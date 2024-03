PP y PSOE logran sacar adelante una moción por el Día de la Mujer ante el rechazo absoluto de Vox

La proximidad del Día de la Mujer, el 8 de marzo, favoreció que este miércoles se llevaran a la Cámara murciana dos mociones que buscan impulsar políticas de igualdad y rechazar la violencia de género. Solo una de ellas, la presentada por el Partido Socialista, recibió el visto bueno de la mayoría.

La diputada socialista Marisol Sánchez Jódar explicó que su iniciativa pretende instar al Consejo de Gobierno murciano a aprobar un Plan Estratégico Regional de Igualdad e impulsar medidas efectivas dirigidas a la concienciación y la lucha en contra de los vientres de alquiler, las violencias machistas, la prostitución, la trata de mujeres, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados de niñas, la violencia obstétrica, entre otros aspectos.

Además, en la moción se piden acciones de sensibilización en los centros educativos para conseguir "una educación en el respeto y en la igualdad" y reclama que se tome en consideración el incremento de recursos destinados a la igualdad entre hombres y mujeres.

"Los socialistas, con una mano riegan con dinero de los españoles y en nombre de la igualdad a miles de chiringuitos, mientras que con la otra abren la puerta de las cárceles" Virginia Martínez — Vox

Sánchez Jódar afirmó que "de nada sirve que el PSOE desmienta las mentiras y los bulos que utiliza la ultraderecha para desprestigiar las leyes de igualdad y erosionar los consensos alcanzados por nuestra democracia" si el Partido Popular "sigue manteniendo a Vox en el Gobierno regional".

La diputada socialista mantuvo un duro rifirrafe con su homóloga de Vox, Virginia Martínez, que le presentó una enmienda a la totalidad para identificar a todos los "violadores que han salido en libertad gracias a la ley del 'solo sí es sí'", eliminar el Ministerio de Igualdad, y evitar que se discrimine a las mujeres en el acceso a puestos de la Función Pública, "con especial atención a los puestos en los que priman las condiciones físicas", por "hombres que se autoperciban mujeres".

"Los socialistas, con una mano riegan con dinero de los españoles y en nombre de la igualdad a miles de chiringuitos, mientras que con la otra abren la puerta de las cárceles liberando violadores, pederastas y asesinos de mujeres", señaló la diputada de Vox, que opina que "PSOE y Podemos están deslegitimados al hablar de patriarcado cuando tienen una política de fronteras abiertas a culturas machistas que no tienen ningún respeto por la mujer".

Fue entonces cuando el debate subió de temperatura y, cuando la diputada socialista retomó la palabra, pidió a López Miras que se replantee la continuidad en su Ejecutivo de un partido "que protege a los maltratadores, a los pederastas y a los violadores".

"Ahora los maltratadores, pederastas y violadores de este país y de esta Región ya saben a quién votar, al partido que cuestiona las denuncias por violencia de género, afirma que la ley contra la violencia de género es inconstitucional e impide que la información sobre violencia de género y educación sexual llegue a las aulas", exclamó. "Toda esa chusma, que no son hombres de verdad, sino maltratadores, violadores y pederastas, ya tienen quien les defienda y es un partido que forma parte del Gobierno de la Región de Murcia", agregó.

Mucho más tranquilo fue el debate con la diputada del PP María del Carmen Ruiz Jódar, que se mostró a favor de la moción socialista porque las medidas que refleja "son un reflejo de las políticas que ya tiene implementadas el Gobierno regional".

Ruiz, no obstante, aprovechó su intervención para criticar la ley de Irene Montero porque "ha dejado indefensas y desprotegidas a las niñas que han sufrido agresiones". Además, le llamó la atención que el PSOE "no solicite nada al Gobierno de España, está claro que ya ni siquiera ustedes esperan que Sánchez haga algo".

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín defendió en su turno de palabra la ley del 'solo sí es sí' y consideró que las peticiones del PSOE tienen "poca concreción", ya que "le piden al Gobierno regional un Plan de Igualdad, pero saben tan bien como yo que ese Plan se va a quedar en un documento más que López Miras meterá en un cajón".

Por ese motivo, Podemos presentó una enmienda de adición para que la Asamblea inste al Consejo de Gobierno a colaborar con el Gobierno nacional para diseñar campañas de sensibilización y promoción del feminismo. No obstante, no fue aprobada por el PP y no salió adelante.

Además, Marín afeó a Vox que llamara "presidente" a la presidenta de la Asamblea Regional.

La moción del PP fracasa

Menos suerte tuvo la moción del PP para solicitar al Gobierno de la nación políticas que favorezcan la igualdad y la eliminación de la violencia hacia las mujeres. "Es lamentable que los partidos de izquierda, empeñados en la confrontación, hayan impedido llegar a un acuerdo para seguir avanzando en los derechos de la mujer", manifestó Maruja Pelegrín, defensora de la iniciativa popular.

La diputada apuntó que "lo que la izquierda no parece admitir es que los mayores avances en igualdad y derechos de la mujer han venido de la mano del Partido Popular".

María Marín, de Podemos, propuso en la enmienda a la totalidad medidas específicas como eliminar el recorte del 50% que el Gobierno regional mantiene desde 2022 a las becas Piedad de la Cierva, la financiación de una nueva estrategia contra la brecha salarial de género, dotar del personal necesario al centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y llevar a las aulas un programa educativo por la Igualdad y la Educación Afectivo Sexual y de Género. Ni la moción ni la enmienda fueron aprobadas.