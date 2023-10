El último censo del Colegio de Veterinarios contabiliza que en la Región de Murcia existen 272.256 animales de compañía, una cifra que sólo recoge a aquellos que están debidamente registrados y tienen su microchip. Según estiman fuentes de esta institución, la cifra real puede ser el doble, por lo que el número de perros, gatos y hurones (los únicos animales inscritos y que tienen la obligación de tener un registro individual) puede alcanzar el medio millón.

Esto significa que hay más de 200.000 animales de compañía en la Región sin el debido microchip identificativo, por lo que sus dueños se arriesgan a sanciones que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros, según el régimen sancionador de la nueva ley de Bienestar Animal, que entró en vigor el pasado viernes. Del total de animales censados, la inmensa mayoría, 236.951, son perros, de los cuales 12.582 pertenecen a una raza potencialmente peligrosa.

En cuanto a los gatos, hay censados sólo 33.690, un número que no refleja la realidad y que esconde a un gran número de propietarios de gatos que no los tienen registrados. Aquí, la presidenta del Colegio se pregunta, con cierta ironía, cuánta policía hay controlando este tema.

En cuanto a la posibilidad de que sean los propios veterinarios los que detecten esta carencia, Teresa López recuerda que no son autoridad competente y no pueden denunciar. «Ahí tenemos una dicotomía, si viene alguien con un animal que no está microchipado para que lo vacunen de rabia, una zoonosis que te puede matar, ¿qué hago?, ¿no lo vacuno?; si no lo vacuno estoy incumpliendo la ley general de sanidad y si lo hago la ley de identificación», señala la presidenta de los veterinarios.

Sobre la identificación, López destaca que algunos dueños prefieren colocar a sus perros una chapa, algo que no aconsejan desde el Colegio, por lo que han triplicado los precios de la colocación de la chapa (150 euros) para disuadir a los propietarios y encauzarlos hacia el microchip, que tiene un precio de unos 30 euros.

Desde el Colegio de Veterinarios no entienden cómo todavía hoy hay tantos animales sin identificar. Recuerda la presidenta el caso del perro potencialmente peligroso que atacó a una niña de 23 meses en Ceutí en junio de 2021. «Ese perro no llevaba microchip», destaca López.

No gusta la nueva ley

Las clínicas veterinarias de la Región han recibido en los últimos días una avalancha de consultas por parte de los propietarios de animales de compañía, que están llenos de preguntas y dudas relacionadas con la nueva ley de Bienestar Animal. Sin embargo, los veterinarios no pueden satisfacer sus demandas de información porque la nueva legislación está llena de vaguedades y de cuestiones pendientes de un futuro desarrollo reglamentario. Así lo asegura la presidenta del Colegio de Veterinarios de Murcia, que admite que esta ley nacional no le gusta, sobre todo porque no ha tenido en cuenta las indicaciones que presentaron estos profesionales.

Entre esas reclamaciones que se han realizado, López destaca «el tema de la figura del veterinario como máximo responsable del bienestar de los animales; es la única titulación universitaria reconocida por el real decreto que ordena las profesiones sanitarias ». Sostiene que en la ley esta figura aparece de una forma muy «ambigua» e incluye otras como la del ‘etólogo’, una labor, indica, que no está respaldada por ninguna formación universitaria y que «no existe en España».

La legislación tampoco aclara, por ejemplo, quién dará los cursos formativos obligatorios. Según la nueva ley de Bienestar Animal, los propietarios de animales de compañía tienen que hacer un curso, que será gratuito, sobre la tenencia responsable, «pero no tenemos ni idea de cómo va a ser ese curso, ni los temas que va a tocar, ni quién lo va a dar, ni sabemos quién pagará a los que den esa formación». Por no saber, la presidenta del Colegio de Veterinarios no sabe si ella, con 5 años de carrera, 37 años de experiencia y con animales de compañía desde los 18 años, tendrá que hacer el curso. «A lo mejor tiene que venir un ‘etólogo’ a explicarme cómo se cuida a un animal», señala con cierta sorna la presidenta de los veterinarios murcianos.

Otra de las cuestiones que no comparte López Hernández tiene que ver con la no inclusión de algunos animales, como los perros de caza. Aquí se pregunta si los dueños de un Pointer, un perro de caza, tienen que cumplir la ley si el dueño no es cazador; y tenemos el caso contrario: un perro que no es de caza pero que es empleado como tal, «¿debe cumplirla? No lo sabemos».

El seguro de responsabilidad civil, a la espera de que llegue el reglamento

Otra novedad que trae la nueva ley de Bienestar Animal es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, pero el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acaba de anunciar que este precepto no será obligatorio de momento, hasta que se desarrolle convenientemente la regulación.

Explica Rocío Arregui , abogada y profesora asociada de la Universidad de Murcia cuya tesis versó sobre el delito de maltrato animal y las leyes de protección animal, que anteriormente esta obligación solo recaía en los dueños de perros potencialmente peligrosos. «Pero si tu perro no tenía esta clasificación se entendía que no hacía falta seguro, aunque lo habitual es que en las pólizas de los seguros de vivienda estuviese incluido». Ahora ese seguro se extiende a todas las razas, pero solo para los perros.

Sobre el curso de formación para la tenencia de animales, la abogada advierte que lo tendrán que hacer los titulares. «Podemos tener una familia de cinco miembros donde uno es el titular y los otros no; el que está obligado es el titular».

Arregui aclara que a partir del pasado viernes entra en vigor la ley, pero los contenidos de las dos obligaciones (curso y seguro) «todavía están en blanco porque no tenemos el reglamento». Aunque teóricamente ya se podría empezar a sancionar, la letrada entiende que habrá «un periodo de transición» para dar tiempo no sólo a tomar contacto con las novedades legislativas, sino también a que muchos dueños de perros inicien el proceso de registro e identificación de su animal.

Sobre los seguros de hogar que incluyen a los animales, Arrigues indica que se puede dar la circunstancia de que el tomador de ese seguro no coincida con el titular del animal. En este sentido, cree que algunas aseguradoras podrían optar por emitir un nuevo seguro independiente para el titular.