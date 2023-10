Tres personas han sido detenidas en la última oleada de pateras de estos días acusadas de tráfico de seres humanos, al tratarse, presuntamente, de pateristas, indican fuentes policiales y confirma la Delegación del Gobierno en Murcia.

Los pateristas tienen sus trucos para tratar de pasar desapercibidos y simular ser víctimas, personas vulnerables que se la juegan en alta mar, cuando en realidad son miembros de una organización mafiosa que pone en peligro a las personas.

Según explican integrantes de la Policía Nacional, durante la travesía desde África tienen presente que han de ocultar su rostro para evitar su identificación por medios aéreos; en el momento en que ven que la barca pueden ser interceptada, se cambian de ropa y de lugar dentro de la embarcación. El fin: mezclarse entre los demás.

La Policía sabe cómo detectar a los auténticos pateristas: vienen a España varias veces. Cuando llegan, se les registra y resulta que al poco vuelven a interceptarlos en otra barca.

A todos los migrantes que llegan a la Región en patera, y son interceptados, se les da la posibilidad de apuntarse al programa de acogida que tiene Migraciones. La mayoría de ellos acepta esta opción: cuando no había CATE y estaban en Escombreras, eran recogidos ahí por autobuses y luego repartidos por recursos de diferentes organizaciones humanitarias, tanto de la Región como de otras comunidades. Cuando las fronteras con Argelia no están abiertas, como ahora, ese país no acepta la devolución y los extranjeros quedan libres.