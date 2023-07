Antes de ayer era Vox el que avisaba al PP de que no se hiciera ilusiones en la Región de Murcia con alcanzar un pacto como el de Baleares, en donde los populares gobernarán en solitario. Ahora, sin embargo, es el turno del PP de recordarle a Vox que el acuerdo firmado ayer en Extremadura para gobernar en coalición no lo verán los murcianos. Es más, la postura del presidente regional en funciones de no ceder ante Vox ni una sola consejería está llamada a convertirse en baza del PP nacional de cara a las elecciones generales. «En la campaña electoral la clave es Murcia. Vamos a la gresca con Vox si es necesario y llegaremos al 23J con Fernando López Miras investido gratis o con Vox votando con la izquierda». Así de claro hablan fuentes del PP en Génova 13 consultadas por esta Redacción.

Como ya informó La Opinión esta semana, la dirección nacional de los populares respalda al equipo negociador murciano y ha dejado autonomía plena a Miras para llegar hasta el final con sus pretensiones de formar «un Gobierno estable solo del PP». En clave electoral, además, la firmeza ante Abascal en la Región puede servir a Génova para trasladar la imagen de que no dependen de esta formación en todos los territorios. Ante el golpe recibido en Extremadura, donde su líder, María Guardiola, se ha visto obligada a recular después de asegurar por activa y por pasiva que no gobernaría con Vox, Feijóo busca el «golpe de efecto» de Murcia: el Ejecutivo sin ataduras de uno de sus barones. No temen la repetición electoral, máxime si, para llegar a ella, Vox «se retrata» votando con el PSOE y Podemos. «Ni mucho menos hay luna de miel», afirman las mismas fuentes, que no esconden que con Murcia se pretende «remontar» durante la campaña. Un primer debate de investidura fallido podría servir de gasolina para Feijóo en el cara a cara con Sánchez De hecho, los de Feijóo ahora defienden su «legitimidad para gobernar en solitario» donde son «la fuerza más votada» y tienen «más escaños que toda la izquierda junta», que es el caso de Murcia. Por el contrario, tras los pactos alcanzados en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, ven razonable la entrada de Vox en los Ejecutivos donde su voto afirmativo es «imprescindible». «No será sencillo para Vox justificar que bloquea la toma de posesión de un presidente del PP que obtuvo casi el 43% de los votos», señalan. Al Partido Popular solo le separan dos escaños de la mayoría absoluta. Se va a hablar mucho de Murcia esta campaña si Vox no da su brazo a torcer. «Negociación transparente» Mientras tanto, el Partido Popular de la Región daba ayer un paso más en el lento proceso de negociación con Vox y anunciaba su intención de ponerse en contacto con Vox para hablar de un acuerdo programático a partir del lunes, una vez que haya terminado la Junta de Portavoces prevista para ese día con el fin de fijar la fecha para la investidura. Para Segado, la base del acuerdo ha de ser el programa del PP complementado con medidas de Abascal Lo adelantó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, en una entrevista en la Cadena COPE. Por los medios se enteraba el líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, de sus intenciones. «El mismo lunes llamaremos a Vox para intentar entablar una negociación para llegar a un acuerdo programático que nos permita que esa investidura sea viable», dijo el dirigente popular. En esa llamada se propondrá, adelantó, un calendario de negociación antes de la investidura. «Pretendemos que esa negociación sea pública y transparente para que todo el mundo conozca la postura y la opinión de cada cual». Segado considera que «la base de este acuerdo tiene que ser el programa del PP, complementado con algunas medidas que desde Vox se puedan implementar. Queremos hablar del futuro de la Región, hablar de un programa de gobierno y eso es lo que vamos a intentar». Asimismo, volvió a subrayar la idea que llevan repitiendo desde las elecciones del 28 de mayo: «El PP está sólo dos diputados de la mayoría absoluta. Los partidos de izquierdas no suman para suponer una alternativa. Lo que corresponde es que lleguemos a un acuerdo programático y que, cuanto antes, el nuevo gobierno empiece a funcionar». La investidura de López Miras en plena campaña del 23J coge fuerza Ambas formaciones dispondrán de pocos días para acercar posiciones, ya que la Junta de Portavoces de la Cámara se reúne el día 3 y se espera que la investidura se celebre entre los días cercanos al inicio de la campaña electoral de las elecciones generales, es decir, entorno al día 7. En Génova son conscientes de que una fallida sesión de investidura de López Miras podría suponer gasolina para su candidato, Núñez Feijóo, en el cara a cara que hay programado con el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, el próximo día 10 con el grupo Atresmedia. Ana Pastor y Vicente Vallés conducirán el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en Atresmedia LAS CLAVES Mesa de negociación El lunes 3, tras fijarse la fecha del debate de investidura, se creará la mesa de negociación entre PP y Vox. Campaña electoral El viernes 7 comienza la campaña electoral de las elecciones generales. Se calcula que entorno (seguramente después) a esa fecha se celebre la investidura. Cara a cara El lunes 10 es el cara a cara entre Feijóo y Sánchez. La fallida investidura de Miras podría insuflar oxígeno al PP ante los previsibles ataques del PSOE por pactar con Vox.