La portavoz municipal de Podemos en Murcia, Elvira Medina, ha calificado este lunes por la mañana como "un fiasco” al plan de movilidad. Según ella, “así lo demuestran los atascos diarios y la reversión del carril bus de la Gran Vía”.

Medina recordaba que desde Podemos ya se alertó de que el Ayuntamiento "había empezado la casa por el tejado”. “Para reducir el uso del vehículo privado -continuaba- hay que reforzar el transporte público. De poco sirve que sea gratis durante un tiempo si no aumentamos frecuencias y mejoramos las conexiones”.

“Los atascos y la contaminación no se van de vacaciones y seguirán aquí envenenando el aire el ocho de enero cuando el pan y el circo hayan terminado”, explicaba la portavoz morada, al tiempo que afirmaba que “Partido Popular y Partido Socialista han tenido tiempo y oportunidades para mejorar el transporte público de esta ciudad, pero no han hecho nada”. "Sistemáticamente, han boicoteado las propuestas de Podemos para ampliar el tranvía al Carmen y no han sido capaces ni siquiera de licitar un nuevo contrato para los autobuses". El resultado, concluía, lo sufrimos cada día. La séptima ciudad de España y sus pedanías se merecen algo mejor que esto”.

Por su parte, la diputada regional de Podemos María Marín declaraba estar “convencida de que la única forma de solucionar el caos de la movilidad en Murcia es reforzar el transporte público”. Por ello, la formación morada registrará una enmienda a los presupuestos regionales para ampliar por fin el tranvía a la estación del Carmen. “Hablamos de una inversión de más de un millón de euros que permitiría empezar los trabajos en 2024”, subrayaba Marín, que recalcado que “los vecinos de Murcia no aguantan más contaminación ni más atascos” y que “solucionarlo es cuestión de voluntad política”. Por eso, considera que “ha llegado el momento de que López Miras demuestre su compromiso con esta reivindicación histórica”, un compromiso que desde Podemos también exigirán “al gobierno de Pedro Sánchez en los próximos presupuestos generales del estado”.