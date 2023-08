El 17 de agosto se constituyen las Cortes Generales formadas con los diputados y senadores elegidos democráticamente el pasado 23 de julio y este jueves los parlamentarios murcianos han recogido sus credenciales, que tendrán que presentar en las cámaras antes del 17.

Excepto Francisco Lucas y Lourdes Méndez, números uno al Congreso por el PSOE y Vox, todos han acudido conscientes de la gran incertidumbre que existe ante la formación del futuro Gobierno, ya que el único Ejecutivo que parece posible necesita del beneplácito del partido secesionista de Carles Puigdemont.

"La situación es muy incierta por esta deriva en la que nos ha metido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero esperemos que se resuelva de una forma favorable. Desde luego, a nosotros no nos queda otra que seguir abogando para que gobierne la lista más votada, que es la que encabeza Núñez Feijóo, y no la de Sánchez, perdedor de las elecciones aunque no lo haya reconocido", ha declarado el diputado electo del Partido Popular Luis Alberto Marín.

"Sánchez solo puede gobernar con una amagama de partidos independentistas que no apuesta por la unidad nacional" Luis Alberto Marín - Diputado electo PP

Subraya que el jefe del Ejecutivo socialista "solo puede gobernar mediante una amalgama de partidos independentistas y secesionistas que no apuesta por la unidad nacional, sino justamente por todo lo contrario". Por eso, minutos antes de recoger su credencial, ha hecho un llamamiento "para que impere la cordura y Feijóo consiga los apoyos necesarios para dotar a este país de la estabilidad y de la serenidad que necesita".

Muy contenta ha acudido Inmaculada Sánchez, senadora electa del Partido Socialista, para quien hoy se materializan "los buenos resultados del PSOE en las generales", que le consolidan como segunda fuerza y le "arrebatan" el escaño en el Senado "a la ultraderecha" de Vox. "Vamos a defender los intereses de los murcianos, del medio ambiente, del Mar Menor, de las mujeres, de los trabajadores y de las políticas públicas" como son la subida de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional o las políticas de conciliación, ha explicado.

"Esperamos que haya pronto nuevas elecciones en las que una mayoría social imponga un criterio para la continiudad de España como nación" Joaquín Robles - Diputado electo de Vox

Por parte de Vox, estuvo presente el número 2 de la lista al Congreso, Joaquín Robles, a quien se le antoja "problemática" la nueva legislatura porque "el Gobierno va a ser doblemente Frankenstein, con aliados enemigos de España". Desde la formación de Santiago Abascal, que se llevó un duro golpe en los comicios a perder 19 escaños, esperan que el nuevo mandato "sea breve y corto" para que se puedan celebrar "nuevas elecciones en las que una mayoría social imponga un criterio para la continuidad de España como nación".

El único diputado electo de Sumar, Javier Sánchez Serna, reconoce que el escenario es "muy ajustado" pero se muestra optimista con que haya "votos suficientes para revalidar un Gobierno de coalición progresista". En este sentido, adelanta que retomarán tras unos días de descanso unas negociaciones que confía en que lleguen "a buen puerto". Descarta que Feijóo pueda sumar una mayoría con Vox, mientras que "sí que hay una mayoría plurinacional y progresista que quiere avanzar en la construcción de un modelo más federal para España".

Serna ha aprovechado para desmentir una posible escisión en el Grupo Parlamentario Sumar, como han publicado algunos medios, si bien ha señalado que Podemos luchará por mantener una "autonomía política" y "voz propia" dentro del movimiento.

Marín y Lucas dejarán de ser diputados regionales el lunes Los diputados regionales Luis Alberto Marín, del Partido Popular, y Francisco Lucas, del Partido Socialista, son también diputados electos al Congreso de los Diputados por Murcia. Sin embargo, es incompatible ostentar los dos cargos al mismo tiempo, por lo que antes del 17 de agosto, fecha en la que se constituyen las Cortes Generales, ambos deberán entregar sus actas de parlamentarios en la Asamblea Regional. Según han confirmado hoy PP y PSOE, Marín y Lucas llevarán a cabo esta gestión el próximo lunes, 7 de agosto.

Continúa el tira y afloja entre PP y Vox en la Región

No solo hay incertidumbre nacional, sino que la Región de Murcia lleva ya más de dos meses sin Gobierno y con una repetición electoral a la vista. Marín, del PP, ha insistido en que su formación tiene la "mano tendida" pero responsabiliza a Vox de no querer llegar a un acuerdo por haber "puesto encima de la mesa imposiciones que no se corresponden con su porcentaje de votos obtenido". De esta forma, ha deseado que los de Abascal "no nos aboquen a una repetición electoral" porque "los murcianos no ese merecen ser convocados por tercera vez a unas elecciones en seis meses".

Como era de esperar, Robles, de Vox, cree que el acuerdo "depende del PP" y ha insistido en que "no puede ser que imponga su criterio" antes de sentarse con ellos para negociar. Ante una repetición electoral, advierte: "La fuerza de Vox es grande en Murcia y se van a llevar una sorpresa importante porque Vox va a mejorar". Asimismo, considera que para el PP es "prioritario hacer desaparecer a Vox antes que ofrecer un Gobierno para la mayoría de los murcianos".

"Que Vox esté dentro del Gobierno da igual porque el PP ya ha asumido sus postulados" Inmaculada Sánchez - Senadora electa del PSOE

La senadora electa socialista Inmaculada Sánchez ha dicho que "el bloqueo político de la Región tiene dos responsables: PP y Vox". Además, se ha mostrado sorprendida por el hecho de que "no se ponen de acuerdo cuando ya venían gobernando". Para ella, "que Vox esté dentro del Gobierno da igual porque el PP ya ha asumido los postulados de Vox". Al Partido Socialista, mientras tanto, le corresponde "construir una alternativa que crezca para ser mayoritaria y poder gobernar".

El diputado de Sumar Javier Sánchez Serna se encuentra, ha dicho, "a espera de que PP y Vox dejen de pelearse por los sillones para ponerse de acuerdo". Cree que "tienen muchas cosas en común", como son "perdonar impuestos a los ricos, sus nulas políticas sociales o la desprotección del Mar Menor". Pese a todo, ha dicho que en su formación están "preparados para unas nuevas elecciones", ya que estas darían una "nueva oportunidad a las fuerzas progresistas".