de eco que se retroalimentan. Cualquier persona puede comprobar que si busca un tipo determinado de contenido en redes, el algoritmo le dará prioridad a este, mostrandoselo más. Esta es una estrategia empresarial muy sencilla: si al cliente le gusta lo que le enseño, pasará más tiempo en la red, y esto es bueno para el negocio. Pero, cuando hablamos de política, lo que se consigue es que una persona que pasa mucho tiempo en redes solo consuma contenido que confirme sus pensamientos, porque solo se rodea de cuentas que piensan igual. Esta escasa exposición a ideas contrarias al pensamiento propio acaba por radicalizar al individuo. Una persona que haya estado en redes ha estado sometida a un contenido ideológico: por ejemplo, una persona de izquierdas habrá consumido contenido que le alertaba sobre los peligros de la derecha para la democracia, radicalizando su postura y aumentando su adhesión al presidente.

¿Cuál cree que es, en general, la imagen que tienen los murcianos de Pedro Sánchez? ¿Y la que tienen los murcianos en redes de Pedro Sánchez?

Los barómetros del Cemop muestran que Pedro Sánchez es con diferencia el político peor valorado por los murcianos, tanto entre los líderes nacionales como regionales. Su nota es de un 2,7, muy baja sobre todo cuando hablamos de un presidente del Gobierno, que es normalmente el político mejor valorado. Esta valoración se debe a varios motivos, el primero es que el electorado regional se escora a la derecha, lo que hace lógico que un presidente del PSOE sea mal valorado. En redes sociales esta opinión es igualmente mala, lo que se suma a mensajes políticos reiterados acerca del mal trato del Gobierno central a la Región.

¿Ha apelado a los sentimientos de forma espontánea Pedro Sánchez en su mensaje o lo ve una estrategia calculada?

Nunca hay que olvidar que los políticos son personas, y que una alta presión siempre puede afectarles, y más aún cuando la familia entra en juego. Sin embargo, Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a un altísimo grado de estrategia política, y este movimiento no ha sido menos. Como he dicho antes, en escenarios de alta polarización afectiva lo que entra en juego son los sentimientos. Lo que se trata es de hacer una división nítida en la sociedad, los buenos que somos nosotros, y que nos movemos por sentimientos positivos; y por otro lado los otros, los malos, que se mueven por sentimientos negativos. En el mensaje de Sánchez se apela de manera clara a dos sentimientos básicos: el amor contra el odio. Se refiere a los que defendemos la democracia contra los que la atacan. Los defensores contra el peligro. Estos mensajes tratan de crear adhesión en el endogrupo (el nuestro) y rechazo en el exogrupo (ellos). Este es solo un paso más en una estrategia que ya se venía dando y que comenzó en las elecciones de 2019, que versaban por parte del PSOE sobre los peligros que Vox podía suponer.

Hace décadas también se atacaba a los políticos. ¿Cree que era más fácil para ellos gestionarlo entonces, sin redes sociales?

Si bien es cierto que las redes sociales son un medio de difusión del mensaje político que favorece la polarización, ya que no pasa por los filtros de los medios tradicionales, la polarización no deja de ser una decisión estratégica. Las redes permiten que cualquier persona, con una cuenta falsa, diga cosas por las que una persona normal probablemente se enfrentaría a consecuencias judiciales. Estos mensajes que de otra manera no hubieran llegado a oídos de nadie, pueden hacerse virales y afectar al dirigente político, pero el hecho de que el debate político haya llegado a temas familiares y personales obedece a una estrategia partidista.

En cuanto a los políticos de la Región de Murcia, ¿cómo cree que se manejan en redes sociales? ¿Aprueban?

Hoy en día se ha extendido que las redes sociales sean manejadas por expertos en comunicación y eso mejora enormemente la calidad en su gestión. Los principales líderes y sus equipos muestran un buen manejo en redes, con mensajes claros, concisos y situándose siempre en el foco de la actualidad. Esta buena gestión debería extenderse a los políticos en el nivel local. Una buena comunicación es también una buena gestión.

¿Qué estrategias han demostrado ser más efectivas para los políticos murcianos en la construcción de su imagen pública a través de las redes?

Lo más importante es tener una idea nítida de lo que quieres transmitir. El común de las personas no presta una excesiva atención al debate político, por lo que se debe ser muy eficaz en la comunicación. Lo segundo es apoyarse en lo humano, en las consecuencias para las personas, en historias humanas. Los políticos son vistos a menudo con una especie de presunción de culpabilidad, se debe demostrar humanidad y cercanía.

¿Cuánto se benefician los partidos regionales de las estrategias de comunicación nacionales?

El hecho de ser un partido regional con base nacional te da una serie de beneficios pero también se hace correr una serie de riesgos. Los beneficios son una plataforma estable tanto a nivel electoral como económico, pero con el riesgo de tener que mantener una coherencia con lo nacional que te puede perjudicar en lo regional. Este caso ha sido muy evidente en el caso del PSOE con el Trasvase Tajo-Segura, ha tenido que mantener una coherencia con Madrid que le ha lastrado en el discurso del agua, fundamental en la Región.

Una mujer sujeta un cartel durante una concentración en la calle de Ferraz / EFE

¿Ve mucha polarización en redes en la Región de Murcia? ¿Considera que puede llegar a ser peligrosa?

Sobre los temas regionales no existe un grado tan alto de polarización afectiva como ocurre en el caso de la política nacional. La hegemonía popular es tan elevada y las posibilidades de una alternativa tan bajas que reduce la intensidad del debate político. Esto cambia cuando nos referimos a la política nacional, donde vemos los mismos mensajes polarizadores. Creo que la polarización está ya resultando peligrosa, cada vez son más personas las que reducen y directamente eliminan el contacto social con personas de distinta ideología. Esta división se retroalimenta: cuanto menos contacto tienes con personas de distinta ideología, más los estereotipas y más homogéneos los ves; lo que aumenta el rechazo, lo que hace menos probable el contacto social. Y así sucesivamente.

¿Qué medidas regulatorias se han implementado o podrían implementarse en Murcia para garantizar la transparencia y la integridad en el uso de las redes sociales en el ámbito político?

Regular las redes sociales y la polarización es algo enormemente complicado. Cualquier regulación tiene difícil encaje dentro de la libertad de expresión, y abre una enorme puerta a la censura. La polarización afectiva bajará cuando así lo decidan los dirigentes políticos, y ahora mismo esta es una estrategia enormemente rentable.

¿Es concebible hoy día una campaña política a la antigua usanza, sin redes sociales, a pie de calle y cara a cara?

Es importante señalar que la polarización no es consecuencia de las redes sociales, estas solo son un medio para hacer llegar este mensaje. La polarización es una decisión estratégica, y el hecho de que las redes eliminen los contrapesos de los medios de comunicación la catalizan. Estas tienen muchas ventajas, puedes llegar a millones de personas sin prácticamente ningún coste. Las redes son una herramienta fundamental, tanto para acercar la gestión, estrechar lazos con la ciudadanía y hacer más partícipes a las personas de la política como para crispar, alejar y polarizar. Con lo que cuesta un cartel electoral para una sola calle se puede pagar publicidad en redes para llegar a miles o incluso millones de personas. Esto hace más difícil que vuelvan las campañas sin redes.