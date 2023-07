En el clavo. Si la negociación entre el PP y Vox para investir al candidato popular fracasa, como parece que ocurrirá si Fernando López Miras insiste en no gobernar con los de Abascal durante los próximos cuatro años, la investidura fallida tendrá lugar el mismo día que el presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, se vean las caras.

Encaja a la perfección en la estrategia electoral de los populares, en la que «Murcia es la clave», como ya adelantó La Opinión la semana pasada. Fuentes de Génova reconocieron que piensan «llegar a la gresca con Vox al 23J, con Fernando López Miras investido gratis o con Vox votando con la izquierda».

Es previsible que Sánchez le eche en cara a Feijóo durante el debate en Atresmedia sus pactos con Vox. La respuesta será el caso murciano, en donde el PP se mantiene firme en su pretensión de gobernar en solitario al haberse quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y haber obtenido más diputados que toda la izquierda junta.

Aunque ese es el final previsible en el día 10, antes habrá que dar otros pasos.

Todo comienza el jueves

La Junta de Portavoces fijaba ayer las fechas del debate de investidura los días 6 y 7 de junio, con posibilidad de que sea necesaria una jornada más, la del día 10.

De esta forma, el jueves al mediodía tendrá lugar la primera sesión, en la que el aspirante a presidente del Gobierno autonómico expondrá su programa de Gobierno (sin límite de tiempo) y solicitará la confianza de la Cámara.

Al día siguiente comienza la campaña electoral de las generales del 23 de julio. A partir de las 9.30 de la mañana, intervendrán los representantes de los cuatro grupos parlamentarios (con un tiempo máximo de 30 minutos cada uno de ellos). López Miras podrá contestar por un tiempo máximo de 90 minutos y, seguidamente, se procederá al turno de fijación de posiciones por parte de los grupos, por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. El debate lo cerrará el candidato con una intervención final por un tiempo que no podrá superar los 20 minutos. Después, tendrá lugar la votación, en la que Miras deberá reunir los 23 votos positivos que requiere la mayoría absoluta del Hemiciclo murciano.

López Miras explicará el jueves, a partir del mediodía, su programa de Gobierno sin límite de tiempo

Solo la alcanzará si convence estos días a Vox para que vote a su favor, algo que ni se plantea el presidente provincial de esta formación, José Ángel Antelo.

Cabe recordar que, tras la primera votación perdida, comienza a contar el tiempo y, si no se proclama un presidente en los dos meses siguientes, se convocarán elecciones autonómicas por defecto. Es decir, deberá ser investido un candidato antes del 7 de septiembre.

Tras la votación del viernes, deberán transcurrir 48 horas para un segundo intento, por lo que el lunes tendría lugar la tercera jornada de la sesión de investidura. En este caso, Miras necesitaría de una mayoría simple, que alcanzaría esta vez si Vox se abstuviera. No sería necesario su voto positivo. También en este punto Vox insiste en «no regalar» sus votos y, precisamente, la baza de Feijóo para su campaña pasa por mostrar a los españoles cómo los de Abascal niegan un gobierno del centroderecha en la Región, votando en bloque con PSOE y Podemos.

Y esa noche Feijóo lo tiene fácil para ponerlo de manifiesto ante los millones de espectadores del cara a cara entre los líderes de los principales partidos con opciones de gobernar.

FECHAS 6 de julio. Primera sesión del debate de investidura. López Miras expondrá su programa de Gobierno. 7 de julio. Turnos de intervención de los portavoces de los grupos, réplica del candidato y primera votación, que requiere de mayoría absoluta. 10 de julio. Si fracasa la primera votación, se vuelve a intentar, pero ahora solo será necesaria una mayoría simple. Esa noche se celebrará el único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Negociación con Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, insistió ayer en que la mesa de negociación que se abre hoy con Vox tiene como objetivo «alcanzar un acuerdo programático», dejando fuera la posibilidad de que los de Abascal entren en el Gobierno.

Segado adelantó que será el propio Miras el que encabece el equipo negociador del PP. La conversación, por cuestiones de agenda del presidente regional en funciones, no se pudo iniciar ayer. Vox, por su parte, recibía ayer una llamada del PP para citarse esta misma tarde. No obstante, consideran que el PP no tiene ninguna intención en que fragüen las negociaciones, ya que han esperado hasta el martes para comenzar a hablar sobre una investidura que se vota el viernes.

Joaquín Segado subrayó que el escenario de una segunda votación fallida para el PP «solo se puede dar si Vox suma sus votos al PSOE y Podemos», dando lugar a una «alianza antinatura». «Confío en que todo el mundo sepa interpretar bien lo que votó esta Región: un Gobierno de centroderecha encarnado por el presidente regional, Fernando López Miras», dijo.

Vox cree que si el PP quisiera llegar a acuerdos con ellos no habría esperado hasta hoy para sentarse

Desde Vox, Rubén Martínez Alpañez afirmó que será su número uno, José Ángel Antelo, quien se siente con López Miras para llegar a un pacto, al tiempo que lamentó que «no tenemos acuerdo en la Región de Murcia por interés electoral de Feijóo, por estrategia del PP». Criticó, además, que el PP establezca que el punto de referencia en estas negociaciones sea su programa electoral, cuando «es un copia y pega del de 2019, lo que pone de manifiesto sus incumplimientos en la legislatura anterior», agregó.

Martínez Alpañez aseveró que todos los puntos que se pongan encima de la mesa de negociación son importantes para Vox, poniendo como ejemplo temas económicos (deuda pública, cuentas intervenidas, etc), sobre recursos hídricos o sobre educación. Si bien es cierto que la formación de Abascal ha estado reclamando en las negociaciones en otras comunidades carteras o políticas que, principalmente, están relacionados con el sector primario (mundo rural), familia y reducción de gasto político.

Para la izquierda comienza la "primera representación de esta comedia"

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró ayer, tras asistir a la Junta de Portavoces, que «está claro que el PP y Vox tienen un pacto para gobernar en la Región» y que «lo único que están haciendo es un paripé para conseguir votos en las próximas elecciones generales».

«Solo están haciendo un teatrillo y escenificando en función de las necesidades que ellos consideran para conseguir más votos, pero tenemos claro que ya hay un acuerdo entre las dos derechas de esta Región para gobernar, como estamos viendo en el resto de comunidades autónomas», señaló.

Fernández indicó que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene nada que objetar a las fechas aprobadas para la celebración del debate de investidura, que serán los días 6 y 7 de julio, y en caso de que sea necesaria una segunda votación, el 10 de julio.

Podemos achaca el "teatrillo" a que el PP está sufriendo en las últimas encuestas por sus pactos con Vox

En la misma línea se manifestó María Marín, portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea: «En la Región de Murcia la estrategia va a ser disimular y retrasar el acuerdo que sin duda se va a dar hasta después de las elecciones generales del 23 de julio». Para ella, ayer se conoció la fecha de la «primera representación de esta comedia», en referencia al debate de investidura, del que vaticina que Miras no saldrá bien parado.

Considera que este «teatrillo» se explica porque el PP está sufriendo por sus pactos con Vox en las últimas encuestas conocidas.