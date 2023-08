El nuevo decreto ley aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno que prorroga la moratoria urbanística en el Mar Menor no afectará finalmente a la segunda fase del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos. Este proyecto urbanístico estaba bloqueado desde 2020 por el veto a los nuevos desarrollos en los municipios ribereños que trajo la Ley de la laguna salada. El Ayuntamiento de Cartagena ha defendido hasta ahora que dicha parcela, ubicada junto a la autovía de La Manga, no está dentro de la cuenca del Mar Menor, por lo que no tendría efectos dañinos sobre el ecosistema.

Fuentes consultadas por esta redacción han confirmado que dicho proyecto queda ahora desbloqueado tras la aprobación del decreto, que deberá ser convalidado en la Asamblea Regional en un plazo de 30 días. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, había indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por este plan y por la promoción de 700 nuevas viviendas en el Plan Parcial Los Belones-Este de Cartagena, que se mantedría la misma superficie afectada que hasta ahora. Este último proyecto, según dichas fuentes, sí continuaría afectado por el parón urbanístico. Su construcción dependerá de que la Comunidad termine el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. La parcela se ubica sobre un suelo urbano consolidado y cuyo desarrollo permitirá el ensanche del casco urbano de la diputación, algo que se contempla como una excepción dentro de la nueva moratoria. A su vez, ahora la norma tampoco recoge que para este tipo de casos sea necesario tener el proyecto de urbanización aprobado, algo que no pasaba con Los Belones. Sin embargo, su ubicación dentro de la cuenca sí impediría su continuación por el momento. Estos cambios responden a la necesidad de mejorar una redacción del artículo 16 de la Ley del Mar Menor que era "confusa", tal y como advirtió el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en una consulta del Ayuntamiento de Cartagena sobre qué proyectos se encontraban afectados dentro de su término. Esto dio lugar a interpretaciones distintas que conllevaron un bloqueo de proyectos como el de Las Dunas de Cabo de Palos. La segunda fase de este centro comercial, conocida como CP2, sí podrá librarse del veto urbanístico al ser una ampliación del casco urbano, permitido por la Ley. A esto hay que sumar que la propia alcaldesa Noelia Arroyo señaló el pasado martes que "no tiene sentido tener el proyecto retenido porque no tiene ningún impacto sobre el Mar Menor ni está en su cuenca vertiente». Esta redacción ha consultado a la Comunidad el estado final en el que quedarían ambos proyectos sin que de momento haya obtenido respuesta. El Ayuntamiento de Cartagena, por su parte, indica que estudiará con los técnicos el alcance del nuevo decreto para lograr el desbloqueo definitivo de este proyecto. Esta nueva norma contempla una redefinición de las zonas donde está prohibido construir. Pasarán a estar georreferenciadas, según ha indicado el consejero Ortuño esta mañana. El Gobierno ha querido despejar dudas jurídicas con una mejor definición de qué proyectos están paralizados en función de la fase de tramitación en la que estaban cuando se aprobó la Ley del Mar Menor. En un comunicado, la Comunidad indica que "el nuevo texto legal clarifica dudas interpretativas que han motivado la necesidad de que se pronuncie el Consejo Jurídico". Se refiere a la consulta que tuvo que realizar el Ayuntamiento de Cartagena la pasada legislatura para certificar que proyectos residenciales como Novo Carthago, El Vivero y La Loma de Mar de Cristal estaban realmente afectados por la moratoria. Ahora, estos macroproyectos estarán bloqueados. Pese a la moratoria, la alcaldesa de Cartagena aseguró el martes que el Ayuntamiento tiene "herramientas legales" para paralizar estas grandes urbanizaciones o suspender licencias si hubiera decaído la moratoria este jueves. Estas declaraciones no casaban con las afirmaciones tanto del portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea, Joaquín Segado, como del consejero Ortuño, que afirmaron que, de haberse aprobado la propuesta del PSOE, el Mar Menor hubiera quedado "automáticamente desprotegido". Respecto a esto, el portavoz ha querido quitarle hierro esta mañana asegurando que "son cuestiones distintas".