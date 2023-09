Después de muchas semanas escuchando a Fernando López Miras decir que gobernaría en solitario en la Región de Murcia, el viernes llegó la sorpresa. PP y Vox comunicaron que habían llegado a un acuerdo de gobernabilidad para evitar la que habría sido la tercera cita en las urnas para los murcianos en menos de tres meses -algo que habría tenido un elevado coste económico-. Al presidente en funciones casi le pilla el toro, si se tiene en cuenta que el plazo para la investidura expira el próximo jueves.

Sin embargo, si alguien precipitó que se llegara a este acuerdo in extremis, ese fue Alberto Núñez Feijóo. Como ya adelantó este diario, Vox exigió entrar en el gobierno regional a cambio de apoyar al gallego en su investidura. Además, aunque López Miras estaba dispuesto a ir de nuevo a elecciones si los de Abascal no cedían -el acuerdo debía cerrarse antes del 7 de septiembre para evitarlas-, el líder del PP nacional no confiaba en el buen resultado de las urnas.

Precisamente, fue Alberto Núñez Feijóo quien 'instó' al candidato murciano a dejar que José Ángel Antelo y compañía entrara en el Ejecutivo. No se trataba solo de que el caso de la Región, la única comunidad que seguía con el gobierno en el aire, entrara en las conversaciones de los líderes nacionales para asegurarse el apoyo de Vox en la investidura de Feijóo. Se trataba también de que este veía a su formación 'desgastada' por la situación de debilidad en la que quedaría el PP.

Su estrategia de investidura

Nadie en la cúpula del partido confiaba en que unos nuevos comicios cambiaran la situación, es decir, no esperaban que las papeletas les dieran ahora esa mayoría absoluta que López Miras no alcanzó por dos escaños. El líder nacional entendía que el electorado no tenía el ánimo como para volver a votar, no era el momento. Además, tampoco beneficiaba a su estrategia para su propia investidura, dado que el candidato a presidente del Gobierno de España ha utilizado en numerosas ocasiones el argumento de que Pedro Sánchez prefiere repetir las elecciones a dejar que gobierne el partido más votado.

A ello se suma que Vox seguía metiendo presión: sin sillones en la Comunidad los populares no contarían con sus votos para evitar el tan citado 'sanchismo'. El partido de Abascal nunca se ha bajado de la burra y siempre ha sostenido que su formación obtuvo más del 18% del voto en las autonómicas, un porcentaje con el que argumentaban que debían tener presencia en el Ejecutivo regional (aunque su abstención hubiese permitido la gobernabilidad del PP). No iban a ceder.

Y tras esas conversaciones entre el presidente en funciones y la cúpula nacional, llegó la sorpresa el viernes a última hora: un acuerdo para un gobierno de coalición de PP y Vox en la Región de Murcia, justo el mismo día en el que los de Abascal sumaron sus votos a PSOE y Podemos en la Diputación Provincial para tumbar la prórroga de la moratoria urbanística para el Mar Menor decretada por el Gobierno del PP.

Dicho acuerdo quedó sellado este sábado con un encuentro privado entre López Miras y Antelo en el hotel Nelva, del que trascendió una foto. La conversación duró lo mismo que se tarda en tomar un café e intercambiaron impresiones sobre las necesidades de la Comunidad.

Tras cerrar el acuerdo ayer para garantizar la gobernabilidad y evitar una repetición electoral, intercambio de impresiones, con @JA_Antelo, esta mañana con un café.



La defensa de los intereses de la Región de Murcia, siempre por delante. pic.twitter.com/UOVcLFlGpQ — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 2 de septiembre de 2023

Los detalles del acuerdo PP-Vox

Vox entra a formar parte del gobierno con dos consejerías, la de Fomento -con competencias como la vivienda, la elección del presidente del Autoridad Portuaria o la gestión de parte de los fondos europeos- y la de Seguridad, Interior y Emergencias -con rango de vicepresidencia-. Será José Ángel Antelo quien ocupe esta última cartera, como adelantó La Opinión. Asumirá funciones englobadas ahora mismo en una Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, como la gestión del servicio de Protección Civil o la coordinación de las policías locales.

Aun así, las competencias de Interior son del Estado y, curiosamente, Fomento fue la que elaboró el decreto de la moratoria urbanística que Vox tumbó el viernes. Querían también Agricultura y Medio Ambiente, aunque quedaron fuera del acuerdo. Asimismo, Vox propondrá al presidente del Consejo de la Transparencia, que añadirá a sus funciones la de Defensor del Pueblo murciano.

Ahora queda por delante el acuerdo programático. Vox tiene intención de poner sobre la mesa, como ha dicho en otras ocasiones, una posible modificación de la Ley del Mar Menor o revisar las subvenciones a los sindicatos y agentes sociales para recortar gastos.

El presidente murciano lo ha dicho por activa y por pasiva: quería gobernar en solitario, ya tenía la experiencia de haberlo hecho con Ciudadanos y "las coaliciones son un engaño", llegó a expresar. Además, insistía en que la situación de la Región no tenía que compararse necesariamente con la de Aragón o Extremadura, dado que sus resultados en las autonómicas fueron mejores, a solo dos escaños de la mayoría absoluta.

Quería que Vox le apoyara sin condiciones con este argumento, pero la resistencia (e insistencia desde Madrid) de la formación de Abascal ha hecho que López Miras haya cedido. Además, hay que subrayar que con un PP tan débil, en general, ir de nuevo a unos comicios no garantizaría mejorar el resultado.

Ronda de contactos este lunes