La oleada de pateras que ha llegado a la Región desde el pasado miércoles (con más de 440 migrantes) ha desbordado a la Delegación del Gobierno en Murcia, que en las últimas horas ha ordenado el traslado de amplios grupos de inmigrantes a las calles de Murcia, Cartagena y Lorca. Explica Adrián Rodríguez, secretario general del SUP en la Región de Murcia, que los inmigrantes, cuando llegan en patera a la costa murciana, han cometido una infracción administrativa al cruzar una frontera infringiendo la Ley de Extranjería, por lo que se incoa el correspondiente expediente de expulsión o asilo, y se les interna en el CATE (con un límite máximo de retención de 72 horas) y cuando finalizan las diligencias, "nosotros tenemos la obligación de que cuando se acaban todas las actuaciones policiales tenemos que abrir la puerta a ese señor, si hay una ONG que se haga cargo se lo lleva, y si no, ahí acaba nuestra responsabilidad".

Según fuentes de este sindicato, en los últimos días la Policía Nacional, por indicación de la Delegación del Gobierno, ha soltado a estos inmigrantes por la estación de autobuses y de Renfe de Cartagena, por la estación de San Andrés en Murcia, y también ha habido un traslado de unas 40 personas a Lorca. Según ha podido saber esta Redacción, muchas de estas personas no están siendo atendidas por ninguna ONG y deambulan por las inmediaciones del casco urbano de estas tres ciudades. En este sentido, el secretario general del SUP señala que "las ONG están desbordadas según me comentan; tienen los pisos de acogida llenos, las residencias llenas, y sólo se están haciendo cargo de los casos más vulnerables: los menores no acompañados y las familias con bebés, e incluso con ellos tienen problemas para ubicarlos".

Denuncia el sindicato SUP que esta problema se viene repitiendo en los últimos 10 años y culpa a la Delegación del Gobierno y a la Dirección General de Policía Nacional de falta de previsión y organización. "El problema que teníamos antes es que no teníamos CATE, una infraestructura para acoger a estas personas de manera temporal, a la espera de que las ONG o los CIE (por mandato judicial) los recogiesen y se hiciesen cargo de ellos, pero ahora que lo tenemos, ese CATE necesita una atención, medios humanos y materiales", sostiene Adrián Rodríguez, que añade que la Comisaría de Cartagena no puede asumir sola el fenómeno de la inmigración ilegal y la llegada de pateras y que faltan efectivos.

El representate del SUP también critica que no exista a día de hoy un protocolo de actuación para el CATE, y sólo un protocolo humanitario, "pero si no son los policías nacionales los que se preocupan por que un bebe tenga un biberón, leche en polvo o unos pañales nadie se preocupa". Rodríguez sentencia que "necesitamos más medios humanos y un protocolo de verdad, de trabajo y coordinación para el CATE de Cartagena". La falta de ese protocolo ha provocado que nadie supiera que entre los inmigrantes que llegaron a Murcia había una persona con tuberculosis. "Venía medicado, con control, sin peligro de contagio, pero nadie lo sabía, por la ausencia de un protocolo que establezca, por ejemplo, que un intérprete se entreviste con esa persona y les pregunte por esto o por lo otro".