La ola migratoria ha dejado en las calles de la Región a cientos de personas que sin papeles, trabajo o vivienda, que no hablan castellano y se encuentran en una ciudad que no conocen, sin red familiar. En el Centro de Atención Temporal (CATE) solo caben 440 personas, cuando estos días han llegado casi 500. De todas formas, no pueden pasar más de 72 horas retenidos. En el CIE de Sangonera no los ingresan porque Argelia (de donde proceden la mayoría) mantiene sus fronteras cerradas. La Policía Nacional (cuerpo con las competencias en Extranjería) está desbordada y las oenegés no tienen espacio en sus pisos. Desde el sindicato Jupol en la Región de Murcia insisten: "Nadie se hace cargo de ellos". Pero, ¿qué diferencias hay entre el CATE y el CIE? ¿Y por qué no llevan a este último a los llegados en barcazas en este goteo?

El CATE de Cartagena El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado actualmente en Cartagena en un emplazamiento temporal, es un lugar para hacer trámites bajo techo. Los inmigrantes pasan ante los agentes de Extranjería de la Policía, que les dan un número de identidad y les hacen las primeras preguntas: quiénes son, de dónde vienen, dónde van, qué vulnerabilidades sufren (ancianos, enfermos, menores, mujeres) … Y si precisan protección. Solo una llave del CATE de Cartagena con la Policía Nacional en cuadro No es un centro de internamiento en el que quede nadie retenido: de hecho, solo pueden estar ahí máximo 72 horas, aunque «permanecen allí el tiempo mínimo imprescindible para realizar las gestiones oportunas derivadas de su entrada irregular en España antes de ponerlos a disposición de las oenegés», insiste la Delegación. El CIE de Sangonera El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), emplazado en la población murciana de Sangonera, es un lugar donde se retiene a las personas extranjeras en situación irregular en la Región, privándolas de libertad durante un periodo máximo de sesenta días. Son gestionados por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía, por lo que, en el marco jurídico, pueden ser entendidos como extensiones de un calabozo policial. De hecho, son agentes de la Policía Nacional quienes custodian este centro. Numerosas organizaciones humanitarias han denunciado en repetidas ocasiones las condiciones de vida de los internos, así como la falta de salubridad en sus instalaciones. Los argelinos no son llevados al CIE porque Argelia tiene la frontera cerrada. Concluyen las obras del CIE de Murcia: tendrá un salón comunitario, una sala de rezos, aseos en las celdas...