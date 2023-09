Víctor Marín, consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, ha renocado su cargo en pleno conflicto con las empresas concesionarias del transporte escolar, que mantiene sin autobús a 6.000 alumnos de los colegios e institutos de la Región. El responsable de Educación no ha dado fecha para el restablecimiento del servicio, que se inició hace una semana, cuando arrancó el curso escolar, aunque en su primera comparecencia tras la toma de posesión aseguró que está realizando gestiones con empresas que no se habían dedicado antes a esta actividad. Marín rechaza la propuesta que ha formulado Podemos para poner en marcha las rutas que continúan desiertas «mediante una orden de ejecución forzosa» y apunta que no la considera viable.

López Miras pone sus primeros deberes a Luis Alberto Marín: los presupuestos Víctor Marín es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Pese a los conflictos a los que debe hacer frente en el inicio del curso, su experiencia como profesor de Geografía e Historia en la Enseñanza Secundaria resulta especialmente valorada por algunos sindicatos, que agradecen sus innovaciones en la gestión, como el adelanto de la adjudicación de las plazas de los docentes interinos al mes de julio, ya que agiliza la cobertura de las vacantes e impide que muchos alumnos tengan que volver a clase sin un profesor asignado. El responsable de Educación y Empleo ha destacado entre sus principales objetivos «trabajar intensamente para reducir el abandono escolar temprano» y la tasa de desempleo juvenil. Recuerda que «es una de las prioridades» establecidas por el presidente del Gobierno regional para los próximos cuatro años» y defiende que «la formación es la herramienta que garantiza a igualdad de oportunidades para todo el alumnado». También se propone «seguir enriqueciendo la Formación Profesional», de la que dice que aporta mayores posibilidades para el empleo. Como consejero de Empleo apunta que la mejor manera de ayudar a encontrar trabajo es la formación y la cualificación.