La dirigente socialista murciana María González Veracruz, que acaba de ser ratificada como responsable de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales por el nuevo ministro de Transformación Digital del Gobierno de España, José Luis Escrivá, se muestra «ilusionada» ante los retos de su departamento, que conlleva la creación de novedosos empleos «muy cualificados».

¿Estamos ante una nueva etapa en su trayectoria?

Para mí es una nueva etapa, sin duda. Me siento muy honrada y agradecida al ministro Escrivá por haberme dado su confianza. Cuando hay un cambio de liderazgo en un ministerio, la persona que viene decide su equipo. Esto supone un espaldarazo muy importante que, además, es consecuencia de un buen trabajo que no es mío, sino de todo el equipo. Sigo muy ilusionada porque este departamento es muy importante para sectores esenciales.

¿A qué sectores se refiere?

Al que produce los chips y al audiovisual, que son dos sectores estratégicos fundamentales para nuestra economía.

La transformación digital sigue siendo una desconocida para mucha gente.

Es que es algo muy reciente, pero España ha dado un gran salto en los últimos años, llevando internet a todos los rincones gracias a la gran movilización de dinero que hemos hecho. España ya es digital.

¿Y eso cómo se traduce exactamente?

Se traduce en las cosas que le importan a la gente. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, la transformación digital supone una cantidad inmensa de nuevos empleos muy cualificados en ciencia, tecnología, innovación, inteligencia artificial y programación. Por otra parte, creamos igualdad cuando llevamos esta tecnología a todos los rincones de España. Y añadiría que la transformación digital crea ciudadanía del siglo XXI. Estoy empeñada en convencer a todo el mundo, también a las personas mayores y a los que no tengan ahora mismo habilidades, en que esta es una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Este trabajo queda deslucido con el ruido del Congreso. Esta semana sirve como ejemplo. Las críticas por los pactos con Junts siguen aflorando.

La ciudadanía votó el 23 de julio. Feijóo intentó sumar y no pudo, como sí hizo Pedro Sánchez, que suma en un Parlamento muy fragmentado. Esto es un reto, sin duda. Como se puede imaginar, nos gustaría tener una mayoría más sencilla, pero la realidad es que este ha sido el deseo y el voto de los ciudadanos y creo que es una buena noticia para nuestro país y, muy especialmente, para nuestra región.

No es fácil vender en esta región los acuerdos y cesiones con el independentismo.

Todo es defendible y entendible con base en las políticas. No hay otra. ¿Para qué quiere gobernar el PP con Vox? ¿Para vetar la cultura? ¿Para hacer declaraciones xenófobas? ¿Para ir en contra de la violencia machista? Nosotros llegamos a acuerdos, como hemos visto esta semana —por cierto, con el voto en contra del Partido Popular y de Vox—, para ampliar los derechos sociales de la gente. Creo totalmente en lo que estamos haciendo, a pesar de todas las dificultades. Era muy importante seguir manteniendo la política económica del Gobierno de Sánchez, que nos está permitiendo tener más empleo que nunca y de calidad, así como subir el salario mínimo de profesional. Y creo también que eso es vital para la Región de Murcia; solo hay que ver todos nuestros indicadores sociales y económicos. Elija el que quiera: la media de salario, el de las pensiones...

¿Le parece razonable la actitud del Gobierno regional de PP y Vox contra del Gobierno de España?

No me gusta cuando se alarga una estrategia partidista o no se asumen los resultados electorales. Lo que ha hecho el Partido Socialista ha sido cumplir la Constitución y llegar a acuerdos basados en políticas. Todo lo demás me parece humo, ruido y tensión que solo perjudican a los ciudadanos. Debemos trabajar atendiendo al sentido común. Hablemos de política, como hacemos los socialistas de la Región de Murcia, que hemos aportado a los presupuestos multitud de enmiendas que no se han tenido en cuenta. Hablemos de qué pasa con la sanidad murciana, con la situación de la educación en estos meses, que ha sido absolutamente inasumible por la gestión del transporte escolar.

Hay acusaciones mutuas de deslealtad institucional entre administraciones de distinto signo político. ¿Lo sufre así?

En general, a la hora de trabajar, la política no es lo que parece. Cuando se está en el Congreso trabajando leyes, normalmente, sí que hay consenso y se llega a soluciones. Lo que me parece un error es que el PP incumpla la Constitución con el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que no es normal y no es bueno para España.

¿Va la Región de Murcia a perder fondos en favor de Cataluña, como advierte el PP?

Para nada. Los repartos que se hacen en todas las áreas del Gobierno de España, y sólo hay que ver los datos del Plan de Recuperación, son equitativos. Somos el Partido Socialista Obrero Español, la formación que más ha hecho históricamente por la igualdad de todos los españoles, en todos los aspectos. En mi opinión, todo lo que está pasando con Cataluña es una oportunidad para los retos que tenemos en la Región de Murcia, como es la reducción de la deuda. Todo debate que se abra con las comunidades autónomas es positivo. Lo demás me parece, insisto, ruido y humo.

Más de 30 millones en cinco años para el despliegue de la fibra en la Región

Desde que ocupó el cargo de secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en octubre de 2022, el objetivo de María González Veracruz ha sido «conectar el país», principalmente, a través de la banda ancha de conectividad fija. «España es pionera. En despliegue de fibra estamos 35 puntos por encima de la media europea , y a día de hoy, no hay hogar o empresa en toda España que no tenga acceso a banda ancha bien por fibra o por satélite», afirma con orgullo.

El desarrollo «revolucionario» de la banda ancha permite que cualquier ciudadano pueda beneficiarse de este servicio con fibra alcanzando velocidades de hasta un giga o con satélite a una velocidad de 100 megas a un precio asequible (35 euros como precio fijado a través de conectate35.es). Y esto es con independencia de la ubicación. «Da igual si el ciudadano tiene una casa en la playa de Puntas de Calnegre o en Benizar porque ya puede acceder a algunos de estos servicios sin ningún problema», asegura González Veracruz.

El éxito de la expansión de esta tecnología viene precedido de un gran desembolso llevado a cabo por parte del Gobierno de España. Solo en la Región de Murcia, entre 2018 y 2023 se han invertido más de 30 millones de euros para el despliegue de la fibra. «Y a quienes no les ha llegado la fibra aún, que ya le llega al 90% de la población, existe la opción satelital», agrega la secretaria de Estado. En total, en España se han invertido más de 1.000 millones para el despliegue de fibra y unos 75 millones de euros para la alternativa satelital.

El 5G, la conectividad móvil, «es otro mundo en términos regulatorios y de políticas, pero también en esto estamos siendo pioneros y muy adelantados», afirma. El Gobierno central va a movilizar casi 1.500 millones de euros para su despliegue (con atención a municipios de menos de 10.000 habitantes), y para financiar a las empresas y centros de investigación para su transformación hacia el 5G. Este servicio rema en beneficio de las ciudades inteligentes, del ahorro energético y de agua «y de otras cosas que ahora mismo nos parecen ciencia ficción y que son ya una realidad, como tener respuestas ante emergencias a través de un sistema seguro y rápido», explica González Veracruz.