Casi medio millar de personas (445, según las últimas cifras oficiales) han llegado en patera al litoral de la Región en lo que va de semana, confirma la Delegación del Gobierno en Murcia. En algunos casos, los viajeros lograban tocar tierra sin ser interceptados en alta mar y echaban a correr. Vecinos alertaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que habían visto a inmigrantes vagando por distintas poblaciones de Cartagena, como Los Belones. Este sábado, otros paisanos fotografían a migrantes por Tentegorra y aseguraban que "campan a sus anchas" tras desembarcar, algo que vinculan a que en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), según indican fuentes policiales, no cabe más gente: el lugar tiene capacidad para 440 personas, menos de las que han ido llegando estos días.

En la Policía Nacional, cuerpo que tiene en exclusiva las competencias en Extranjería, están desbordados. Con el goteo de barcazas, el cuerpo se ha visto obligado a tirar de refuerzos y pedir a personas que estaban librando que fuesen a trabajar. Representantes de asociaciones de miembros tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil (que también se deja la piel, al interceptar a los migrantes en alta mar o cuando tocan tierra) insisten en que hay "falta de medios y de agentes" y critican el silencio del Ministerio del Interior.

Desde la Delegación del Gobierno dijeron que "el CATE no es un centro de internamiento" y que los migrantes "están allí solo el tiempo mínino imprescindible para realizar los trámites derivados de su entrada irregular en España: luego pasan a las oenegés a través del sistema nacional de acogida". "Por tanto, no es que el CATE esté desbordado", consideraron.

En el CATE, no obstante, estas personas solo pueden estar retenidas un máximo de 72 horas. A partir de entonces, tienen la opción de moverse libremente, dado que no han cometido delito alguno: solo han entrado de manera irregular a la Comunidad.

A todos los inmigrantes que llegan a la Región en patera, y son interceptados, se les da la posibilidad de apuntarse al programa de acogida que tiene Migraciones. La mayoría de ellos acepta esta opción: cuando no había CATE y estaban en Escombreras, eran recogidos ahí por autobuses y luego repartidos por recursos de diferentes organizaciones humanitarias, tanto de la Región como de otras comunidades. Cuando las fronteras con Argelia no están abiertas, como ahora, ese país no acepta la devolución y los extranjeros quedan libres.

El pasado viernes, el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo (Vox), vinculó inmigración con yihadismo al decir que "en estos momentos de especial tensión internacional no podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados".

Según Antelo, "nos jugamos nuestra seguridad. Una nación sin protección en sus fronteras se encamina hacia el colapso". El vicepresidente de López Miras acusó al Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez, de "complicidad con las mafias".