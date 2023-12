El segundo quinto premio de la Lotería Navidad, el número 45353, se ha repartido en la Región de Murcia. Las localidades de San Pedro del Pinatar, Las Torres de Cotillas, Ceutí y Mazarrón se han visto agraciadas con este premio, dotado con 60.000 euros la serie y 6.000 euros el décimo.

En la administración número 3 de Mazarrón , en el número 4 de la calle Larga, se han vendido diez décimos de este segundo quinto premio. Javier Meroño, gerente de la administración se ha mostrado "muy contento" por haber repartido 60.000 euros en total con la venta de esta decena de billetes. Meroño asegura a La Opinión que la suerte sonríe a esta administración mazarronera, ya que el pasado año también dieron un cuarto premio y otro quinto. "Siempre tenemos mucha ilusión y esperamos que sigamos dando más premios".

A J.J. Breis le han comunicado estando aún fuera de la administración 'La Ilusión' de Ceutí (Plaza Nueva) que habían vendido también por ventanilla otra decena de décimos. "Estamos muy contentos. Llevábamos varios meses ya desde verano repartiendo premios importantes y sabíamos que estaba al caer", dice a este periódico. Junto a su padre, Pepe Hurtado, han celebrado dentro de la administración que la fortuna les haya sonreído con el segundo quinto premio de la Lotería.

En Las Torres de Cotillas se ha vendido un solo décimo por ventanilla. A Fuensanta, la dueña de la administración de la Virgen de la Salceda de Las Torres, ubicada en el número 15 de la calle Mayor, le ha pillado la noticia mientras estaba en su despacho. "Me he puesto de repente muy nerviosa, es una gran alegría. Estaba dentro trabajando y de repente he salido para fuera para enterarme bien", ha explicado a La Opinión.

El Perolo ha sido la administración pinatarense que ha vendido también este número.

Este año se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Desde el 12 de julio se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

Los ganadores del "gordo", así como los de los segundos y terceros premios del sorteo de la Lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20 % de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, por ejemplo, si se gana el "gordo", dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros. Recuerda que puedes comprobar aquí si tus décimos han sido premiados.

Premios compartidos

La Agencia Tributaria explica que cuando los premios sean compartidos con amigos o familiares, los 40.000 euros exentos de tributación se tienen que repartir proporcionalmente a la participación de cada uno. Pocos son los españoles que se resisten a comprar algún décimo durante estas fechas, y según la encuesta realizada por iAhorro, este año la opción de invertir los premios en vivienda, en caso de que toque algún pellizco, se sitúa por primera vez desde 2019 como la segunda más demandada (21,4% de los votos), solo por detrás de la opción de "pagar deudas o tapar agujeros", que aglutina ya más de la mitad de las respuestas (51,4%).