Las fresas de Marruecos con hepatitis A fueron regadas con aguas fecales

El sistema de alerta rápida de alimentos y piensos de la Unión Europea lanzó esta semana un aviso sobre fresas procedentes de Marruecos que se distribuían en España en las que se detectó presencia de hepatitis A, con un nivel de alerta «serio» tras encontrar microorganismos patógenos del virus por encima del máximo permitido. Eso significa que esas fresas se regaron en origen con aguas fecales.

Así lo aseguran las asociaciones de consumidores de la Región y lo explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), que atribuye la infección por hepatitis A cuando «una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada», por lo que la transmisión hídrica, que no es frecuente según la OMS, suele estar «relacionada con la contaminación por aguas residuales» o el abastecimiento de agua insuficientemente tratada. Pese a todo, afirman, casi todos los pacientes se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de las personas infectadas por el VHA puede fallecer a causa de una hepatitis fulminante.

Para Juana Pérez, de Thader Consumo, es un asunto muy grave: «Los consumidores confiamos en los controles sanitarios que son obligatorios por parte de la administración. El control sanitario de puertos es obligatorio». Pese a la gravedad, manda un mensaje tranquilizador a la población porque significa que las alertas funcionan y que se han activado todos los mecanismos para la retirada del producto.

No es la primera vez

El presidente de Consumur, Roberto Barceló, dice que esta situación es más grave por los antecedentes: «Desde hace un año España ha ido denunciando casi 50 productos procedentes de Marruecos con irregularidades. Y lo más curioso es que no es la primera vez que se hace sobre las fresas, por lo que deberían haber tenido un especial tratamiento respecto a los controles de seguridad».

Continua afirmando Barceló que los análisis son muy pocos: «Tratamos de dar una imagen de control pero al mismo tiempo se permite que el producto contaminado llegue por los intereses comerciales y políticos. Falta un control riguroso, falta retención en aduanas y falta personal».

Desde Thader Consumo explicaron que en el caso de que una persona esté afectada, puede reclamar la indemnización correspondiente tanto a la Administración Pública por no haber realizado esos controles como a la empresa distribuidora y comercializadora porque la «responsabilidad es de toda la cadena».

Según fuentes de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, no se ha detectado en el Servicio Murciano de Salud ningún caso de Hepatitis A relacionado con el caso de las fresas contaminadas.