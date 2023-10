Inmigrantes que no tienen sin papeles, ni casa, no hablan el idioma y se ven en la calle de una ciudad que no conocen. En el Centro de Atención Temporal (CATE) solo caben 440 personas, cuando estos días han llegado casi 500. De todas formas, no pueden pasar más de 72 horas retenidos. La Policía Nacional (cuerpo con las competencias en Extranjería) está desbordada y las oenegés no tienen espacio en sus pisos. Desde el sindicato Jupol en la Región de Murcia insisten: "Nadie se hace cargo de ellos".

Desde el citado sindicato, mayoritario en el cuerpo, remarcaron que, ante el goteo de pateras, "la capacidad de las instituciones encargadas y de la Policía Nacional se está viendo superada, principalmente por la falta de efectivos y medios policiales, ya que, una vez efectuadas las labores de identificación, y de la incoación de un expediente de expulsión,estas personas una vez se terminan sus trámites están siendo 'soltadas' en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca, sin que nadie se este haciendo cargo de ellos". "Desde Jupol Murcia instamos nuevamente a la Delegación de Gobierno y a la Dirección General de la Policía a dotar de medios a los agentes de estas ciudades, así como de dotar de medios al CATE de la ciudad de Cartagena", remarca este colectivo policial, que recuerda que lleva cuatro años "pidiendo un protocolo específico para la llegada masiva de pateras, y ya se solicitó a la Jefatura Superior de Policía de Murcia, sin tener hasta el momento contestación a nuestras peticiones". "De la misma manera se ha solicitado la ampliación de plantilla y una plantilla fija para el CATE de Cartagena", destacan. Otros miembros del cuerpo apuntan que, si estas personas no reciben ningún tipo de ayuda al llegar a un país extranjero, "tendrán que buscarse la vida de alguna manera" para poder sobrevivir. "Aunque sea delinquiendo", consideran, para dejar claro que "no es una cuestión de racismo", sino que "si alguien no tiene nada, y necesita comer, en su desesperación, tendrá que ver cómo lo hace". Crecen las colas del hambre y los robos por necesidad Todos los que han sido rescatados o interceptados en su llegada a España -pasan primero por un examen y atención de una oenegé, generalmente Cruz Roja. Cuando se recuperan de la deshidratación y el frío de más de 48 horas de travesía, pasan ante los agentes de Extranjería de la Policía, que les darán un número de identidad y les harán las primeras preguntas: quiénes son, de dónde vienen, dónde van, qué vulnerabilidades sufren (ancianos, enfermos, menores, mujeres) … y si precisan protección. Muchos piden asilo, algo que no es fácil de conseguir. Trámites burocráticos Se concede el refugio a aquellos extranjeros que acreditan estar en riesgo de muerte si vuelven a su país, o en peligro de trato inhumano, persecución y cárcel por motivos políticos o religiosos, por raza u orientación sexual. El extranjero pendiente de concesión de asilo puede circular libremente por España. Pero, imposibilitado de ganarse la vida en condiciones normales, no tendrá un domicilio fijo o no se lo dirá a las autoridades. Su última dirección conocida será el Centro de Estancia Temporal en el que fue acogido. O sea, será muy difícil notificarle la expulsión. Una vez notificada la negativa, el proceso se acelera: el Ministerio del Interior tiene dos semanas para acordar la expulsión del extranjero que entró de forma irregular y no es asilado. Y si le convoca para un vuelo de repatriación, este ha de despegar en como máximo 72 horas, o la convocatoria dejará de tener validez.