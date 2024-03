Las pensiones no llegan a mil euros en 30 municipios de la Región de Murcia

Solo 15 de los 45 municipios de la Región superan los 1.000 euros de pensión media. Los jubilados de los 30 pueblos restantes no llegan a tener ni siquiera una paga mileurista. El mapa municipal de las pensiones correspondiente al mes de enero de este año que ha dado a conocer el Ministerio de Inclusión ofrece un reflejo de la herencia que la economía y la actividad predominante de las empresas en cada población han dejado en las prestaciones contributivas que cobran sus habitantes al jubilarse.

Así, los pensionistas de Cartagena, que reciben una prestación media de 1.334 euros, son los que tienen la paga más alta como consecuencia de la concentración de la industria que se ha producido en este municipio, dado que proporcionaba sueldos altos y buenas cotizaciones a los trabajadores.

Por el contrario, los mayores de las poblaciones cuya economía ha estado ligada casi exclusivamente a la agricultura no solo se han visto penalizados por los bajos salarios del campo a la hora de jubilarse, sino también por la fala de continuidad en las cuotas de la Seguridad Social que se ha producido tradicionalmente el sector agrario. Así, los pensionistas de Aledo, que perciben 841 euros, son los que tienen la pensión más baja.

El caso de La Unión es uno de los más singulares. El pasado minero de este municipio de 21.000 habitantes también ha dejado su huella en las pensiones que cobran los jubilados de la población, que conoció su época más gloriosa durante la Primera Guerra Mundial, cuando la demanda de metales le permitió convertirse en uno de los principales proveedores de plomo.

Según ha recordado Francisco Moreno, secretario de Política Industrial y Transición Ecológico de la ejecutiva regional de UGT, La Unión había llegado a alcanzar los 10.000 trabajadores en el siglo XIX.

El dirigente de UGT apunta que solo la Empresa Minera Celdrán llegó a tener 3.000 asalariados. La actividad minera, que también ha dejado su herencia en los residuos que colmataron la bahía de Portmán, acabó a principios de la década de los 90 cuando cesó su actividad la empresa Peñarroya.

Cartagena también es un municipio representativo del impacto que la especialización industrial puede llegar a tener en las pensiones. La paga media de este municipio supera incluso a la de Murcia en 89 euros.

Esta es la pensión media por municipio / Joaquín Vallés

Los jubilados de la capital de la Región, que tienen la segunda pensión más alta, cobran 1.245 euros.

Aunque muchas de las empresas en las que trabajaron los actuales jubilados cartageneros desaparecieron a principios de los años 90, como la Fundición Santa Lucía o Fesa-Enfersa, la compañía dedicada a la fabricación de fertilizantes, el actual polo energético que se concentra en el Valle de Escombreras y los astilleros de la antigua Empresa Nacional Bazán, ahora Navantia, han ofrecido a los trabajadores unos salarios muy superiores a los del resto de la Región.

El dirigente de UGT Francisco Moreno explica que la industria y la minería no tenían trabajadores sin cotizar

Franciso Moreno precisa que las pensiones de la minería se han visto favorecidas por «unos salarios bastante altos», que no ofrecía la agricultura, pero también por «unas mejores cotizaciones. La industria y la minería no podían tener a ningún trabajador sin cotizar. En la mina había muchas posibilidades de que se produjera un accidente y por eso no se podía tener a nadie sin dar de alta».

El dirigente de UGT recuerda igualmente que la presencia de la Armada y los antiguos cuarteles del Ejército también aportan un colectivo de altos funcionarios con salarios elevados, que ahora disfrutan de pensiones generosas.

Molina de Segura, con 1.181 euros, es el cuarto municipio con las pensiones más altas. Alcantarilla, que constituye otro ejemplo de municipio industrial, alcanza los 1.147 euros.

A continuación se sitúan los pensionistas de Lorca, que perciben una cantidad equivalente a la media de la Región, que se sitúa en los 1.118 euros.

Sin embargo, las cotizaciones de las trabajadores por cuenta ajena de la agricultura no siempre se correspondían con los jornales reales que llegaban a cobrar, por lo que reciben pensiones muy inferiores.

Los trabajadores dedicados a la agricultura han cobrado sueldos más bajos y no cotizaban todos los días

Junto con Cartagena, Murcia La Unión, Molina de Segura, Alcantarilla y Lorca cobran pensiones superiores a los 1.000 euros los jubilados de Los Alcázares, Alhama de MurciaBullasJumillaSan Javier, San Pedro, Las Torres de Cotillas y Yecla. La pensión media de la Región se sitúa en los 1.118 euros, mientras que los beneficiarios de las prestaciones contributivas superan los 256.000.

La pensión media se calcula incluyendo también las prestaciones de las viudas y los huérfanos. Por eso resulta inferior a la que cobran los jubilados, pero el Ministerio de Inclusión no ofrece el desglose de cada pensión por municipios.

En España la pensión más alta alcanza los 2.042 euros y corresponde al municipio asturiano de Degaña, que tiene también un pasado minero.

La revisión de las pensiones aporta 285 millones al año

La reforma de las pensiones que vincula la subida de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social a la inflación ha aporta 285 millones más en 2023 a los 256.000 jubilados de la Región, según los datos recogidos en el Observatorio de las Personas Mayores elaborado por CC OO. El informe presentado este jueves en Murcia por el secretario confederal de la Federación de Pensionistas del sindicato, Juan Sepúlveda, apunta que, «de no haberse producido el acuerdo para la reforma de pensiones de 2021 cada uno de los jubilados murcianos habría perdido 1.264 euros».

Juan Sepúlveda / L.O.

La reforma pactada por el Gobierno con anterioridad a la escalada inflacionista que se produjo tras la invasión de Rusia en Ucrania ha permitido que los casi 256.000 pensionistas de la Región hayan visto incrementarse su paga el pasado año en un 8,5%. Esta revisión supuso que la paga de los beneficiarios murcianos subiera de los 968 euros de media a 1.050, lo que supuso un aumento de 82 euros al mes.

Según los datos recogidos en el informe presentado por Juan Sepúlveda, la revalorización que se ha producido en 2023 ha supuesto un aumento de 285 millones al año en la aportación que la Seguridad Social destina al pago de las prestaciones contributivas que cobran los jubilados, las viudas y los huérfanos de la Región, además de los trabajadores con incapacidad permanente.

El acuerdo permitió que la paga media de los pasara de los 1.000 euros por primera vez. Sepúlveda recuerda que con la aplicación del 0,25% de incremento establecido por el Gobierno del PP, los pensionistas de la Región no habrían llegado a ser mileuristas, dado que se habrían quedado en los 970 euros mensuales. En 2024 la revalorización ha alcanzado el 3,8%, que se ha traducido en un aumento de unos 40 euros mensuales más.

Por otra parte, el Observatorio de las Personas Mayores de CC OO atribuye a los jubilados de la Región el periodo de vida sin achaques más corto de todas las comunidades autónomas. La esperanza de vida saludable está en 17,3 años para las mujeres y en 15,6 para los hombres. Los mayores de Castilla y León son los que tienen mayores esperanzas de vida, con 20,2 años para las mujeres y 16,5 para los hombres. En Navarra ellas alcanzan los 20,1 años y ellos, los 16,5.